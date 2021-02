Robert Archer (Newrange Gold Corp) Interview - Riesige Anomalien entdeckt, niedrig bewertet!

Robert Archer, CEO von Newrange Gold Corp. (TSXV: NRG, WKN: A2DHL9), unterhält sich mit Jan Kneist. Die Merritt Zone von Newrange´s Flaggschiff-Projekt liefert weiter top Ergebnisse und wird erweitert. Im Norden von Pamlico wurde eine neue Entdeckung gemacht und ein großes IP-Ziel wartet auf erste Diamantbohrungen. Auch im Südosten des Projekts wurde eine große Anomalie entdeckt, die gebohrt werden soll. North Birch will man ebenfalls erstmals bohren. Finanziell steht Newrange blendend da.Der Verkauf in Kolumbien wurde abgeschlossen und man besitzt außerdem Goldmining Inc. Aktien, die verkauft werden können. 2021 sollte seitens der zu erwartenden Nachrichten sehr spannend werden!Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!• 0:00​ Intro• 0:40​ Die Merritt Zone liefert weiter gute Ergebnisse, 2017 waren es schon 3 oz über 6 m• 4:00​ Aktuelle Ergebnisse erweitern Merritt und deuten Tagebaupotential an• 6:00​ Eine Neuentdeckung nördlich der Pamlico Ridge stellt eine "wild card" dar• 7:45​ Die starke IP-Anomalie wird Ende März mit Diamantbohrungen getestet• 9:05​ Die Anomalie ist über 1 km lang und bis zu 1 km breit• 9:55​ Im Südosten des Projekts wurde eine weitere, starke sehr große IP-Anomalie ausgemacht• 12:00​ Pamlico entwickelt sich zum echten Großprojekt• 13:00​ IP-Untersuchungen laufen bei North Birch• 14:30​ Bohrungen Ende März/April oder Mai sind vorgesehen• 15:00​ Der Projektverkauf ist abgeschlossen, 750.000 Dollar sind zugeflossen +GoldMining Aktien• 15:50​ Die Aktie ist vernachlässigt, da Anleger mehr Hochgrad-Ergebnisse wollten• 16:30​ Geduld sollte hier belohnt werden und der potentielle Gewinn kann groß sein© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.Der Artikel wurde dem Unternehmen bzw. mit dem Unternehmen verbundenen Parteien vor Veröffentlichung vorgelegt, um inhaltliche Fehler auszuschließen. Dem Artikel ging in den letzten 12 Monaten kein ähnlicher Artikel zum gleichen Unternehmen voraus und ein Folgebeitrag ist derzeit nicht geplant. Dieser Artikel stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Leser ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten / interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die Metals & Mining Consult Ltd. und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.