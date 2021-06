Goldfutures-Säuberung der Fed

Gold wurde in dieser Woche nach der jüngsten Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) zerschlagen. Während die Fed die quantitative Lockerung nicht verringerte oder die Zinssätze anhob, erwiesen sich die Prognosen der Fed-Offiziellen für zukünftige Zinssätze als falscher als erwartet. Dies löste eine starke Rally des US-Dollars aus, die Spekulanten dazu veranlasste, heftig aus Goldfutures zu fliehen. Aber diese schmerzhafte Verkaufssäuberung lässt das kurzfristige Setup von Gold viel zinsbullischer als es war.Der FOMC trifft sich etwa alle sechs Wochen, um geldpolitische Entscheidungen zu treffen. Es wurde allgemein erwartet, dass die letzte Sitzung in dieser Woche ereignislos verlaufen würde und kaum Auswirkungen auf den Markt haben würde. Händler, Analysten und Ökonomen waren der Meinung, dass die Fed keine bevorstehenden Änderungen ihrer monatlichen quantitativen Anleihekäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar oder ihrer Nullzinspolitik bekannt geben würde. In der Tat war die Erklärung des FOMC fast identisch mit der vorherigen.Aber bei jeder zweiten FOMC-Sitzung oder einmal im Quartal veröffentlicht die Fed ein zusätzliches Dokument, die sogenannte Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen. Dieses Dokument enthält ein Streudiagramm, das als "Dot-Plot" bekannt ist. Es fasst die Prognosen der einzelnen Fed-Vertreter über die Höhe des Leitzinses in den nächsten Jahren zusammen. Dieses Punktdiagramm hat sich als notorisch ungenau bei der Vorhersage zukünftiger Zinsänderungen erwiesen, wie der Fed-Vorsitzende selbst oft warnt!Wie üblich gab Jerome Powell direkt nach der neuen FOMC-Entscheidung dieser Woche eine Pressekonferenz. Einer der Wirtschaftsreporter, die an diesem Zoom-Call teilnahmen, fragte ihn nach den Änderungen im Dot-Plot. Das Folgende ist wortwörtlich aus dem offiziellen Transkript der Fed von dieser Veranstaltung kopiert und eingefügt, wo Powell den Dot-Plot ablehnt! "Zunächst einmal, nicht zum ersten Mal über den Dot-Plot. Dies sind natürlich individuelle Prognosen.""Es sind keine Prognose des Komitees, kein Plan. Und wir hatten eigentlich keine Diskussion darüber, ob ein Lift-off [Anhebung des Leitzinses] in einem bestimmten Jahr angemessen ist, denn jetzt über einen Lift-off zu diskutieren, wäre höchst verfrüht und würde keinen Sinn machen. Wenn Sie sich die Protokolle von vor fünf Jahren ansehen, werden Sie sehen, dass die Leute manchmal ihren Zinspfad in ihren Beiträgen erwähnten. Oft tun sie das nicht.""Und das letzte, was ich sagen möchte, ist, dass die Punkte kein guter Indikator für zukünftige Zinsschritte sind. Und das ist nicht, weil - es ist nur, weil es so höchst unsicher ist. Es gibt keinen guten Indikator für zukünftige Punkte. Also sollte man diese Punkte mit Vorsicht genießen." Interessanterweise drehte der US-Benchmark-Aktienindex S&P 500 unmittelbar nach Powells erneuter Aussage, die Punkte zu ignorieren, deutlich nach oben, nachdem er bei diesen aktuellen Punkten um 1,0% gefallen war.Aber Anleihen, der US-Dollarindex und Gold reagierten nicht auf Powells Diskreditierung, sie bewegten sich weiter auf dem letzten Punktdiagramm. Angesichts der Heftigkeit dieser Bewegungen könnte man meinen, dass die Fed-Offiziellen Zinserhöhungen noch in diesem Jahr kommen sahen. Aber sie waren der Meinung, dass es in den Jahren 2021 und 2022 keine Zinserhöhungen geben würde! Erst im Jahr 2023, also in mehr als zwei Jahren, änderte sich der bisherige Konsens von keiner auf zwei Zinserhöhungen.Abgesehen davon, dass dies in Bezug auf die Finanzmärkte noch eine Ewigkeit entfernt ist, waren diese zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 keine sehr überzeugende Aussicht. Die Punkte, d.h. die Zinsprognosen der einzelnen FOMC-Vertreter, waren weit gestreut. Und die "längerfristige" Ansicht für die Zinssätze nach 2023 hat sich in dieser Woche nicht verändert, wobei diese geldpolitischen Entscheidungsträger die FFR immer noch in einem Bereich von 2,25% bis 2,50% sehen. Diese jüngste Verschiebung des Punktdiagramms war geringfügig.Aber