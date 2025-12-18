Gold konsolidiert erneut auf hohem Niveau und verlängert damit seinen bemerkenswerten Monsterbullenmarkt. Seitdem es Mitte Oktober extrem überkauft war, tendiert Gold insgesamt weitgehend seitwärts. Dies widerspricht wirklich allen Präzedenzfällen für große und schnelle Rückgänge nach solch massiven Anstiegen, zum unglaublichen vierten Mal in diesem Aufwärtstrend. Wie sich die drei früheren hohen Konsolidierungen entwickelt haben, gibt Aufschluss über das wahrscheinliche Verhalten der aktuellen Konsolidierung.In einem einzigen Monat bis zum 20. Oktober stieg Gold um 18,2% und erreichte 15 neue Allzeithochs! Dies schien den Höhepunkt eines außergewöhnlichen Bullenlaufs von 139,1% seit Anfang Oktober 2023 zu markieren, der als der größte Goldanstieg seit 1971 gilt! Gold erlitt in diesem gesamten Zeitraum keine einzige Korrektur von mehr als 10% und behielt seinen erstaunlichen Bullenrun bei. Aber Gold war so schnell so stark gestiegen, dass es sein höchstes Überkaufniveau seit fast zwei Jahrzehnten erreichte.Die gesamte 55-jährige Geschichte des Goldes sprach dafür, dass nach einem so rasanten Bullenmarkt ein großer und schneller Rückgang notwendig war. Die zehn größten zyklischen Bullenmärkte für Gold seit 1971 führten im Durchschnitt zu einem anschließenden Ausverkauf von 20,8% in nur 2,1 Monaten! Der geringste Rückgang des Goldpreises nach all diesen Bullenmärkten betrug 12,5% in 1,0 Monaten. Als der Goldpreis seinen Höchststand erreichte, sprachen die Chancen also überwiegend für einen ähnlichen Rückgang um etwa 20%, um die extremen technischen Faktoren auszugleichen und die übermäßige Gier zu beseitigen.Tatsächlich folgte Gold zunächst diesem eisernen historischen Drehbuch und stürzte in den folgenden Wochen bis Anfang November um 9,5% ab. Dies war bereits der größte Ausverkauf seit Beginn des epischen Bullenmarktes für Gold und stand kurz vor einer Korrektur, die ihn endgültig beenden würde. Dann erholte sich Gold wieder und begann sich zu erholen, was bei größeren Ausverkäufen normal ist. Diese verlaufen nicht linear, sondern es kommt zu periodischen starken Gegenbewegungen, die den allgemeinen Verkauf unterbrechen.Nur zwei Wochen nach diesem starken und schnellen Rückgang bewegte sich die Handelsspanne von Gold zwischen dem Tiefststand von 3.935 USD und dem Höchststand von 4.350 USD Mitte Oktober. Aber dieser mehr als ein halbes Jahrhundert alte Präzedenzfall deutete darauf hin, dass Gold bald auf niedrigere Tiefststände fallen und damit den notwendigen und gesunden Ausverkauf zur Wiederherstellung des Gleichgewichts verlängern würde. Doch heute, fünf Wochen nach dem ersten Tiefststand des Goldes und sieben Wochen nach seinem Höchststand, ist dieser Einbruch noch lange nicht in Sicht!Der wahrscheinlichste Grund dafür, dass der Ausverkauf von Gold offenbar frühzeitig abgebrochen wurde, war der Handel mit Goldfutures durch Spekulanten. Dies wurde jedoch bis vor kurzem durch den rekordverdächtigen sechswöchigen Regierungsstillstand von Anfang Oktober bis Mitte November verschleiert, während dessen keine Daten zur Positionierung von Goldfutures veröffentlicht wurden. So handelten die hyper-gehebelten Goldfutures-Spekulanten, die oft die Goldpreise beeinflussen, im Verborgenen, und niemand wusste, was sie taten.Anstatt wie erwartet in einem Kaufrausch zu verfallen, als Gold in seinem letzten Monat in die Höhe schoss, verkauften Spekulanten tatsächlich aggressiv! Dadurch wurde ihre Positionierung gegenüber Gold zum Zeitpunkt seines Höchststandes deutlich bullischer, wodurch ein großer Teil des Verkaufsdrucks durch Hebelgeschäfte wegfiel. Letzte Woche habe ich einen ganzen Aufsatz geschrieben, in dem ich die überraschende Wendung bei den Goldfutures analysiert habe, der sich als sehr beliebt erwiesen hat. Dies ist wichtig zu verstehen, da es die vorherrschende Rechtfertigung für eine hohe Konsolidierung des Goldpreises ist.Wenn Gold nach seinem letzten extremen Höchststand nicht mit dem üblichen kaskadenartigen Ausverkauf von Goldfutures konfrontiert war, dann kann es vielleicht seinem üblichen anschließenden starken und schnellen Rückgang entgehen. Hohe Konsolidierungen gleichen auch extreme technische Faktoren und Stimmungen aus, brauchen aber viel länger als Ausverkäufe, um diese wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wenn Gold in den kommenden Wochen über dem 10%-Korrekturbereich bei 3.915 USD bleibt, wäre dies die vierte hohe Konsolidierung dieses Monsterbullenmarkt.Dieser Chart überlagert Gold und seine wichtigsten technischen Daten mit einem Konstrukt, das die Überkauftheit misst. Es dividiert einfach die täglichen Schlusskurse von Gold durch seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Das resultierende Relative Gold oder rGold-Multiple gibt die Preisentwicklung von Gold in konstanten Prozentwerten um diese wichtige 200-tägigen Durchschnittslinie herum wieder. Über einen längeren Zeitraum dargestellt, zeigt dies, wie überkauft oder überverkauft Gold im Verhältnis zu seinem 200-tägigen Durchschnitt ist und wie sich dieser Trend entwickelt.Der größte zyklische Gold-Bullenmarkt aller Zeiten begann Anfang Oktober 2023 bei einem bescheidenen Kurs von 1.820 US-Dollar. Doch er beschleunigte sich sofort und stieg innerhalb von acht Wochen bis Anfang Dezember desselben Jahres um 13,8%. Der Höhepunkt lag bei 2.071 USD, dem ersten nominalen Rekordschlussstand für Gold seit 3,3 Jahren! Gold war damals noch nicht einmal überkauft, nachdem es auf ein stark überverkauftes Niveau gefallen war, das diesen Bullenmarkt auslöste, und wurde nur zum 1,066-fachen seines 200-tägigen Durchschnitts gehandelt.Die relative Handelsspanne von Gold lag in den letzten fünf Jahren zwischen dem 0,93-fachen und dem 1,18-fachen. Im ersten Fall beginnt eine extreme Überverkauftheit, wenn Gold unter 93% seines 200-tägigen Durchschnitts fällt. Solche Niveaus führen zu starken Aufwärtsbewegungen oder Bullenmärkten für Gold. Am anderen Ende beginnt die extreme Überkauftheit bei 18% über derselben wichtigen Basislinie. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Gold starke Abverkäufe, Korrekturen von mehr als 10% oder Bärenmärkte von mehr als 20% erleidet.