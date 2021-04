Silber in US-Dollar, Tageschart vom 21. April 2021

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 1. April 2021

Eine Möglichkeit, Gewissheit über die Qualität eines Wendepunktes zu erlangen, ist die Untersuchung der jüngsten Vergangenheit. Die Betrachtung des Tages-Charts und die Beobachtung des Kursverhaltens der letzten zwanzig Handelssitzungen gibt einen guten Einblick in die tatsächliche Stärke des Wendepunkts im wöchentlichen Zeitrahmen und seine Qualität. Es ist diese Gewohnheit, das Preisverhalten zu analysieren, die die Aggressivität der Marktteilnahme (Handelshäufigkeit) und das Geldmanagement (Größe des Engagements) bestimmt. Silber, lies die Bewegungen.Nicht jeder Preisanstieg ist in seiner Aussagekraft gleich. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, warum die jüngsten Silberpreisbewegungen so vielversprechend sind:Ein Blick auf den Tageschart oben zeigt mit grünen Pfeilen unsere Einstiegspunkte bei Silber in den letzten drei Wochen. Wir posten alle Einstiege (und Ausstiege) in Echtzeit in unserem kostenlosen Telegram-Kanal. Die allerersten drei Einstiege (grüne Pfeile auf der linken Seite) basierten auf Momentum. Wir sind auf Grund fraktaler Volumenunterstützung eingestiegen und nutzen den Contrarian-Ansatz, um in das Momentum einzusteigen, um das Action/Reaction-Prinzip zu nutzen, das unsere Quad-Exit-Strategie zur schnellen Risikominderung von frühen Teilgewinnmitnahmen unterstützt.Ein weiterer Blick zeigt, dass an den Punkten A, B und C die Tiefs jedes Retracements (Schenkel 1,2,3) prozentual sehr bescheiden sind. Das bedeutet, dass die Bären keinen Fuß in die Tür bekommen haben. Folglich haben wir eine aggressivere Positionsgröße aufgebaut. Wir nutzten wieder risikoarme Einstiegspunkte.Der letzte Hinweis, dass der Preis das zentrale Herz bei 26 USD einer früheren Stauzone durchstoßen könnte, ist mit einem gelben Kreis markiert. Vier Tage lang lehnte der Kurs diese Verteilungszone ab, die durch die langen Dochte nach oben dargestellt wird. Aber zu keiner Zeit gab es einen Durchbruch des Preisrückgangs nach unten von den Bären, die versuchten, 26 USD zu shorten.Wir befinden uns nun mit unseren 10 Läufern in einer sehr guten Position: