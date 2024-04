Südostasiatische Banken: Timing der Zinssenkungen entscheidet über Währungsstabilität

Zu Beginn des Jahres 2024 gingen Beobachter der Fed davon aus, dass es eher eine Frage des "Wann" als des "Ob" sei, wann die US-Notenbank die Zinsen senken werde. Vier Monate nach Beginn des Jahres sind die meisten nicht mehr so optimistisch: Die Fed signalisiert nun, dass sie es nicht eilig hat, die Zinsen zu senken, dank einer widerstandsfähigeren US-Wirtschaft als erwartet und einer "zähe" Inflation.Aber nicht nur Analysten und Investoren versuchen vorherzusagen, was die Fed tun wird: Auch Notenbanker auf der ganzen Welt, auch in Asien, beobachten die Federal Reserve genau, um ihre eigenen Zinsentscheidungen abzuschätzen – ob sie die Zinsen senken, beibehalten oder sogar erhöhen werden, schreibt Fortune . Im jüngsten Beispiel dieses heiklen Tanzes hat die Bank Indonesia, die Zentralbank des Landes, am Mittwoch überraschend den Leitzins um 25 Basispunkte auf 6,25% angehoben, um die indonesische Währung Rupiah zu stärken, die angesichts des starken Dollars ins Straucheln geraten ist. Nur sechs von 35 von Reuters befragten Ökonomen hatten die Zinserhöhung, die erste seit Oktober, vorhergesagt.Schwellenländer wie Indonesien und andere südostasiatische Länder befinden sich in einem Dilemma. Eine Zinssenkung würde den Druck von der Wirtschaft nehmen, die Kreditkosten senken und das Wachstum ankurbeln. Eine zu frühe Zinssenkung – vor allem, wenn die Fed die Zinsen länger hoch hält – und Kapitalabflüsse von Anlegern, die auf der Suche nach höheren Zinsen sind, könnten jedoch zu einer schwächeren Währung führen.Tatsächlich bedeutet die derzeitige Stärke des US-Dollars, dass wir in absehbarer Zeit keine Zinssenkungen auf den asiatischen Märkten sehen werden, meint Jingyi Pan, Associate Director des PMI-Teams (Purchasing Managers' Index) bei S&P Global Market Intelligence. "Die Zentralbanken in Asien sind im Allgemeinen nicht daran interessiert, dass ihre Landeswährungen gegenüber anderen Währungen, insbesondere dem US-Dollar, stark schwanken, und könnten daher weniger daran interessiert sein, der Fed zuvorzukommen", erklärt sie.© Redaktion GoldSeiten.de