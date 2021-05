Goldinvestment stabilisiert sich

Goldinvestmentkapitalflüsse sind primärer Treiber der Goldpreistrends und fachen sowohl Aufwärtsphasen als auch Korrekturen an. Massive Abflüsse aus den dominanten Gold-ETFs intensivierten die kürzliche Goldkorrektur bis Anfang März. Doch die junge Aufwärtsphase des Goldpreises seither hat diesen Massenexodus der amerikanischen Aktienhändler zunehmend gedämpft. Stabilisierende Goldinvestitionen gehen neuen Käufen voraus, was bullisch für Gold ist.Der ehrwürdige World Gold Council verfolgt und veröffentlicht die besten verfügbaren weltweiten Goldfundamentaldaten zu Angebot und Nachfrage. Die alles entscheidende Nachfrageseite wird in vier Kategorien unterteilt: Schmuck, Investment, Zentralbanken und Technologie. Das ist normalerweise die Reihenfolge ihrer Größe. Von 2015 bis 2019 machten diese Kategorien im Durchschnitt 51%, 29%, 12% und 8% der gesamten weltweiten Goldnachfrage im Jahr aus.Doch das Pandemie-Chaos von 2020 hat diese Rangliste durcheinander gewirbelt, wobei die Lockdowns die Schmucknachfrage beeinträchtigten, während die Investmentnachfrage explodierte. Diese vier Kategorien machten 38%, 47%, 7% und 8% der gesamten weltweiten Goldnachfrage des letzten Jahres aus. Doch selbst wenn die Schmucknachfrage größer ist, ist die Investmentnachfrage viel wichtiger für die Entwicklung des Goldpreises. Das liegt daran, dass sie viel volatiler ist und stark mit der Herdenpsychologie der Investoren schwankt.Im Jahrzehnt von 2010 bis 2019 schwankte die jährliche weltweite Schmucknachfrage um 669,1 Tonnen oder maximal 33%. Doch die kleinere jährliche Investmentnachfrage weltweit, die in dieser Zeitspanne durchschnittlich 4/7 der Schmucknachfrage ausmachte, hatte eine viel größere Varianz von 919,9 Tonnen oder 110%! Die schwankende Investmentnachfrage hat also einen übergroßen Einfluss auf die Goldpreisentwicklung, was im letzten Jahr, als COVID wütete, noch ausgeprägter war.Die fantastischen Golddaten des WGC werden nur vierteljährlich veröffentlicht, wobei der Bericht zu den Goldnachfragetrends für Q4 2020 der letzte war, der verfügbar war, als ich diesen Aufsatz schrieb. In den vier Quartal des Jahres 2020 stieg die Investmentnachfrage auf schwindelerregende 52%, 58%, 55% und 18% der weltweiten Goldnachfrage an. Und von den Investitionen machten börsennotierte Fonds, die physische Goldbarren kaufen, 54%, 74% und 55% in Q1 bis Q3 aus. Im vierten Quartal kam es zu massiven Kapitalabflüssen.Der WGC erfasst auch die weltweiten, physisch gedeckten Gold-ETFs, und als sich das letzte Jahr dem Ende zuneigte, dominierten zwei amerikanischen Giganten weiterhin diesen Bereich. Das waren der GLD SPDR Gold Shares und der IAU iShares Gold Trust. Am Ende des 4. Quartals 2020 hielten diese Kolosse 1.170,7 Tonnen bzw. 525,1 Tonnen im Namen ihrer Aktionäre und verfügten damit über 31% bzw. 14% des von allen Gold-ETFs der Welt gehaltenen Goldes! Der drittgrößte lag bei nur 6%.Angeführt von GLD und IAU dominieren die Zu- und Abflüsse von Anlagekapital in Gold-ETFs zunehmend die Goldnachfrage und damit die Goldpreisentwicklung. Da sie ihre Goldbestände jeden Börsentag melden, bieten diese Gold-ETFs auch die höchstmögliche Auflösung für die Goldanlagennachfrage. Änderungen in den Beständen der Gold-ETFs, insbesondere der von GLD und IAU, zeigen, ob Investoren Geld in oder aus Gold umschichten.Die einzige Möglichkeit, wie Gold-ETFs die Preisentwicklung des Goldes widerspiegeln können, ist, wenn ihre Manager überschüssiges Angebot und Nachfrage nach ETF-Anteilen direkt in den zugrundeliegenden physischen Goldmarkt umleiten. Wenn GLD- oder IAU-Anteile schneller als Gold selbst nach oben getrieben werden, drohen sie sich nach oben abzukoppeln und ihre Tracking-Mission zu versagen. Dies muss abgewendet werden, indem genügend neue Gold-ETF-Anteile ausgegeben werden, um diese Differenzialnachfrage auszugleichen. Der Erlös wird zum Kauf von Gold verwendet.Wenn also die GLD- oder IAU-Bestände steigen, zeigt das, dass amerikanisches Börsenkapital in Goldbarren fließt. Diese dominierenden ETFs müssen auch auf der Verkaufsseite als Kapitalleiter fungieren. Wenn GLD- oder IAU-Anteile schneller verkauft werden als Gold, werden sich ihre Aktienkurse bald nach unten abkoppeln. Die ETF-Manager müssen also genug von ihren Aktien zurückkaufen, um diese Angebotsdifferenz zu absorbieren. Sie beschaffen sich die Mittel, indem sie Gold verkaufen.Die täglichen Veränderungen der GLD+IAU-Bestände zeigen also die Kapitalflüsse an der Börse zu und aus Gold. Und aufgrund ihrer enormen Größe und der zunehmenden Bedeutung von Gold-ETFs im Allgemeinen sind die GLD+IAU-Bestände der beste tägliche Proxy für die gesamte weltweite Goldinvestmentnachfrage. Die vierteljährlichen Daten des World Gold Council bestätigen dies mit Sicherheit, wie die letzten paar Quartale des Jahres 2020 belegen. GLD+IAU sind eine Naturgewalt an den Goldmärkten.Dieser Chart überlagert die physischen Goldbarrenbestände von GLD und IAU in Tonnen mit den Goldpreisen der letzten Jahre. GLD+IAU sind in dunkelblau dargestellt, GLD allein in hellblau und der IAU wäre gelb, wenn seine Bestände groß genug für die Achse dieses Charts wären. Der Goldpreis ist in rot dargestellt. Es besteht kein Zweifel, dass die Kapitalflüsse vom amerikanischen Aktienmarkt in und aus Gold über diese ETFs einen enormen Einfluss auf den Preis haben.Von der durch COVID ausgelösten Aktienpanik im März letzten Jahres bis Anfang August stieg Gold in einer mächtigen Aufwärtsbewegung in nur 4,6 Monaten um 40%. Genau in diesem Zeitraum stiegen die GLD+IAU-Bestände um 460,5 Tonnen oder 35,3%! Das war eine enorme Menge an differenzierten Gold-ETF-Anteilskäufen, riesige Zuflüsse von amerikanischem Börsenkapital, die Gold nach oben trieben. Basierend auf dem Durchschnittspreis in dieser Zeitspanne kann man grob 25,9 Milliarden Dollar schätzen.