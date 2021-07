Goldaktien-Aufschwung

Die Aktien der Bergbauunternehmen bewegen sich nach dem Zinserhöhungsschreck der Fed im letzten Monat immer noch seitwärts. Diese technische Basis legt den Grundstein dafür, dass der unterbrochene Aufwärtstrend der Goldaktien wieder ansteigt. Die heutigen niedrigen Goldaktienpreise im Verhältnis zu dem von ihnen geförderten Metall werden diesen kommenden Aufschwung verstärken. Der führende Goldaktienindex wurde gerade auf die Unterstützung seines säkularen Bewertungsaufwärtstrends zurückgeschlagen, was auf eine große Mean Reversion nach oben hindeutet.Noch vor einem Monat konsolidierten die Goldaktien auf hohem Niveau und verdauten die starken Gewinne der jüngsten Aufwärtsbewegung. Dann löste die letzte FOMC-Sitzung einen starken Goldabsturz aus, den die Goldaktien wie üblich ausnutzten. Die US-Notenbank tat nichts, sondern behielt ihre hyper-lockere Nullzinspolitik und das monatliche Gelddrucken im Umfang von 120 Milliarden Dollar für quantitative Lockerung auf unbestimmte Zeit bei. Es gab keinerlei Hinweise auf Zinserhöhungen oder ein Auslaufen der QE-Anleihekäufe.Die individuellen Prognosen der obersten Fed-Vertreter für das zukünftige Niveau der Federal Funds Rate, vor denen der Fed-Vorsitzende selbst warnte, sie zu ignorieren, waren jedoch etwas falkenhafter als erwartet. Nur ein Drittel dieser Leute war der Meinung, dass die Fed bis zum Jahresende 2023 zwei Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelpunkt benötigen könnte. Wen kümmert das, richtig? Das kann aus Sicht der Finanzmärkte eine Ewigkeit entfernt sein. Dennoch hat es die Goldfuture-Spekulanten dazu gebracht, kräftig zu verkaufen.In nur drei Handelstagen nach der nichtssagenden FOMC-Entscheidung fiel der Goldpreis um 5,2%! In der Woche vor dem falkenhaften Fed-Dot-Plot wurden enorme 24,0k Goldfuture-Long-Kontrakte abgestoßen, während 4,9k neue Short-Kontrakte hinzukamen. Das entsprach 89,7 Tonnen Goldverkäufen, viel zu viel, um schnell absorbiert zu werden. So brach der führende GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF in der gleichen Zeitspanne um 9,2% ein.Diese ganze Episode war eine verrückte Anomalie, dass die Goldfuture-Säuberung durch die Fed angesichts der Positionierung der Spekulanten nicht nachhaltig war, die ihr vorausging. Deren panikartiger Exodus erschöpfte sich erwartungsgemäß schnell, so dass die kurzfristigen Aussichten für Gold weitaus zinsbullischer ausfielen, da die überwiegende Mehrheit der potenziellen Goldfuture-Verkäufe aufgebraucht war. Dieser Goldpreisrückgang hatte jedoch einen hässlichen Einfluss auf die Psychologie der Goldaktien und löste einen weit verbreiteten Bärenwahn aus, der immer noch schwelt.Händler, die sich ärgern oder fliehen, sind sich nicht darüber im Klaren, wie ungewöhnlich dieser Einbruch bei den Goldaktien war. Dieser Chart ist eine Aktualisierung meines letzten Gold-Sommerloch-Essays von vor ein paar Wochen. Sie stellt die Sommer-Performance der Goldaktien in allen modernen Gold-Bullenmarkt-Jahren bis zum letzten Mai-Schluss einzeln dar und gibt sie in perfekt vergleichbaren Prozentzahlen wieder. Die falkenhafte FED-Punktlandung der Goldaktien war super-anomal.Einzig und allein weil Goldfuture-Spekulanten weit in der Zukunft liegende Zinserhöhungen befürchteten, erlitt der GDX mit einem brutalen Absturz von 13,8% den schlechtesten Juni aller modernen Goldbullenjahre! Aus diesem Grund hat sich die Psychologie des Sektors verschlechtert, und die Händler haben sich entweder von den Bergbauunternehmen abgewandt oder sind zu vorsichtig oder ängstlich, um mehr Kapital zu investieren. Aber eine solch starke Abweichung von den Frühsommer-Normen deutet auf eine bevorstehende große Mittelwertumkehr hin.Goldaktien fielen nur in den Jahren 2006 und 2009 bei stärkeren Ausverkäufen im Frühsommer. Aber beides geschah in notwendigen Korrekturen direkt nach massiven Aufwärtsbewegungen. Der GDX wurde erst Mitte Mai 2006 geboren, weshalb wir den älteren HUI-Goldaktienindex für diese längerfristige Saisonalitätsanalyse verwenden müssen. Sowohl der HUI als auch der GDX werden von denselben großen Goldbergbauunternehmen dominiert. In 6,6 Monaten im Mai 2006 hatte der HUI 82,5% zugelegt!Ein paar Jahre später, im Frühjahr 2009, verdrängte der GDX zunehmend die Rolle des HUI und wurde zur meistbeachteten Benchmark in diesem Sektor. In 7,2 Monaten bis Anfang Juni dieses Jahres stieg dieser dominierende Goldaktien-ETF um atemberaubende 172,1%! Eine extrem schwache Frühsommer-Performance bei Goldaktien ist also nicht nur selten, sondern tritt in der Regel nur dann auf, wenn riesige Aufschwünge in gesunde Korrekturen übergehen, um die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen.Das war in diesem Sommer vor der falkenhaften Fed-Punktlandung definitiv nicht nötig. Die großen Goldaktien hatten kürzlich eine große Korrektur von 30,5% im GDX abgeschlossen, die Anfang März ihren Tiefpunkt erreichte. Das ebnete den Weg für den nächsten Bullenmarktaufschwung, der aber bis Mitte Mai bestenfalls 28,4% über 2,5 Monate anstieg. Danach konsolidierten die Goldaktien auf hohem Niveau und verdauten ihre Gewinne. Es gab keine Notwendigkeit für eine Korrektur.Die lächerliche Säuberungsaktion der Fed und der Goldfutures im letzten Monat, die auf die Goldaktien einschlug, war unglaublich anomal und eigentlich ohne Beispiel in den modernen Goldbullenjahren. Das bedeutet, dass die Aktienkurse der Bergbauunternehmen viel zu niedrig sind und sich normalisieren müssen, indem sie im Mittel stark ansteigen. Dieses Phänomen tritt sogar bei völlig korrekten Korrekturen auf. Anfang Juli 2006 lag der indexierte HUI bereits wieder bei 105 oder 5% über dem Schlusskurs vom Mai.Obwohl die Aufwärtsbewegung vor dem Sommer 2009 radikal extremer war und eine proportional große Korrektur erforderte, stieg der indexierte HUI von Anfang Juli bis Anfang August dieses Jahres wieder von 79 auf 94. Da die wichtigsten Goldaktien selbst in schweren Korrekturen nach massiven Verlusten im Frühsommer wieder stark ansteigen, ist es sogar noch wahrscheinlicher, dass sie dies heute wieder tun. Der von der FOMC ausgelöste Absturz war nicht gerechtfertigt.