FYI Resources: Gemeinsame Verlängerung der möglichen exklusiven HPA-Joint Venture-Vereinbarung

- FYI und Alcoa treiben die Verhandlungen über ein mögliches HPA-JV im Rahmen einer Exklusivitätsvereinbarung voran- Das vorgeschlagene JV zielt darauf ab, das Fachwissen und die Erfahrung beider Parteien zu nutzen- Due-Diligence-Prüfung des HPA-Projekts ist abgeschlossen- HPA JV-Rahmenplan erstellt und Angleichung der Geschäftsbedingungen- FYI-Mehrwertinitiativen, die in das mögliche Joint Venture einbezogen werden sollen- Sonstige kleinere, mit dem JV zusammenhängende operative Aspekte noch abschließend zu klären- Die Parteien vereinbaren eine Verlängerung der aktuellen Exklusivitätsvereinbarung, um die Verhandlungen über das verbindliche Term Sheet abzuschließen3. September 2021 - FYI Resources Ltd. ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) bezieht sich auf die jüngste Verlängerung der Exklusivitätsvereinbarung des Unternehmens mit Alcoa of Australia Limited (Alcoa), die am 4. August 2021 gemeldet wurde. Die Vereinbarung bezieht sich auf ein mögliches Joint Venture (JV) für FYIs HPA-Projekt (High Purity Alumina, hochreines Aluminiumoxid).FYI und Alcoa haben während der Verhandlungen über die vorgeschlagenen HPA-JV-Bedingungen eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung aufgebaut und ein gemeinsames Verständnis für die möglichen Entwicklungsoptionen und Zukunftschancen eines HPA-Joint-Ventures.Parallel zu den Gesprächen mit Alcoa hat FYI eine Reihe breiter angelegter HPA-Wertschöpfungsinitiativen entwickelt, die die Position des JV auf dem Markt verbessern und stärken könnten.FYI und Alcoa sind übereingekommen, den Zeitraum der Exklusivitätsvereinbarung bis zum 5. Oktober 2021 zu verlängern, um diese zusätzlichen HPA-Möglichkeiten in vollem Umfang zu berücksichtigen und möglicherweise in das verbindliche JV-Term Sheet aufzunehmen sowie zusätzliche Zeit zur Verfeinerung des Term Sheets zu gewinnen.Mit der Festlegung des Rahmens für das potenzielle JV beabsichtigen die Parteien, ein reelles HPA-Geschäft aufzubauen, das eine hervorragende Lieferplattform für qualitativ hochwertiges Material auf der ganzen Welt bietet.Roland Hill, Managing Director von FYI, kommentierte: "Alcoa und FYI haben enorme Fortschritte bei den Verhandlungen über das HPA-JV gemacht. Unserer Ansicht nach haben beide Unternehmen eine ähnliche Vision für das JV und die Wachstumsmöglichkeiten der HPA-Strategie. Beide Unternehmen haben viel Zeit und Ressourcen investiert, um die JV-Gespräche bis zu diesem Punkt voranzutreiben, und es ist eine gemeinsame Entscheidung, die Verhandlungen zu verlängern, um die Wertschöpfungsmöglichkeiten zu berücksichtigen."Wir sehen die Verlängerung als positiv an, da sie beiden Parteien mehr Zeit gibt, ihre Absichten zu bewerten und umzusetzen, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Wir geben den potenziellen JV-Gesprächen einfach die Zeit und Überlegung, welche die Strategie verdient."Michael Gollschewski, Präsident von Alcoa Australia, sagte: "Alcoa ist weiterhin ermutigt durch die Fortschritte, die im Hinblick auf die mögliche gemeinsame Entwicklung eines HPA-Projekts mit FYI Resources gemacht wurden. Wir werden diese Gelegenheit, die das Potenzial hat, eine natürliche Ergänzung zu Alcoas bestehenden Aluminiumoxid-Raffinerieaktivitäten zu sein, weiterhin sorgfältig prüfen."Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert.Alcoa ist ein weltweit führender Anbieter von Bauxit, Tonerde und Aluminiumprodukten und baut auf einem Fundament starker Werte und operativer Exzellenz auf, das mehr als 130 Jahre zurückreicht und auf die weltverändernde Entdeckung zurückgeht, die Aluminium zu einem erschwinglichen und unverzichtbaren Bestandteil des modernen Lebens gemacht hat. Seit der Entwicklung der Aluminiumindustrie und im Laufe unserer Geschichte haben unsere talentierten Mitarbeiter bahnbrechende Innovationen und bewährte Verfahren entwickelt, die überall, wo wir tätig sind, zu Effizienz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und stärkeren Gemeinschaften geführt haben.FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte.FYI wendet sowohl eine ESG- als auch eine ökonomische Betrachtung des Unternehmens und seiner Aktivitäten an, um sicherzustellen, dass durch die Entwicklung des innovativen, hochqualitativen und hochreinen HPA-Projekts des Unternehmens ein langfristiger und nachhaltiger Wert und ein Wert für die Aktionäre geschaffen wird.Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen.Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen.Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse.Roland Hill, Managing DirectorTel: +61 414 666 178roland.hill@fyiresources.com.au* CRU HPA Industry Report 2021Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.