Gold wird dem Geld folgen

Gold ist in der Tat in Ungnade gefallen, nachdem es in den letzten Monaten aufgrund von Befürchtungen über eine Verschärfung der Geldpolitik der US-Notenbank zu mehreren starken Kursverlusten gekommen war. Spekulanten, die mit fremdfinanzierten Goldfutures handeln, haben überwiegend Leerverkäufe getätigt, während die Anleger börsengehandelte Goldfonds ignoriert haben. Dieses Gruppendenken, das von einer bearischen Herdenstimmung angetrieben wird, ist kurzsichtig. Die Goldnachfrage und die Goldpreise werden letztlich der Geldmenge der Fed folgen, die immer weiter ansteigt.Der Hauptgrund dafür, dass Gold seit Jahrtausenden auf der ganzen Welt als wertvoll angesehen wird, ist sein begrenztes Angebotswachstum. Der Abbau von Gold in großem Maßstab war schon immer zeit- und kapitalaufwändig. Selbst mit moderner Technologie dauert es in der Regel mehr als ein Jahrzehnt nach der Entdeckung eines wirtschaftlich rentablen Goldvorkommens, um es zu erproben, zu genehmigen, eine Mine zu errichten und die Produktion auf den Nennwert hochzufahren. Dieser Prozess lässt sich nicht überstürzen.Und die vorhandenen Goldminen, deren Nutzungsdauer oft weniger als ein Jahrzehnt beträgt, erschöpfen sich ständig. Wenn sie nach der Förderung ihrer besten Erze das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, gehen ihre Produktionsraten in der Regel drastisch zurück. Die Aufrechterhaltung der weltweiten Goldproduktion ist daher ein enormer Kampf, der sich in den letzten zehn Jahren noch verschlimmert hat. Die Gleichgültigkeit der Investoren hat dazu geführt, dass diesem Sektor das notwendige Expansionskapital fehlt.Aufgrund all dieser und anderer Faktoren wächst das weltweite oberirdische Goldangebot jährlich nur um etwa 1%. Diese Rate könnte sogar noch niedriger sein, da sich die fundamentalen Beweise für die Peak-Gold-These häufen. Nachdem in den letzten Jahrhunderten weltweit intensiv nach neuen Goldvorkommen gesucht wurde, sind die größeren und leichter zu entdeckenden Vorkommen bereits ausgebeutet worden. Ohne technologische Alchemie wird sich das Wachstum des Goldangebots also nicht erholen.In der Zwischenzeit weiten die Zentralbanken der Welt, angeführt von den größten, dominierenden Zentralbanken, ihre Vorräte an Fiatwährungen rasant aus, als gäbe es kein Morgen. Übermäßiges Geldwachstum ist weltweit allgegenwärtig, was eine klassische Geldentwertung darstellt. Dadurch bleibt relativ mehr Geld im System, um relativ weniger Gold zu jagen, was letztlich den Goldpreis in die Höhe treibt. Als amerikanischer Spekulant werde ich mich auf die Fed konzentrieren.Die Federal Reserve veröffentlicht wöchentlich ihre Bilanzdaten, einschließlich der von ihr gehaltenen Vermögenswerte. Je nachdem, welchen Volkswirtschaften man fragt, ist dies entweder gleichbedeutend mit der Basisgeldmenge oder hochgradig mit dieser korreliert. Die Fed vergrößert ihre Bilanz, indem sie Anleihen kauft, hauptsächlich US-Staatsanleihen. Um sie zu bezahlen, erschafft sie die erforderlichen Dollar buchstäblich per Tastendruck aus dem Nichts! Dieses neue Geld wird in die Wirtschaft eingespeist, wenn es ausgegeben wird.Die neuesten Daten der Fed-Bilanz, während ich diesen Artikel schreibe, sind bis Ende September aktuell. Im Jahr davor hat die Fed ihre Gesamtaktiva um 19,7% oder 1.392 Milliarden Dollar ausgeweitet! Die US-Geldmenge wächst also jährlich um etwa 20%, während sie beim Gold nur etwa 1% beträgt. Diese ernsthafte Geldinflation ist ein sehr gutes Omen für Gold, das wiederum wertvoll ist, weil sein Angebotswachstum von Natur aus begrenzt ist.Und die rasche Geldmengenausweitung des vergangenen Jahres ist nur die Spitze des Eisbergs. In diesem Chart werden die Goldpreise mit den wöchentlichen Bilanzsummen der Fed in den letzten Jahren überlagert. Nach der Aktienpanik vom März 2020, die durch die pandemischen Schließungen angeheizt wurde, blähte die Fed die US-Geldmenge stratosphärisch auf! So etwas hat es in der Geschichte der USA noch nie gegeben, es ist absolut beispiellos. Diese Flut wird den Goldpreis weit nach oben treiben.In den ersten Tagen dieser Pandemie war COVID-19 beängstigend, und es herrschte große Ungewissheit über seine Virulenz und Tödlichkeit. Die Behörden reagierten mit Abriegelungen, um die Menschen zu isolieren, was sich natürlich negativ auf die zugrunde liegenden Volkswirtschaften auswirkte. So brach der US-Leitindex S&P 500 Ende März 2020 innerhalb von etwas mehr als einem Monat um katastrophale 33,9% ein! Dazu gehörte eine regelrechte Panik, ein Einbruch von mehr als 20% in weniger als 2 Wochen.In der dunklen Mitte dieses brutalen Ausverkaufs stürzte der S&P 500 in nur acht Handelstagen um 23,8% ab! Es bestand die Gefahr, dass der negative Vermögenseffekt eine schreckliche wirtschaftliche Depression auslöst. Da das hart ersparte Investitionskapital der Amerikaner vernichtet wurde, würden sie ihre Ausgaben stark einschränken. Dies würde zu einem Rückgang der Unternehmenseinnahmen und -gewinne führen und Entlassungen in großem Umfang erzwingen. Der Verlust von Arbeitsplätzen und die geringere Nachfrage würden sich zu einer Spirale entwickeln und die Wirtschaft torpedieren.Die Fed-Beamten gerieten in Panik und senkten den von der Fed kontrollierten Leitzins mit zwei Notkürzungen. Auf 50 Basispunkte Anfang März folgten weitere 100 Basispunkte Mitte März, als die Aktienmärkte abstürzten! Damit lag der Leitzins bei Null, und die Fed hatte keine Munition mehr für eine konventionelle Lockerung. Also begann sie, ihre Gelddruckmaschinen in schwindelerregender Geschwindigkeit anzuwerfen und Anleihen durch die sogenannte quantitative Lockerung direkt zu monetarisieren.Ende Februar 2020, vor den massiven Zinssenkungen und der Rückkehr zur Nullzinspolitik, belief sich das Gesamtvermögen der Fed auf 4.159 Milliarden Dollar. Nur zwölf Wochen später war diese Bilanz-Geldbasis um 69,2% oder 2.879 Milliarden Dollar in die Höhe geschnellt! In nur wenigen Monaten nach der Aktienpanik vom März blähte die Fed das Angebot an US-Dollar um mehr als 2/3 auf! Eine derartig verrückte und extreme Geldinflation hatte es in den USA noch nie gegeben.