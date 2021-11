Unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer 55%igen Beteiligung am Barsele-Projekt wurde beendet

Vancouver, 1. November 2021 - Barsele Minerals Corp. (TSX.V: BME) (das "Unternehmen" oder "Barsele") gibt bekannt, dass die unverbindliche Absichtserklärung mit Agnico Eagle Mines Ltd. ("Agnico Eagle") vom 10. Mai 2021 (in der aktuellen Fassung, der "LOI") zum Erwerb einer indirekten 55%-Beteiligung von Agnico Eagle am Projekt Barsele gemäß den darin enthaltenen Bedingungen aufgelöst worden ist. Die Beendigung des LOI ist das Ergebnis der aktuellen Marktbedingungen, die es schwierig gemacht haben, die Anforderungen des LOI zu erfüllen.Gary Cope, President und CEO von Barsele, kommentierte: "Obwohl beide Unternehmen enttäuscht sind, dass eine Transaktion zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war, freut sich Barsele auf die Fortsetzung des Joint Ventures mit Agnico Eagle in Bezug auf das Projekt Barsele. Barsele ist nach wie vor vom Potenzial des Projekts Barsele überzeugt und wird weiterhin mit Agnico Eagle zusammenarbeiten, um für beide Seiten vorteilhafte Wege zu finden, um das Projekt voranzubringen und dessen Wert zu erschließen."Das Projekt Barsele liegt am westlichen Rand des Skellefte Trends aus dem Proterozoikum, einem produktiven Gürtel aus vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätten, der die Gold Line im Norden Schwedens durchkreuzt. In dieser Region und auf dem Konzessionsgebiet sind sowohl polymetallische Lagerstätten als auch orogene Goldlagerstätten in Intrusivgestein vorhanden. Zu den aktuellen und ehemaligen Produzenten in dieser Region gehören Boliden, Kristineberg, Bjorkdal, Svartliden und Storliden.Barsele ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, das von der Belcarra Group geleitet wird und sich aus hochqualifizierten Bergbaufachleuten zusammensetzt. Barseles Hauptkonzessionsgebiet ist das Barsele-Goldprojekt in Västerbottens Län, Schweden, ein Joint Venture mit Agnico Eagle. Ein geänderter NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Barsele mit Gültigkeitsdatum vom 21. Februar 2019 wurde am 16. Dezember 2020 bei SEDAR eingereicht.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSGary CopePresident und CEONähere Informationen über Barsele Minerals Corp. unter der Rufnummer 604-687-8566 x228, per E-Mail an info@barseleminerals.com bzw. auf der Website des Unternehmens unter www.barseleminerals.com.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß den Bestimmungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Barsele, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Kommentare zu alternativen Transaktionen zwischen dem Unternehmen und Agnico in Bezug auf das Projekt Barsele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Goldpreises, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten behaftet. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit alternativen Transaktionen in Bezug auf das Barsele-Projekt; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, die Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten, Preisschwankungen bei Rohstoffen, betriebliche Gefahren und Risiken, Wettbewerb und andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die in den Jahresabschlüssen des Unternehmens, in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") und im aktuellen Jahresinformationsblatt auf www.sedar.com beschrieben sind. Die in den Jahresabschlüssen, der MD&A und dem Jahresinformationsformular genannten Risikofaktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die das Unternehmen beeinflussen könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!