Monument Mining: Ergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2021

Three months ended June 30, Year ended June 30, 2021 2020 2021 2020 Production Ore mined (tonnes) 72,074 42,331 427,528 263,074 Waste removed (tonnes) 687,255 463,228 3,639,490 2,887,441 Ore processed (tonnes) 94,940 68,961 579,569 675,708 Average mill feed grade (g/t) 0.72 1.06 0.84 1.11 Processing recovery rate (%) 64% 67% 61% 71% Gold production (1) (oz) 1,838 2,311 10,282 17,360 Gold sold (oz) 3,473 3,282 12,850 19,401 Financial (in thousands of US dollars) $ $ $ $ Revenue 6,085 5,404 23,236 29,971 Gross margin from mining operations 1,270 2,652 8,103 12,944 Net income before other items (1,009) 704 1,696 4,509 Net loss (2,702) (1,273) (99,318) (275) Cash flows generated from operations 2,208 657 1,654 6,273 Working capital 48,539 18,786 48,539 18,786 Loss per share before other items - basic (US$/share) (0.00) 0.00 0.01 0.01 Loss per share - basic (US$/share) (0.01) (0.00) (0.31) (0.00)

VANCOUVER, 30. September 2021 - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) "Monument" bzw. das "Unternehmen" hat heute die Jahresergebnisse für das am 30. Juni 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr bekanntgegeben. Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, verstehen sich sämtliche Beträge in US-Dollar (siehe www.sedar.com für alle Finanzergebnisse).President und CEO Cathy Zhai erläuterte: "In diesem Geschäftsjahr hat sich Monument auf die Konsolidierung des Anlagenportfolios konzentriert, indem das Basismetallprojekt Mengapur ausgegliedert und das Goldprojekt Tuckanarra in ein Joint Venture eingebracht wurde. Das neu strukturierte Portfolio mit Schwerpunkt Gold bietet potenzielle Katalysatoren für eine Neubewertung des Aktienkurses im Geschäftsjahr 2022 und darüber hinaus für unsere Aktionäre.Aus demselben Grund haben wir eine solide Finanzlage aufgebaut und verfügen zum 30. Juni 2021 über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 38,62 Mio. USD. Die gestärkten Barreserven ermöglichen es uns, die Wertschöpfungsstrategien des Unternehmens zu unterstützen und umzusetzen und insbesondere die Erweiterung der Goldaufbereitungsanlage Selinsing und die Exploration von Murchison zu finanzieren. Monument ist offen für alle Möglichkeiten, das Unternehmen weiterzuentwickeln, um unser zukünftiges Wachstum und den Shareholder-Value zu optimieren."Weiter führte Frau Zhai aus: "Trotz der anhaltenden Probleme aufgrund der weltweiten Covid-19-Pandemie, die im Laufe des Jahres zu einem mehr als sechswöchigen Stillstand der Mine führte, erwirtschaftete die Selinsing-Goldmine im Jahr 2021 einen positiven Cashflow aus dem Abbau von extrem niedriggradigem Erz, laugungsfähigem Sulfiderz und Materialien aus der Lagerstätte Peranggih. Somit betrug die Gesamtproduktion der Selinsing-Goldmine 325.509 Unzen zu durchschnittlichen Kosten von 535 USD pro Unze, bei Bruttoeinnahmen von 452,1 Mio. USD, einer Bruttomarge von 279,3 Mio. USD und Mittelzuflüssen aus der Produktion von 275 Mio. USD. Mit Blick auf die Zukunft wird unser Managementteam an seiner Einstellung "Geht nicht gibt's nicht" und der Philosophie des "Machens" festhalten und weiterhin hart arbeiten, um unsere Verpflichtung gegenüber unseren Aktionären zu erfüllen."- Umstrukturierung der Vermögenswerte in ein Portfolio mit Schwerpunkt Gold durch die Ausgliederung des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur;- Zweistufiger Umbau der Selinsing-Goldanlage, wobei der Bau der Flotationsanlage begonnen und vollständig finanziert wurde;- Explorationsstrategie für das Murchison-Projekt, um mögliche Goldfunde und Gewinnpotenzial zu prüfen;- Joint Venture mit Odyssey für schnellere Exploration und Entwicklung des Tuckanarra-Projekts;- Die Selinsing-Goldmine setzte mit der Produktion von laugungsfähigem Sulfiderz den Übergang für eine neue Lebensdauer der Mine fort.





Three months ended June 30, Year ended June 30, 2021 2020 2021 2020 Other US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold (2) 1,812 1,684 1,864 1,563 Cash cost per ounce (3) Mining 496 233 397 223 Processing 711 454 602 507 Royalties 167 143 169 136 Operations, net of silver recovery 12 8 10 12 Total cash cost per ounce 1,386 838 1,178 878 All-in sustaining costs per ounce (4) By-product silver recovery 1 1 1 1 Operation expenses 119 179 46 40 Corporate expenses 3 6 6 6 Accretion of asset retirement obligation 9 12 10 9 Exploration and evaluation expenditures 25 45 22 32 Sustaining capital expenditures 104 174 162 171 Total all-in sustaining cost per ounce 1,647 1,255 1,425 1,136