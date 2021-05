Libero Copper & Gold gibt Explorationsprogramme für Big Red und Big Bulk bekannt

Vancouver, 10. Mai 2021 - Libero Copper & Gold Corp. (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich, ein Update zu seinen Explorationsplänen im Jahr 2021 für seine Kupfer-Porphyr-Projekte Big Red und Big Bulk im Golden Triangle in British Columbia, Kanada, und den jüngsten Fortschritten in seinem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Esperanza in San Juan, Argentinien, zu geben. Die im Juni beginnenden Explorationsarbeiten in Big Red werden die Entdeckung einer Kupfer-Porphyr-Mineralisierung im Zielgebiet Terry weiterverfolgen. Im Juli stattfindende Bohrarbeiten in Big Bulk werden ein neues geologisches Modell prüfen.- Ein Diamantbohrprogramm über 5.000 Meter und 3D-Verschiebungspolarisationsuntersuchungen (IP) in der neuen Kupfer-Porphyr-Entdeckung in Big Red (BC, Kanada) beginnen im Juni.- Ein Diamantbohrprogramm über 2.000 Meter im Kupfer-Porphyr-Projekt Big Bulk (BC, Kanada) beginnt im Juli.- Feldarbeiten und neue Kernaufzeichnungen im Kupfer-Porphyr-Projekt Esperanza (San Juan, Argentinien) bestätigen frühere hochgradige Bohrlöcher (einschließlich 387 Meter mit 0,78 % Cueq* (0,57 % Cu und 0.27 g/t Au) einschließlich 232 Meter mit 1 % Cueq* (0,74 % Cu und 0.33 g/t Au ab Oberfläche), hypogene Mineralisierung mit äußerst geringer Oxidation und das Potenzial für ein bedeutend größeres Vorkommen.Im June werden wir in das Projekt Big Red zurückkehren mit einem großen Bohrprogramm, das die neue, im Zielgebiet Terry am Ende der Feldsaison 2020 identifizierte Kupfer-Porphyr-Entdeckung weiterentwickeln wird. Die Bohrlöcher im Jahr 2020 durchschnitten starke Kupfermineralisierung ab Oberfläche und in den Bohrlöchern weiter in eine Tiefe fortgesetzt, die durch die RC-Bohranlage begrenzt war, kommentiert Ian Harris, Chief Executive Officer. Wir freuen uns darauf, nach Terry mit Diamantbohrung zurückzukehren, die uns in die Lage versetzt, das Ziel in die Tiefe zu prüfen und damit zu beginnen, seine Ausweitung zu definieren. Die Bohrlöcher vom letzten Jahr lagen an den Rändern einer geochemischen und geophysikalischen Anomalie von mehr als 1 Kilometer Durchmesser. Das Bohrprogramm ist voll finanziert und sollte ein Jahr ausgezeichneter Ergebnisse liefern und Terry als ein neues Kupfer-Porphyr-Projekt bekannt machen.Big Red ist ein großflächiges, 26.000 Hektar umfassendes Landpaket, 45 Kilometer südwestlich von Telegraph Creek entlang der Barrington Road, 70 Kilometer nördlich von Galore Creek und 120 Kilometer westlich von Red Chris im Golden Triangle im nordwestlichen British Columbia, Kanada, gelegen. Das Projekt verfügt über Straßenzugang und eine Landepiste.Der Beginn der Feldarbeiten in Big Red ist für Anfang bis Mitte Juni geplant, abhängig von den saisonalen Schneebedingungen. Zur näheren Bestimmung weiterer Bohrziele in der Umgebung der Bohrlöcher zur Entdeckung in Terry wird ein detailliertes Kartierungs- und Bodenprobenahme-Programm durchgeführt werden. Außerdem, und gleichzeitig mit Kartierung und Probenahmen, wird ein 3 D-Verschiebungspolarisations-(IP)-Raster zur Bestimmung zusätzlicher Bohrzielvektoren angelegt werden. Ein Bohrprogramm über 5.000 Meter mit Bohrlöchern von mehr als 500 Metern zur Prüfung der Mineralisierung in der Tiefe ist geplant.Das Kupfer-Porphyr-Ziel Terry wurde im Jahr 2020 entdeckt, nachdem ein eingeschränktes Probenahmeprogramm auf Erkundungsebene hochgradige Kupfer- und Goldwerte ergab, die sich über ein Gebiet von etwa 300 mal 200 Metern erstreckten. Die gemeldeten Schürfprobengehalte ergaben bis zu 5,54 Prozent Kupfer und 0,53 Gramm Gold pro Tonne (siehe Pressemitteilung vom 27. Juli 2020). Die Bohrergebnisse beinhalten einen Abschnitt von 120 m mit 0,41 % CuÄq* (0,34 % Cu, 2,47 g/t Ag, 0,06 g/t Au), einschließlich 70 m mit 0,49 % CuÄq* (0,41 % Cu, 2,93 g/t Ag, 0,07 g/t Au) ab der Oberfläche.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58287/Libero-NR-May102021_DE_prcom.001.pngTab. 