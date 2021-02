Update #silversqueeze

Die Reddit-Gemeinde, die noch in der vergangenen Woche einen positiven Bericht zu Silber veröffentlicht hat, ruderte gestern zurück. Es war zu lesen, dass man $SLV, also den iShares Silver Trust nicht kaufen sollte und angeblich hatte man das auch so nie wirklich empfohlen.Gleich vorab möchte ich sagen, dass ich nun nicht jeden Tag berichten werde, was diese Gruppe "spielt" oder als nächstes "spielen" wird. Wer daran Interesse hat, kann es selbst auf Reddit verfolgen. Warum man Silber plötzlich "wieder in die Ecke stellt" und das Thema aus den Diskussionen verbannen möchte, ist aus meiner Sicht offensichtlich. Die Antwort lautet: Gamestop (GME).Die Aktie hat gestern 100 USD oder etwas mehr als 30% verloren. Nun sind diejenigen, die am Anfang hier das Ruder in der Hand hatten, verärgert. Sie wollen selbstverständlich, dass alle Wallstreetbets die Aktie von $GME unterstützen.Das Problem bei der Sache ist schnell erklärt. Die Reddit-Gemeinde wächst rasant und allein in den vergangenen fünf Tagen sind rund 4 Millionen neue Leser zu den vorherigen 3 Millionen hinzugekommen. Diese 4 Millionen haben vermutlich weniger Lust darauf, nach zigtausend Prozent noch $GME zu kaufen.Also sucht sich die neue "Crew" neue Ideen, während die "Anführer" mit hohen Millionen Beträgen in $GME sind. Will man den Posts Glauben schenken, dann sehen einige Depots so aus:Dieser User hat also angeblich gestern allein rund 3 Millionen USD durch den Rückgang bei $GME auf dem Papier verloren. Von seinem Einsatz (1,6) Mio. USD immer noch ein guter Anstieg auf 14 Mio. USD.An den Fakten für Silber ändert das nichts, später dazu noch etwas mehr.Was man einfach verstehen muss ist, dass es hier "Akteure" gibt, die viele Millionen Dollar in der Gamestop Aktie haben und sie brauchen eine geschlossene Gemeinschaft hinter sich, um den Kurs oben zu halten. Beginnen nun Teile der "Mitglieder" damit, Gamestop Aktien zu verkaufen, spielen sie diese den Short-Sellern in die Hände. Das könnte dann, soweit sich das dynamisiert, der Anfang vom Ende dieser Geschichte werden.Es ist spannend und man muss im Auge behalten. Doch wie eingangs gesagt, ist dies nicht mein Geschäft, sondern es war zunächst wichtig, die Hintergründe zu dieser neuen Bewegung zu erklären.Silber zog gestern im Future auf über 30 USD. Auch am Nachmittag konnte sich der Preis recht gut um 29 USD behaupten. Heute Morgen schwächere Preise und es würde mich nicht wundern, sollte Silber nun auf 27 - 28 USD zurücklaufen:Von den Händlern in den USA hört man, dass am Wochenende teilweise das zehnfache Volumen vom Durchschnitt abgesetzt wurde. Bei einem Silberpreis von 28,79 USD kostet die günstigste Unze bei APMEX 40 USD:Man muss nun einfach sehen, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Auch interessant wird sein, wie die Silber-ETFs wie $SLV oder $PSLV die Zuflüsse der vergangenen Tage entsprechend mit physischem Material decken.Der iShares Silber ETF (SLV) hatte gestern nochmals Zuflüsse von 18,62 Millionen Unzen Silber (ca. 540 Millionen USD) und der ETF von Sprott (PSLV) 4,6 Millionen Unzen (133 Millionen USD).In vier Wochen hatte allein der iShares Zuflüsse von 57,69 Millionen Unzen Silber. Nochmals 6,7 Millionen Unzen sehen wir beim Sprott-ETF. Die Hilfe der COMEX für evtl. schief liegende Short-Seller scheint aber schon in den Startlöchern zu stehen, wenn wir uns die Meldung der CFTC von gestern ansehen:Ruhig bleiben und immer das Risiko beachten. Mehr kann ich Ihnen nicht raten. Physisches Silber bleibt weiterhin mein Favorit, soweit man noch zu vernünftigen Preisen kaufen kann. Doch auch hier besteht aus meiner Sicht keine Eile. © Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport