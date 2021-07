Petroteq Energy Inc.: Kontakt von Uppgard

SHERMAN OAKS, 27. Juli 2021 - Petroteq Energy Inc. ("Petroteq" oder das "Unternehmen") (TSXV: PQE) (OTC PINK: PQEFF) (FWB: PQCF), ein integriertes Erdölunternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung und Implementierung seiner proprietären Ölextraktions- und Sanierungstechnologien widmet, gibt bekannt, dass sein Wertpapieranwalt von dem Rechtsberater von Uppgard Konsult AB (der Bieter) kontaktiert wurde.Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass die Gespräche zu sinnvollen Ergebnissen oder einer Transaktion führen werden, hat das Unternehmen den kanadischen Rechtsbeistand des Bieters darüber informiert, dass es offen und bereit ist, Gespräche einzuleiten.Petroteq ist ein integriertes Erdölunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Umsetzung einer neuen proprietären Technologie für die Erdölextraktion und Sanierung gerichtet ist. Das Unternehmen verfügt über eine umweltfreundliche und nachhaltige Technologie für die Extraktion und Rückgewinnung von Schwerölen und Bitumen aus Ölsanden und oberflächennahen Öllagerstätten. Petroteq beschäftigt sich mit der Entwicklung und Implementierung patentierter umweltfreundlicher Technologien zur Verarbeitung und Extraktion von Schweröl. Petroteq konzentriert sich derzeit auf die Erschließung seiner Ölsandressourcen und den weiteren Ausbau der Produktionskapazität in seiner Anlage Asphalt Ridge, unweit von Vernal im US-Bundesstaat Utah.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Petroteq.energy.Alex Blyumkin, Executive ChairmanTel: +1 (800) 979-1897Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!