Gold & Goldaktien

Technisch sehen wir eine Rücksetzer beim Goldpreis. Das ideale Korrekturziel dieser Bewegung liegt 1.825 USD im Spot-Markt. Dort liegt die 38,20%-Fibonacci-Unterstützung und gleichzeitig wäre der Bereich ideal, um den gebrochenen Abwärtstrend mit einem Test von oben zu bestätigen.Hält die 1.825 USD Region nicht, dann wären auch 1.795 USD möglich.Viel mehr kann ich mir in diesem Umfeld mit extrem negativen Realrenditen in allen Laufzeiten nicht vorstellen:Die Realzinsen liegen aktuell auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen 40 Jahre. Tiefer ging es nur 1975 und 1981:Bei den Goldaktien, hier anhand des GDX, sehen wir ein GOLDEN CROSS bei den gleitenden Durchschnitten, was positiv ist. Jedoch sollte auch hier ein Rücksetzer in den Bereich von 34,25 USD bis 36,50 USD erfolgen, was dann die Basis für den nächsten, vermutlich sehr kräftigen Schub nach oben bildet:Die kommerziellen Händler haben in die leicht schwächeren Goldpreise hinein die Long-Positionen verstärkt und die Short-Positionen etwas reduziert. Erneut ein Bild, dass die Bewegungen der vergangenen Wochen bestätigt. Die COMMERCIALS gehen nicht aggressiv vor und lassen Gold weiterhin Spielraum.Die großen Spekulanten bleiben sehr zurückhaltend und es gibt von dieser Seite gesehen keinerlei übertriebene Spekulation im Gold.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.