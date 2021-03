Silber-Spot-Preis im Vergleich zu Minenunternehmen, Wochenchart vom 24. März 2021

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 24. März 2021

Wenn sich die Situation ändert, muss man bereit sein, sich mit der Situation zu verändern. Es ist diese erforderliche Flexibilität, die den Profi vom Amateur unterscheidet, nicht nur im Trading. Während das größere Bild das gleiche ist, haben wir in den letzten zwei Monaten viele ungewöhnliche Preisformationen gesehen. Das Intraday-Handelsverhalten ist ebenfalls untypisch für Silber und deutet auf Manipulation hin. Glücklicherweise bieten solche Veränderungen aber auch Chancen. Silbers Situation hat sich geändert, Sie ändern sich.Die Preisaktion dieser Woche veränderte die Wahrscheinlichkeit für die kurze Frist in Richtung der höchsten Wahrscheinlichkeit einer fortgesetzten Seitwärtsbewegung innerhalb der etablierten Spanne der letzten acht Monate. Folglich haben sich Chancen im verwandten Minensektor eröffnet. Das bedeutet, dass es jetzt an der Zeit ist, dieses zusätzliche Feld der Hebelwirkung vorzubereiten und die Möglichkeiten zu durchforsten, wie man zuschlagen kann, sobald Silber seinen Boden gefunden hat.Die Hauptarbeit beim Trading und Investieren ist es, vorbereitet zu sein. "Machen Sie einen Plan und handeln Sie diesen Plan". Beim Vergleich von Fundamentaldaten und Charts haben wir festgestellt, dass die oben genannten Kandidaten hervorragend geeignet sind, um Ihren Spotpreishandel und Ihre physischen Bestände zu ergänzen.Der wöchentliche Vergleichschart zeigt die starke Beziehung zwischen der Bewertung der Minenunternehmen und dem aktuellen Silber-Spotpreis. Er veranschaulicht auch eine Beta-Komponente, was bedeutet, dass sich die Minengesellschaften prozentual gesehen stärker bewegen als der Spotpreis. Je nach Ihrer Risikobereitschaft können Sie auswählen, was am besten zu Ihrem Anlagestil passt. Dies erfordert eine Anpassung des Risikos durch die Positionsgröße.Minenaktien bieten ein Aktienengagement mit Hebelwirkung und ein Instrument, bei dem es Ihnen nichts ausmacht, einen Teil des Unternehmens zu besitzen, an dem Sie Aktien halten. Dies in einem Umfeld, in dem das Denken aus der Perspektive des Vermögenserhalts entscheidend ist.Der obige Tageschart zeigt, warum wir das kurz- bis mittelfristige Bild als verändert ansehen. Eine signifikante enge Handelsspanne (gelber Kasten) brach nach unten aus. Die Bären konnten die Oberhand gewinnen und nicht nur diese Handelsspanne überwinden, sondern der Kurs durchbrach auch eine signifikante Angebotszone auf Basis von Transaktionen mit maximalem Volumen bei der Preiszone von 26,11 USD. Daraus ergibt sich eine erfolgreiche zweite Etappe eines Abwärtstrends innerhalb der breiten Seitwärtsspanne, die die in roten Linien markierte Bärenflagge erfüllt.