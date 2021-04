SLV und COMEX bluten & Deutsche, Amerikaner und Türken riechen den Braten beim Gold

Das Vertrauen in den SLV-ETF schwindet weiter, fast 4 Millionen Unzen Verlust an einem Tag! Auch die Comex verzeichnet weitere Abflüsse. Vertrauensverlust? Den hat auch die Perth Mint zu beklagen, die von einer Peinlichkeit in die nächste schlittert. Ein neuer Artikel mit suspektem Foto soll die Gemüter beruhigen, aber die Fakten sprechen eine andere Sprache.Die Flucht von synthetischen Konten in zugewiesene Konten und physische Ware ist weiter in vollem Gange. Was Gold angeht, stechen 2020 Deutsche, Türken und Amerikaner als Käufer hervor. Die Deutschen wegen historischer Erfahrung, die Türken aus aktueller Notlage und die Amerikaner vielleicht in Erwartung des Dollareinbruchs.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.