Entwicklungsgeschwindigkeit.

Verkleinerung der Elektronik.

Der erhöhte Bedarf an Datenübertragungsgeschwindigkeit im Kommunikationsbereich.

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 6. August 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 6. August 2021

Zweifler behaupten, dass eine der wichtigsten Verwendungen von Silber, die Fotografie, inzwischen auf einen Anteil von 2,8 % am Grundverbrauch des Silbers geschrumpft ist. Dies ist zwar richtig, doch wird dabei übersehen, dass insgesamt der Verbrauch und die Verwendung von Silber rasch zunehmen. Das Analyseunternehmen Metals Focus erwartet zum Beispiel, dass die industrielle Nachfrage in diesem Jahr auf 1,03 Milliarden Unzen ansteigen wird. Das ist nahe an dem Rekordhoch von 1,07 Milliarden Unzen im Jahr 2013. Silber behält seinen Wert.Da das Angebot an Silber durch Bergbau und Recycling in den letzten zwanzig Jahren stagnierte, werden die Preise durch die Ausweitung neuer Anwendungen von Silber nach oben getrieben.Wir sehen ausbaufähige Märkte für die Verwendung von Silber in der Wasseraufbereitung, in flexiblen Displays, in der Pharmaindustrie, in der 5G-Kommunikation, in RFID (Radio Frequency Identification Devices), in der Nanotechnologie, in Silberoxidbatterien, in Hochleistungsmotoren, in Funktionskleidung und in der Solartechnik.Die entscheidenden Einflussfaktoren der Zukunft in Sachen Innovation sind:5G hat in seiner Möglichkeit, neue Märkte einzubinden, bislang nur an der Oberfläche gekratzt.Diese langfristig stabilisierenden Faktoren sind für den längerfristig orientierten Anleger bereits in der Kursentwicklung erkennbar.Ein Blick auf den Monatschart zeigt eine klare Tendenz nach oben. Und unserer bescheidenen Meinung nach befinden wir uns erst am Anfang dieser Trendbildung.Neben soliden Fundamentaldaten setzen wir auf hohe Wahrscheinlichkeiten, und ein Aspekt ist die Wiederholung historischer Muster. Das Diagramm zeigt die aktuellen Möglichkeiten aus dem größeren Bild, in dem wir ein kleines zinsbullisches Muster über die letzten zwei Jahre innerhalb des größeren Betrachtungsrahmens haben, das kontinuierliches Wachstum unterstützt. Obwohl unser Hauptaugenmerk auf der Erhaltung des Vermögens liegt, sehen wir in diesem speziellen Fall auch ein gewisses Potenzial für die Schaffung von Vermögen.