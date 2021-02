Silber in US-Dollar, Tageschart vom 18. Februar 2021

Als Investor verfolgen Sie vermutlich die aktuellen Nachrichten, um die Märkte einzuschätzen. Ein Chartist wertet Tages-, Wochen- und Monatscharts aus. Der Fundamentalist könnte ein paar hundert Jahre Marktverhalten und Daten hinzufügen, um zu einem Schluss zu kommen, aber was ist, wenn diese Zykluszeitrahmen nicht lang genug sind? Große Silber-Zyklen.Dass sich Silber in einer Hausse befindet, ist kein Geheimnis mehr.Seit fast einem Jahr verdauen die Anleger die pandemischen Nachrichten. Und den neu formulierten Satz des Weltwirtschaftsforums: "Im Jahr 2030 werden Sie nichts mehr besitzen und glücklich sein" gibt zu denken.• Der Chartanalyst befindet sich seit fast einem Jahr in einem Aufwärtstrend bei Silber. Dies, nachdem Silber sieben Jahre lang in einer Range gehandelt hat. Er/sie sieht Gold an der Spitze der Liste der "Top-Assets nach Marktkapitalisierung" mit Silber auf Platz 6 und Bitcoin auf Platz 9.• Der Marktteilnehmer, der sich auf Fundamentaldaten und Marktzyklen konzentriert, fragt sich, wie lange sich der Dollar als Fiat-Währung halten wird. Typischerweise (in den letzten 600 Jahren) hyperinflationiert eine Fiat-Währung nach 93 Jahren.Nichtsdestotrotz ist die Frage nach dem "Wieviel" eine, die beantwortet werden muss, und es könnten viel größere Zeitzyklen sein, die hier eine Orientierung bieten.Die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, könnte Anhaltspunkte geben:• Kleinkinder haben Angstsymptome, die sich darin äußern können, dass sie nicht richtig essen, schnell wütend oder reizbar werden und bei Ausbrüchen außer Kontrolle sind sowie sich ständig Sorgen machen oder negative Gedanken haben und sich angespannt und zappelig fühlen.• Die Social-Media-Sucht unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat explosionsartig zugenommen, was dazu führt, dass sie nicht in der Lage sind, dieses süchtige Verhalten zu stoppen oder einzudämmen, obwohl sie unter dem Verlust von Freundschaften, einem verminderten physischen und sozialen Engagement sowie negativen Auswirkungen in der Schule leiden.• Weltweit hat sich die Fettleibigkeit seit 1975 fast verdreifacht. Im Jahr 2016 waren mehr als 1,9 Milliarden Erwachsene, die 18 Jahre und älter waren, übergewichtig. Von diesen waren über 650 Millionen fettleibig.• In einer produktionsorientierten Gesellschaft, die den Wert des Menschen an der Produktivitätsrate misst, sind ältere Menschen unerwünscht.• Dennoch werden Tierbekleidungsgeschäfte und Abteilungen für frische Tiernahrung in Lebensmittelketten zur Norm.• Alle Unternehmungen, einschließlich der Kunst, werden am Maßstab der Rentabilität gemessen. Das Ergebnis ist die Anbetung des Geldes heutzutage über Schönheit, Ethik und Prinzipien steht.Diese Liste geht weiter und könnte bis in die dekadenten Zeiten vor dem Fall Roms zurückreichen.Silber Tageschart, Seitwärts-Handel:Ein Teil, der sich im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Integrität der Märkte. Freie Märkte und ihr prinzipieller Nutzen sind gefährdet. Und doch haben typischerweise Lügen kurze Beine, und die Wahrheit setzt sich durch.Während die Silberpreise immer noch von künstlichen Shorts in einer Spanne gehalten werden, beschreiben die Kosten für physisches Silber viel genauer seine Wertsteigerung.