Bitcoin - Auf dem Weg zu neuen Allzeithochs

Bitcoin in USD seit Jahresbeginn. Quelle: Tradingview

2021 Gewinne sortiert nach Marktkapitalisierung. Quelle: Messari am 22.03.2021

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 22. März 2021. Quelle: Tradingview

Nach nur wenigen Wochen beendete der Bitcoin (BTCUSD) seine Verschnaufpause am 27.Januar mit einem Tiefpunkt bei knapp 29.000 USD. Wie erwartet ging es im Anschluss weiter deutlich nach oben. Dabei stellte das Januarhoch um 42.000 USD keine Hürde mehr dar.Ohne zurückzublicken zogen die Notierungen vielmehr bis zum 21.Februar bis auf über 58.000 USD an. Erst hier kam es zu einem neuerlichen Rücksetzer, welcher am 28.Februar um 43.000 USD seinen Tiefpunkt fand. Erneut kamen genügend neue Käufer in den Markt, so dass die Bitcoin Preise bis zum 13.März bis auf 61.300 USD weiter ansteigen konnten.In der Spitze konnte der Bitcoin seit Jahresbeginn damit um 115% zulegen. Um diese Performance zu genießen, mussten Anleger allerdings zwei Rücksetzer in der Größenordnung von 31,4% und 26,2% aussitzen. Ethereum (ETHUSD) konnte im gleichen Zeitraum in der Spitze bereits um 185% zulegen. Allerdings konnte die zweitgrößte Kryptowährung das neue Hoch beim Bitcoin in den letzten Wochen bislang (noch) nicht nachvollziehen.Darüber hinaus boten zahlreiche Altcoins (insbesondere aus dem DeFi-Sektor) eine spektakuläre Performance und bestätigten damit unsere prognostizierte „Altcoin Season“. So explodierten seit Jahresbeginn in der Spitze beispielsweise Cardano (ADAUSD) um 819%, Uniswap (UNIUSD) um 656%, Theta (THETAUSD) um 475% und Polkadot (DOTUSD) um 421%. Die Gewinne sind in den allermeisten Coins massiv. Selbst einer unserer lange zurückgebliebenen Favoriten namens Basic Attention Token (BATUSD), welcher im Brave Browser für die digitale Werbeindustrie zum Einsatz kommt, konnte in den letzten zweieinhalb Monaten um 595% zulegen.Insgesamt befindet sich der Kryptosektor damit weiterhin klar in einem spektakulären Bullenmarkt, dessen Ende bislang noch nicht absehbar ist.Seit Jahresbeginn setzt der Bitcoin seine spektakuläre Aufwärtsbewegung etwas abgebremst weiter fort. Mit dem Erreichen des neuen Allzeithochs bei 61.300 USD haben sich die Bitcoin-Notierungen innerhalb von einem Jahr verfünfzehnfacht (+1.504%)! Und ein Ende der Rally ist auf dem Wochenchart bislang nicht absehbar.Die Kursbewegung der letzten Wochen macht vielmehr den Eindruck einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Dabei gelang zuletzt mit 61.300 USD zwar nur ein leicht höheres Hoch, der Aufwärtstrend ist aber intakt und würde auch ein paar weitere Wochen Konsolidierung problemlos vertragen. Gleichzeitig hat sich der Stochastik-Oszillator ähnlich wie in dem Bullenjahr 2017 in der überkauften Zone oberhalb von 80 eingenistet und signalisiert damit auch weiterhin ein klar bullisches Momentum.