Gefangen in der Todesspirale der Inflation

Einer der häufigsten Einwände, seinen Reichtum in Gold anzulegen, ist der Gedanke, dass "es keine Zinsen zahlt." Zeitgleich ist die Attraktivität eines Assets, das durch Regierungsfiat nicht weginflationiert werden kann, offensichtlich. Deshalb waren die Realzinsen in den USA über die letzten 50 Jahre der mächtigste Treiber des Goldpreises.Warum die US-amerikanischen Realzinsen? Weil der Goldpreis, wie alle anderen Rohstoffe, in US-Dollar ausgezeichnet wird. Dies alleine verschafft Gold und anderen Rohstoffen eine allgemein invertierte Beziehung mit dem USD. Tatsächlich werden Rohstoffpreise häufig als Maßstäbe der Inflation zitiert. Doch nominale Zinsen beziehen die Inflation nicht ein. Ein nominaler Zinssatz von 1% ist tatsächlich negativ, wenn die Inflation bei 2% liegt. Deshalb können Gold und nominale Zinsen in Zeiten hoher Inflation gemeinsamen steigen.Zeitgleich ist Gold jedoch auch ein Währungsmetall. Es ist eine Form des physischen Reichtums, die mit dem USD direkt als Geld konkurriert. Das kann dazu führen, dass Gold und USD gemeinsam in die Höhe schießen, wenn wirtschaftliche Unsicherheit die Leute dazu bringt, Sicherheit in Bargeld zu suchen. Deshalb können wir keinen Blick auf die relative Stärke des USD an Devisenmärkten werfen, um den Goldpreis zu erklären.Es gibt andere komplizierende Faktoren, wie systemische Risiken oder geopolitischer Stress (Zusammenbrüche und Kriege), also gibt es keinen einzelnen Faktor, der den Goldpreis perfekt erfasst. Doch wenn wir die Realzinsen und den realen, inflationsbereinigten Goldpreis betrachten, dann finden wir eine sehr stark invertierte Beziehung vor. Dies kann klarer betrachtet werden, wenn wir einen Blick auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre werfen.In diesem Maßstab sind die nominalen Zinsen fast irrelevant, doch die Realzinsen haben eine stark invertierte Korrelation mit dem Realgoldpreis. Das ist gut zu wissen, doch als ein Goldaktienspekulant, möchte ich vielmehr die wahrscheinliche Richtung des Goldpreises wissen. Um uns dabei zu helfen, diese einzuschätzen, betrachten wir Gold und Zinsen im letzten Jahr.