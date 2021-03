Euro Sun Mining Inc.: Definitive Machbarkeitsstudie für Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley

DFS Phase 1 Highlights Lebensdauer der Mine Erste 10 Jahre Goldpreis $1550/Unze Kupferpreis $3,30/Pfund Aufbereitungsrate 21.000 Tonnen pro Tag Durchschnittliche jährliche Goldäquivalent-Produktion 132.000 Unzen 146.000 Unzen Durchschnittliche jährliche Goldproduktion 81.000 Unzen 106.000 Unzen Durchschnittliche jährliche Kupferproduktion 24,3 Millionen Pfund 19 Millionen Pfund Gesamtkosten $813/Unze AuÄq $790/Unze AuÄq Investition vor Abbaubeginn $12,7 Millionen Anfängliche Investition $386,6 Millionen Gesamte anfängliche Investition $399,2 Millionen Unterhaltskosten $47,7 Millionen NPV (5% Abzinsungssatz) vor Steuer $447 Millionen IRR vor Steuer 21,3 % NPV (5% Abzinsungssatz) nach Steuer $359,3 Millionen IRR nach Steuer 19,2 %

Caracle Creek International Consulting MINRES - CCIC (Südafrika) Mineralressourcen DRA (Südafrika) Bergbau, Mineralvorräte ERM (Rumänien) Umwelt und Sozial Klohn Crippen Berger (Kanada) Halden, geotechnische Arbeiten und Hydrogeologie Lawrence Consulting (Kanada) Geochemie SENET (Südafrika) Aufbereitungsanlage und Infrastruktur SENET and Sidus Consulting Wirtschaftliche Bewertung/Finanzmodellierung

Lagerstätte Klassifizierung Tonnage

(Mio. t) Au

(g/t) Cu

(%) Au

(Tausend Unzen) Cu

(t) Colnic Nachgewiesen 24,27 0,64 0,11 % 500,5 26.860,9 Vermutet 49,49 0,52 0,08 % 828,7 41.004,7 Rovina Nachgewiesen 24,01 0,32 0,28 % 247,8 67.469,3 Vermutet 35,62 0,22 0,20 % 249,5 72.896,1 Colnic & Rovina Nachgewiesen 48,28 0,48 0,20 % 748,3 94.330,2 Vermutet 85,11 0,39 0,13 % 1.078,2 113.900,8 Gesamt Nachgewiesen u. Vermutet 133,40 0,43 0,16 % 1.826,5 208.231,0

Lager-stätte Klassifizierung Tonnage

(Mio. t) Au

(g/t) Cu

(%) Au

(Mio. Unzen) Cu

(Mio. Pfund) AuÄq*

(g/t) AuÄq*

(Mio. Unzen Colnic Erkundet 29,1 0,65 0,12 0,61 77 0,82 0,77 Angezeigt 97,5 0,49 0,10 1,53 215 0,63 1,98 Rovina Erkundet 33,1 0,36 0,29 0,38 212 0,77 0,82 Angezeigt 78,1 0,26 0,22 0,66 379 0,57 1,43 Colnic & Rovina Erkundet 62,2 0,50 0,21 0,99 289 0,79 1,58 Angezeigt 175,6 0,39 0,15 2,19 594 0,60 3,41 Gesamt Erkundet u. Angezeigt 237,8 0,42 0,17 3,18 882 0,65 4,99 Anmerkungen:

*Au- und Cu-Äquivalent bestimmt unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von 1.700 USD/Unze und eines Kupferpreises von 3,50 USD/Pfund, wobei metallurgische Ausbringungsraten nicht berücksichtigt wurden.

Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralvorräte angegeben. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

Mineralressourcen sind in konzeptionellen Grubenumrissen enthalten, die unter Verwendung der gleichen wirtschaftlichen und technischen Parameter wie für Mineralvorräte generiert werden, jedoch zu einem Goldpreis von 1.700 USD/Unze und einem Kupferpreis von 3,50 USD/Pfund.

Die Lagerstätten Colnic und Rovina eignen sich für den Tagebau, und die Mineralressourcen sind auf die Gruben beschränkt und tabellarisch bei einem Cut-off-Gehalt von 0,35 g/t AuÄq für Colnic und 0,25 % CuÄq für Rovina aufgeführt.

Aufgrund von Rundungen können geringfügige Summierungsunterschiede auftreten.

Die Schätzungen der Mineralvorräte folgen den Definitionen der Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") für Mineralressourcen und Vorräte und wurden gemäß den Offenlegungsstandards für Mineralprojekte laut National Instrument 43-101 durchgeführt.

Lager-stätte Klassifizierung Tonnage

(Mio. t) Au

(g/t) Cu

(%) Au

(Mio. Unzen) Cu

(Mio. Pfund) AuÄq*

(g/t) AuÄq*

(Mio. Unzen Ciresata Erkundet 28,5 0,88 0,16 0,81 102 1,13 1,03 Angezeigt 125,9 0,74 0,15 3,01 413 0,97 3,92 Gesamt Erkundet u. Angezeigt 154,4 0,77 0,15 3,82 515 1,00 4,95 Anmerkungen:

Aus Tabelle 14-20, Technischer Bericht "Projekt Rovina Valley, wirtschaftliche Erstbewertung, NI 43-101, 20. Februar 2019" von AGP Mining Consultants Inc (verfügbar auf SEDAR)

Au- und Cu-Äquivalent bestimmt unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von 1.500 USD/Unze und eines Kupferpreises von 3,50 USD/Pfund.

Die Lagerstätte Ciresata ist für den Untertagegroßabbau geeignet, und die Ressourcen sind für einem Basisfall von 0,65 g/t AuÄq tabellarisch dargestellt.

In der Lagerstätte Ciresata wurden keine Mineralvorräte abgegrenzt. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

Aufgrund von Rundungen können geringfügige Summierungsunterschiede auftreten.

Mineralressourcenschätzungen folgen den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven und wurden gemäß den Offenlegungsstandards für Mineralprojekte gemäß National Instrument 43-101 abgeschlossen.