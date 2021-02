Top News - Momente bis zum Silber-Knall?!

Die großen Shortpositionen geraten weiter in Bedrängnis und konzentrieren sich immer mehr bei 4 Bullion-Banken. Ein weiterer ETF (Aberdeen Standard Physical) hat nach dem SLV seinen Prospekt geändert und warnt vor möglichen Risiken. Jeff Currie von Goldman Sachs behauptet, der #silversqueeze​ sei unmöglich und sagt im Interview, die Silber ETF´s wären short im Silber als Hedge?Ist hier was rausgerutscht oder ist das die Wahrheit? Die Kritiker der ETF´s scheinen immer mehr recht zu bekommen und die Situation spitzt sich zu. Platin könnte ein Vorreiter für das sein, was jeden Moment beim Silber losbrechen kann. Keep stacking!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.