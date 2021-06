Ximen Mining engagiert Masse Environmental sowie Ecoscape Environmental für Hydrologie

Vancouver, 2. Juni 2021 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) gibt bekannt, dass Masse Environmental Consultants Ltd. aus Nelson und Ecoscape Environmental Consultants Ltd. aus Kelowna, B.C., mit technischen Aufgaben für die Goldmine Kenville betraut wurden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58733/NR-XIM_02062021_DEPRcom.001.pngMasse arbeitet seit Jahren für die Goldmine Kenville und hat die ersten grundlegenden Umweltuntersuchungen durchgeführt. In den letzten zwei Jahren führte Masse weitere Arbeiten durch, um das Unternehmen bei der Beantragung der Erneuerung der Minenerschließungsgenehmigung zu unterstützen. Masse wurde kürzlich damit beauftragt, zusammen mit Ecoscape an ersten hydrologischen Studien zu arbeiten, um die Beantragung für die Genehmigung der neuen Fallstrecke zu unterstützen.Ximen baut sein technisches Team weiter auf, indem es externe Berater einsetzt. Die anhaltende und zusätzliche Unterstützung von Masse und Ecoscape sind eine willkommene Ergänzung zu den technischen Dienstleistungen, die die Bergbauberater Micon International Ltd. bieten.Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58733/NR-XIM_02062021_DEPRcom.002.jpeg Ximen Mining Corp. bemüht sich immer um eine 100-prozentige Beteiligung an all seinen Projekten und Vermögenswerten. Das Unternehmen hat alle möglichen Nettoschmelzabgaben seiner wichtigsten Mineral-Edelmetall-Assets sowie mehrerer anderer Edelmetallassets in unmittelbarer Nähe seiner Konzessionsgebiete aufgekauft. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb hochgradiger Gold-Assets im Süden von British Columbia, die leicht zugänglich sind und über eine gute Infrastruktur verfügen. Wir bauen ein Goldbergbauunternehmen auf, mit dem Ziel, Landpakete mit einem Goldpotenzial von mehreren Millionen Unzen anzusammeln und dieses Potenzial durch umfangreiche Bohrungen und Ressourcendefinition zu realisieren. Gleichzeitig bringen wir die Goldmine Kenville voran und auf den Weg hin zur Produktion. Wir sind auf dem besten Weg, all unsere Ziele zu erfüllen und gleichzeitig unsere Abneigung gegenüber Schulden und Verwässerung beizubehalten und unser Unternehmen mit verantwortungsvollen Erschließungs- und nachhaltigen Bergbau- und Explorationsaktivitäten voranzubringen.Wir sind ein Unternehmen mit Fokus auf ethischen und nachhaltigen Werten es braucht nur Zeit.Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58733/NR-XIM_02062021_DEPRcom.003.pngFür das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. 