Outback Goldfields startet luftgestützte geophysikalische Vermessung über Projektgebiet Yeungroon

Vancouver, 2. März 2021 - Outback Goldfields Corp. (das Unternehmen oder Outback) (CSE: OZ, FWB: S600, Pink Sheets: OZBKF) berichtet über den Start einer großen, luftgestützten geophysikalischen Vermessung über dem aussichtsreichen Projektgebiet Yeungroon im Herzen von Victoria in Australien. Die hochauflösende, 8.000 Linienkilometer umfassende magnetische und radiometrische Vermessung ist ein wichtiger Schritt bei Outbacks Plänen, das Projekt Yeungroon systematisch voranzubringen und die Explorationsziele genauer zu definieren.Wir freuen uns, diese geophysikalische Vermessung über unserem Projekt Yeungroon zu fliegen. Die hochauflösenden geophysikalischen Daten werden unserem technischen Team helfen, neue Gebiete entlang der Verwerfung Golden Jacket zu identifizieren und zu definieren, wie zum Beispiel Versätze oder divergierende Störungen, sowie das Konzessionsgebiet umfassende Strukturen im Gebiet Wedderburn, die detaillierte Anschlussuntersuchungen wert sind. Die Durchführung dieser Vermessung ist ein wichtiger erster Schritt bei unserem Plan, rigoros neue Bohrziele im Gebiet Yeungroon im Herzen der Victorian Goldfields zu definieren, sagte Chris Donaldson, CEO.Die geophysikalische Vermessung auf Yeungroon läuft gleichzeitig zu Outbacks zuvor angekündigtem 4.000 Meter umfassenden Bohrprogramm auf dem Projektgebiet Glenfine, 160 Kilometer südlich von Yeungroon (siehe Pressemitteilung von Outback vom 16. Februar 2021 unter SEDAR.com).Im Projekt Yeungroon befindet sich die historische Festgestein-Riffmine Golden Jacket, die im Zusammenhang mit der regionalen, nach Nordwesten streichenden Verwerfung Golden Jacket steht. Aus historischen Bergbauaufzeichnungen geht hervor, dass die Mine Golden Jacket quarzreiches Erz mit Gehalten von bis zu 250 g/t Au produzierte (VICMINE-Bericht Nr. 373410*), die vertikalen und lateralen Ausmaße der Mineralisierung wurden jedoch noch nicht anhand von Bohrungen erprobt.Die Ostseite des Projektgebiets ist von Gestein aus dem Ordovizium der Castlemaine-Gruppe unterzogen und umfasst den nördlichen Ausläufer des Goldfelds Wedderburn, wo zahlreiche kleinere, historische alluviale und Festgesteinsminen liegen. Vorige Exploration in diesen Gebieten durch Petratherm Pty. identifizierten zahlreiche ungetestete, nördlich verlaufende Arsen-in-Boden-Anomalien, die als aussichtsreich für in Quarzriff eingebettete Goldmineralisierung gelten (siehe PTR.ASX Meldung vom 27. März 2020**).Der strukturelle Aufbau des deformierten Grundgesteins auf beiden Seiten der Verwerfung Avoca ist weiterhin aufgrund weitverbreiteten Deckgesteins, das nach der Mineralisierung entstanden ist, größtenteils undefiniert. Die Daten aus der luftgestützten geophysikalischen Vermessung des Konzessionsgebiets werden zur strukturellen Interpretation der beiden Zielgebiete beitragen und die Grundlage für anschließende bodenbasierte geophysikalische und geochemische Untersuchungen bilden.Outback hat die Firma Thomson Airborne damit beauftragt, mit einem Starrflügler über 8.000 Linienkilometern magnetische und radiometrische Daten zu sammeln (Abbildung 1). Die Vermessung wird auf ostwestlich orientierten Linien in einem Abstand von 100 Metern geflogen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57029/Outback_20210302_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Karte mit Gebiet der luftgestützten geophysikalischen Vermessung und wichtigsten ZielgebietenOutback ist sich der Bedeutung einer offenen und ehrlichen Einbindung der Gemeinden in all unsere Explorationsaktivitäten bewusst. Wir verfolgen bei allen Explorationsarbeiten einen nachhaltigen Ansatz und stellen sicher, dass unsere Aktivitäten dem Victoria Code of Practice for Mineral Exploration (zu Deutsch: Praxiskodex für die Mineralexploration im australischen Bundesstaat Victoria) entsprechen. Daher haben wir bereits mit den Konsultationen mit den örtlichen Landeignern begonnen.*http://gsv.vic.gov.au/**https://www.petratherm.com.au/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/06/27.03.2020-Yuengroon-High-Tenor-Gold-Pathfinder-Anomalies-Defined.pdfDie Daten in dieser Pressemeldung, die sich auf Proben- und Bohrergebnisse beziehen, haben historischen Charakter. Weder das Unternehmen noch ein qualifizierter Sachverständiger hat dieses Datenmaterial geprüft und Investoren sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf diese Daten verlassen. In einigen Fällen können die Daten aufgrund eines Fehlens von Bohrkernen möglicherweise nicht verifiziert werden. Eine Mineralisierung in angrenzenden, nahegelegenen und/oder aus geologischer Sicht vergleichbaren Konzessionsgebieten lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zu. Die technischen Angaben in dieser Pressemeldung wurden von Christopher Leslie, P.Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Outback Goldfields Corp. ist ein finanzstarkes Explorationsunternehmen mit einem Paket von vier sehr höffigen Goldprojekten, die sich im Umfeld und in unmittelbarer Nähe der Goldmine Fosterville in Victoria (Australien) befinden. Das erste Phase-I-Explorationsprogramm ist in zwei der vier Konzessionsgebiete des Unternehmens weit fortgeschritten. Die Goldfields-Region im australischen Victoria ist Standort einiger der hochgradigsten und kostengünstigsten Bergbaubetriebe der Welt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; die Wiederaufnahme des Handels mit den Stammaktien des Unternehmens; sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalisierung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Unsicherheiten; Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; Verzögerung beim Erhalt bzw. Nichterhalt von Genehmigungen durch das Board, die Aktionäre oder Aufsichtsbehörden; jene zusätzlichen Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, angeführt sind; und andere Angelegenheiten, die in dieser Pressemitteilung diskutiert werden. Dementsprechend ist es möglich, dass die in dieser Pressemeldung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich der Wiederaufnahme des Handels, nicht eintreten und aufgrund der bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, wesentlich abweichen können. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 