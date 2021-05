Osisko Gold Royalties Ltd. - Frühwarnbericht

Montréal, 14. Mai 2021 - Osisko Gold Royalties Ltd. (TSX & NYSE: OR) (Osisko) gibt bekannt, dass das Unternehmen von der Carbon Streaming Corporation (Carbon Streaming) 750.000 Stammaktien (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Aktie im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung gezeichnet und von der Carbon Streaming erhalten hat. Der Zeichnungspreis lag bei insgesamt 750.000 Dollar (die Privatplatzierung).Unmittelbar nach Inkrafttreten der Privatplatzierung hatte Osisko wirtschaftliches Eigentum an oder Kontrolle über Wertpapiere von Carbon Streaming, was ungefähr 13,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht. Osisko hat im Zusammenhang mit der Privatplatzierung bei SEDAR unter dem Profil von Carbon Streaming einen Frühwarnbericht eingereicht.Osisko hat die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere zu Anlagezwecken erworben und kann gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen von Zeit zu Zeit und jederzeit zusätzliche Aktien und/oder anderes Eigenkapital, Schuldtitel oder andere Wertpapiere oder Instrumente (zusammen, Wertpapiere") von Carbon Streaming erwerben und behält sich das Recht vor, einige oder alle seiner Wertpapiere jederzeit und von Zeit zu Zeit zu veräußern und ähnliche Transaktionen in Bezug auf die Wertpapiere durchzuführen, die insgesamt von den Marktbedingungen, dem Geschäft und Perspektiven von Carbon Streaming und anderen relevanten Faktoren abhängen.Diese Pressemitteilung wird gemäß den Frühwarnbestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetzgebung herausgegeben. Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 150 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas.Osiskos Hauptsitz befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.Heather Taylor, Vice President, Investor RelationsTel: (514) 940-0670 #105Email: htaylor@osiskogr.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!