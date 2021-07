Investment ist ein hartes Geschäft. Egal ob Sie in Aktien, Anleihen, Immobilien oder sogar Kunstwerke investieren, es ist ein herausforderndes Spektakel, das Ihnen manches Mal richtig die Energie rauben kann. Ein Grund dafür, warum viele Investoren das Investieren und Verwalten ihrer Assets so nervenaufreibend finden, ist die Tatsache, dass sie nicht die richtige Einstellung besitzen. Investoren wird beigebracht, ihre Investitionen zu bedenken, bevor sie Kapital bereitstellen. Diese Überlegungen könnten Investitionsmenge, Risiken, Zeithorizonte, Liquidität, etc. umfassen.Edelmetallinvestoren mögen besser als der Durchschnitt dabei sein, den Wald trotz lauter Bäumen zu sehen. Langjährige Goldinvestoren lassen sich von den regulären Auf- und Abwärtsbewegungen des Marktes nicht übermäßig irritieren; sie bleiben standhaft und verwenden Preisnachlässe, um ihre Position zu stärken. Ein Edelmetallinvestor mit den richtigen Erwartungen kann die Dollarkosten-Durchschnittspreismethode verwenden, um seine Position zu vergrößern, während die Kostenbasis gesenkt wird. Diese Investoren verstehen, dass an bestimmten Punkten Rückgänge innerhalb des Marktes stattfinden werden. Anstatt vor diesen Abnahmen zu schwitzen, begrüßen sie derartige Nachlässe als eine Gelegenheit, um mehr Unzen zu erwerben, während Bullion praktisch im Angebot ist.Investoren, die den Wald trotz lauter Bäumen sehen und langfristig fokussiert bleiben können, halten zudem keine Positionen, die groß genug sind, um sie ins Schwitzen zu bringen - oder Schlaf verlieren zu lassen. Wenn Sie in eine Position investiert haben, die so groß ist oder einen übermäßigen Teil Ihres Gesamtportfolios umfasst, dann müssen Sie Ihre Strategie vielleicht überdenken und die Position reduzieren. Sich mit einer Position abzumühen, die sich gegen Sie bewegt, ist niemals angenehm und eine Position, die zu groß ist, könnte Ihr Urteilsvermögen ebenfalls trüben. Wichtig für einen langfristigen Fokus ist die Fähigkeit, Marktschwankungen langfristig und auf dem Weg zur Preisaufwertung zu widerstehen. Positionen sollten dementsprechend groß sein.Der Goldmarkt ist über die Zeit hinweg enorm gestiegen, während er außerdem deutliche Volatilität erlebte. Seit Anfang der 2000er Jahre ist Gold von weniger als 300 Dollar je Unze auf mehr als 2.000 Dollar je Unze bei seinem 2020-Hoch gestiegen. Der Ertrag über mehrere 100% kam zeitweise in Wellen, und nicht jede Welle war bullisch. In den letzten 20 Jahren verzeichnete der Markt deutliche Verkäufe, die zu wöchentlichen Preisrückgängen von 100 Dollar je Unze oder mehr führten. Für den kurzfristigen Trader könnten derartige Abnahmen fatal sein.Doch für den langfristigen Investoren stellen diese Rückgänge eine exzellente Gelegenheit dar, deutliches Kapital über die Jahre aufzubauen. Da der langfristige Trend nach oben verläuft, macht es Sinn, zu Preisnachlässen zu kaufen. Investment ist ein Spiel mentaler Standhaftigkeit. Es setzt Geschick, Ehrgeiz, Geduld und Klarheit voraus. Diese Eigenschaften alleine machen einen Investor jedoch nicht erfolgreich. Der Investor braucht einen Angriffsplan.Da Gold und Silber die einzig wahren Formen des Geldes sind, die keinerlei Gegenparteirisiko besitzen, ist es schwierig, sich ein Szenario auszumalen, in dem sie keine weiterhin essentielle Rolle innerhalb eines gut diversifizierten Portfolios spielen. Für Investoren, die den Wald trotz lauter Bäumen sehen können, stellen Edelmetalle einen fassbaren, inflationsresistenten Wert mit ernsthaftem Aufwärtspotenzial dar.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 28. Juli 2021 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.