1: Ausgewählte Abschnitte aus Bohrlöchern beim Ziel Terry. Bereits zuvor veröffentlicht (12. Januar 2021, 19. Januar 2021). *Zur Berechnung des Kupferäquivalentwertes (CuÄq) wurden folgende Preise angewendet: 3,50 $/lb Cu,1.850 $/oz Au, 25 $/oz Ag. Alle Werte sind in US$ angegeben und berücksichtigen keine Metallgewinnungsraten.In Big Red liegen Kupfer-Porphyr-Ziele am Rande einer ausgeprägten, großen, hochmagnetischen Struktur und überdecken sich mit einer radiometrischen Kali-Anomalie, geochemischen Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdän-Anomalien und kartiertem jurassischem Porphyr-Intrusivgestein. Die zutage tretende Entdeckung Terry Ziel besteht aus einer porphyrischen Feldspat-Gesteinsgang-Anhäufung, die in plagioklas-phyrisches Vulkangestein intermediärer Zusammensetzung eindringt. Die Chalkopyritmineralisierung tritt in Form von feinen Disseminierungen innerhalb der porphyrischen Gesteinsgänge und des vulkanischen Muttergesteins auf, wobei die Konzentrationen entlang der Ränder der Gesteinsgänge höher sind.Das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Big Bulk aus mehrphasigem spät-triassischem Intrusivgestein, eingebettet in vulkanisches und Sedimentgestein der Hazelton- und Stuhini-Gruppe analog zu Galore Creek und KSM, liegt 50 km südöstlich von Stewart, BC, im Golden Triangle. Das Projekt wurde ursprünglich von 2001 bis 2003 von Teck and Canadian Empire erforscht. Bohrarbeiten im Jahr 2003 durchschnitten 21 Meter mit 1,17 % Cueq* (0,86 % Cu und 0,4 g/t Au) aus einer Tiefe von 12 Metern und 53 Meter mit 0,46 % Cueq* (0,31 % Cu und 0,2 g/t Au) aus einer Tiefe von 143 Metern bis zum Ende des Bohrloches. Diese Ergebnisse wurden bisher nicht weiter untersucht. Neue Interpretationen basierend auf neuester geologischer Kartierung von British Columbia Geological Survey deuten an, dass es sich bei dem Ziel um ein viel größeres, zur Seite geneigtes Kalk-Alkali-Porphyr-System in einer undeutlich mineralisierten Phase handelt, das in historischen Bohrarbeiten nicht eingeschlossen war. Der Beginn eines Bohrprogramms über 2.000 Meter ist für Juli geplant.In Erwartung der Bohrgenehmigungen führte Libero die Arbeitsplanung und Bewertung historischer Daten im Projekt Esperanza fort, um schnell reagieren zu können, sobald die Genehmigungen vorliegen. Detaillierte wiederholte Aufzeichnungen aller Bohrlöcher in Canyon Stock wurden abgeschlossen, einschließlich des Bohrlochs 18-EP-025 zu Latin Metals Entdeckung aus dem Jahr 2018, das 387 Meter mit 0,78 % Cueq* (0,57 % Cu und 0,27 g/t Au) durchschnitt, davon 232 Meter mit 1 % Cueq* (0.74 % Cu und 0,33 g/t Au). Die Mineralisierung beginnt an der Oberfläche und ist in die Tiefe und in allen Richtungen offen. Keine weiteren Bohrarbeiten wurden in der Liegenschaft ausgeführt.Wiederholte Aufzeichnungen zu mehreren Bohrlöchern verbesserten das Verständnis von Gestein im Gebiet Canyon Stock, wo außergewöhnlich niedrige Oxidation in den Porphyrphasen festgestellt wurde. Außerdem bestätigen neue Beobachtungen die Primärmineralisierung als hypogen (Abbildung 1), was ein Modell, in dem Bohrloch 18-ESP-025 im Kern eines stark mineralisierten Porphyrs in der Talsohle angelegt wurde, unterstützt. Die Durchschneidung mit unterschiedlichen Erzgängen weist auf einen langlebigen, für die hochgradige Kupferanreicherung in den Porphyrphasen erforderlichen Mineralisierungsprozess hin. Die bevorstehenden Bohrarbeiten werden die Tiefe und seitliche Kontinuität des Porphyrs prüfen.Das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt des Miozäns Esperanza liegt in San Juan, Argentinien. Das Unternehmen wartet derzeit auf Genehmigungen zu dem Projekt, und ein Bohrprogramm über 5.000 Meter ist geplant, sobald die Genehmigungen vorliegen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58287/Libero-NR-May102021_DE_prcom.002.pngAbbildung 1: Strukturbeispiele und Alterierungstypen im Bohrloch 18-ESP-25 in Esperanza: (a) Chlorit-grüner Serizit-Chalkopyrit-Adern und Adern des späten Gips,(b) Pyrit-Bornit-Kalzit-Adern des Typs D mit weißen Serizit-Halos,(c) Molybdänit in Gipsadern mit stark durchdringendem sekundären Biotit und K-Feldspat-Flutung,(d) Chalkopyrit>Pyrit-Adern mit Halos aus Chlorit-grünem Serizit, durchzogen von Adern des späten Gips,(e) Chalkopyrit-Chlorit-grüner Serizit-Adern des Typs A, durchzogen von Pyrit-Bornit-Adern des Typs D mit weißen Serizit-Halos,(f) Stockwork aus Adern des Typs A, Muttergestein durch intensive K-Feldspat-Flutung alteriert, durchzogen von haarfeinen Chalkopyrit-Pyrit-Chlorit-Adern(g) Chalkopyrit-Chlorit-grüner Serizit-Adern des Typs A, durchzogen von Pyrit-Bornit-Adern des Typs D mit weißen Serizit-Halos,(h) grobe Chalkopyrit>Pyrit-Chlorit-grüner Serizit-Adern mit Adern des späten Gips.Libero erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Grassroots-Entdeckung) und Big Bulk im Golden Triangle in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und Mocoa in Kolumbien. 