Futures-Spekulanten ignorierten Powell selbst und taten so, als ob der FOMC formell erklärt hätte, dass Zinserhöhungen unmittelbar bevorstehen würden. Da höhere Zinsen den US-Dollar im Vergleich zu wichtigen konkurrierenden Währungen wie dem Euro relativ attraktiver machen, schoss der USDX infolge dieser Punkte um 0,8% in die Höhe! Das war der stärkste Tagesanstieg seit Ende April, und das war es auch, was die Goldmärkte in Aufruhr versetzte.Goldfutures-Spekulanten sehen das Schicksal des Dollar als ihr wichtigstes Handelskriterium. Im Laufe der Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hat sich Gold als die ultimative globale Währung erwiesen. Es bleibt ein direkter Konkurrent des US-Dollar. Daher beobachten Spekulanten den Dollar wie Falken und tun mit ihrem Goldfutureshandel oft das Gegenteil. Wenn sie massenhaft ein- oder aussteigen, bewegt das Gold wirklich. Diese Händler dominieren das kurzfristige Preisgeschehen.Das liegt daran, dass Goldfutures eine extreme Hebelwirkung ermöglichen, die weit über das jahrzehntealte gesetzliche Limit von 2,0x an den Aktienmärkten hinausgeht. Bevor die letzten Fed-Punkte das heftige Auskotzen der Goldfutures auslösten, wurde Gold bei 1.860 Dollar je Unze gehandelt. Also kontrollierte jeder 100-Unzen-Goldfutures-Kontrakt Gold im Wert von 186.000 Dollar. Dennoch verlangte die CME Group, die diesen Markt betreibt, von den Spekulanten nur 9.000 Dollar Cash-Margin für jeden Kontrakt.Das bedeutete, dass diese Händler einen extremen Leverage von bis zu 20,7x einsetzen konnten! Jede Bewegung des Goldpreises um 1% würde sich mit 20,7% auf ihr riskiertes Kapital auswirken. Wenn sich der Goldpreis nur um 4,8% gegen ihre Positionen bei maximaler Marge bewegen würde, würden sie 100% ihres riskierten Kapitals verlieren. Diese lächerliche Gefahr zwingt Goldfutureshändler dazu, einen unglaublich myopischen, ultra-kurzfristigen Fokus beizubehalten. Ihre Zeithorizonte sind auf Tage und Stunden komprimiert.Als also der US-Dollar in die Höhe schoss, weil die US-Notenbank vielleicht in ein paar Jahren die Zinsen ein paar Mal anheben wird, mussten Goldfutures-Spekulanten verkaufen. Vor der jüngsten FOMC-Entscheidung lag der Goldpreis den ganzen Tag über stabil bei 1.860 Dollar. Aber innerhalb weniger Minuten, nachdem sich die Punkte leicht verschoben hatten, von denen Powell oft behauptet, dass sie nichts mit den politischen Entscheidungen der Fed zu tun haben, drückten heftige Goldfutures-Verkäufe das Metall stark nach unten in Richtung 1.837 Dollar.Für normale Händler, die keine verrückte Hebelwirkung haben, ist ein Rückgang des Goldpreises um 1,2% aufgrund einer vermeintlich falkenhaften Fed keine große Sache. Aber dieser Verlust wurde für Goldfutures-Spekulanten bis zum 21-fachen verstärkt, so dass sie gezwungen waren, unabhängig von ihren eigenen Goldprognosen zu verkaufen. Und unglücklicherweise entwickelt sich ein starker Verkauf von Goldfutures schnell zu einem sich selbst nährenden Teufelskreis. Je mehr Gold fällt, desto mehr müssen diese Händler verkaufen oder katastrophale Verluste riskieren.Je mehr sie verkaufen, desto schneller fällt der Goldpreis! Diese kaskadenartigen Goldfutures-Verkäufe führen zu Stopps bei den Long-Händlern von Goldfutures und locken gleichzeitig neue Leerverkäufe in großem Umfang an. In den zwei Stunden zwischen diesen letzten Fed-Punkten und dem US-Marktschluss am Mittwoch fiel Gold um 1,6% auf 1.830 Dollar. Aber leider laufen die von der FOMC ausgelösten US-Dollar-Anstiege, die auf den Goldpreis einschlagen, in der Regel erst dann ab, wenn ausländische Händler die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren.Normalerweise dauert es ein oder zwei Tage nach einer marktbewegenden Fed-Entscheidung, bis sich Gold stabilisiert. Nach Schließung der US-Märkte am Mittwoch fiel es weiter und näherte sich der Marke von 1.810 Dollar. Dann erholte es sich über Nacht im frühen asiatischen Handel wieder in die Nähe von 1.825 Dollar, aber die Verkäufe setzten bis zum asiatischen Handelsschluss wieder ein. Er verstärkte sich, als die europäischen Märkte online gingen. Als sich der Globus am Donnerstag zur US-Eröffnung wieder drehte, lag der Goldpreis nahe der Marke von 1.780 Dollar.