Neue Europa-Ausgabe des WGC-Berichts: "Bedeutung von Gold als strategisches Asset"

Gestern veröffentlichte der World Gold Council eine neue Ausgabe seines Berichts zur Relevanz von Gold als strategischer Vermögenswert. In der Europa-Edition wird aufgezeigt, warum sich ein Goldanteil in einem europäischen Investmentportfolio durchaus lohnen dürfte.Laut den Experten verhält das gelbe Metall sich in Zeiten systemischer Risiken wie ein Safe-Haven-Asset (Chart 8), zeige aber auch während Markterholungen eine gute Performance (Chart 9).Umfangreiche Analysen ergaben dem WGC zufolge, dass ein Goldanteil von 5 bis 15% in einem europäischen Portfolio dessen Performance deutlich steigern könne.Der Bericht kommt zu folgendem Schluss:"Die einzigartigen Eigenschaften von Gold als knapper, hoch liquider und unkorrelierter Vermögenswert zeigen, dass es langfristig als Diversifikator fungieren kann. Die Position von Gold als Anlage- und Luxusgut hat es ermöglicht, in den letzten 50 Jahren durchschnittliche Renditen von fast 11% zu erzielen, vergleichbar mit Aktien und mehr als Anleihen und Rohstoffe.Die traditionelle Rolle von Gold als sicherer Hafen bedeutet, dass es in Zeiten hohen Risikos abliefert. Aber die doppelte Attraktivität von Gold als Anlage und als Konsumgut bedeutet, dass es auch in guten Zeiten positive Renditen erzielen kann. Diese Dynamik wird sich wahrscheinlich fortsetzen, was die anhaltende politische und wirtschaftliche Unsicherheit, die anhaltend niedrigen Zinssätze und die wirtschaftlichen Sorgen um die Aktien- und Anleihemärkte widerspiegelt."Den vollständigen Bericht finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de