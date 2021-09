Gold und Silber - Das unausweichliche wird kommen!

Der Goldpreis macht sich ein drittes Mal daran, seine Unterstützung bei 1750 $ zu überwinden und macht zudem eine solide Figur dabei! Noch ist der Kurs hier nicht klar über der Marke, aber sollte dies bald mal schaffen. Sobald sich der Kurs hierunter stabilisieren kann, sind auch weitere Abwärtsbewegungen freigeschaltet. Somit sollte das Gold weiterhin sinken und insgesamt unter 1673 $ gelangen. Diese Bewegung sollte aber vor 1606 $ enden, damit wieder nachhaltige Anstiege folgen können. Verfrüht können solche Anstiege nur zu 20% jetzt schon passieren und würden erst mit der Überschreitung des Widerstands bei 1919 $ angestoßen.Somit kommt unser bärisches Ziel für Gold und für Silber im näher und das im hoch inflationären Umfeld. Keiner hat es vor Monaten für möglich gehalten, wir scheinen hier aber final auf der richtigen Seite des Marktes zu stehen.Wir halten fest, dass der Goldpreis weiter sinken wird. Imminent muss sich der Kurs aber unter 1750 $ etablieren, um weitere Abwärtsbewegungen zu bestätigen. Wir sehen den Markt dann final in den Zielbereich im Bereich von 1650 $ fallen.Am Silbermarkt laufen bereits die Wochenendvorbereitungen, denn der Kurs stabilisiert sich weiterhin. Hier legt sich der Silberpreis wahrscheinlich erst mal zur Ruhe, bevor es noch tiefer nach unten geht. Viel Platz ist jedenfalls da. Wir erwarten primär, dass das Silber sinkt und unter 21.81 $ fällt. Mit dieser Unterschreitung bestätigen sich auch weitere Abstiege bis in den Zielbereich unterhalb von 18.62 $.Nur mit einem Anstieg über 24.94 $ könnte das Silber die fortlaufende Korrektur noch etwas abbremsen, jedoch nicht aufhalten. Dieser alternative Umweg ist zu 25% wahrscheinlich.Das Silber muss also noch weiter sinken und als nächstes unter 21.81 $ gelangen. Danach steht schon der Zielbereich bevor. Ein Zielbereich welcher von den meisten Marktteilnehmern für absolut wahnsinnig erachtet wurde. Silber nochmals unter 20$ hatten wir bereits Anfang 2021 angekündigt. Daran haben wir bis heute festgehalten und bewegen uns immer weiter in Richtung unseres Ziels zu.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen, und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Dax30, Dow-Jones30, Cannabis, Gold/Silber-Minen und Forex sowie WTI, Brent, S&P 500, Dow-Jones, Bitcoin/Ethereum, HUI, GDX, GDXJ und zum Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite - Sie können unser gesamtes Analyseportfolio kostenlos und unverbindlich testen: url=http://www.hkcmanagement.de]www.hkcmanagement.de[/url].