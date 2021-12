IAMGold Corp. mit glanzvoller Leistung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen IAMGold enttäuschte keineswegs im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 11. Oktober . So geschehen stabilisierte sich die Aktie im Bereich des 61,80%igen Fibonacci-Retracements bei 2,38 USD sowie der dortigen Unterstützung rund um 2,28 USD. Die damals anvisierte Erholung in Richtung 2,78 bzw. 3,24 USD wurde, mit dem Hoch vom 17. November bei 3,47 USD, sogar noch übertroffen. Schauen wir daher zur Jahresabschlussanalyse auf die aktuelle Situation. In diesem Kontext sei ein angenehmer Jahreswechsel gewünscht.Vom Hoch zur Mitte des Vormonats, konsolidierte die Aktie bereits im Sinne eines Pullbacks, wieder zurück zum nunmehrigen Unterstützungsbereich bei 2,78 USD. Von dort ausgehend erhoben sich die Kurse bereits wieder und eine neuerliche Attacke auf das Niveau von 3,24 USD steht auf der Agenda. Ein abermaliger Sprung darüber sollte berücksichtigt werden, sodass das Niveau von 3,47 USD sowie der darüber liegende Widerstandsbereich von 4,05 USD in den Fokus der Bullen rücken dürfte.Oberhalb dessen wäre schließlich weiteres Potenzial bis zum Niveau bei 5,35 USD denkbar. Dabei wäre eine entscheidende Zone für den mittel- bis langfristigen Verlauf erreicht. Folglich sollte dort die Entscheidung für den weiteren Jahresverlauf 2022 fallen. Sollten die Kurse hingegen wieder den Rückwärtsgang einschlagen, gilt es auf das Niveau von 2,78 bzw. vielmehr das letzte Verlaufstief bei 2,69 USD zu achten.Sinkt der Wert des Anteilsscheins nämlich darunter, wären weitere Abgaben bis 2,38 bzw. 2,28 USD einzukalkulieren. Bei wider Erwarten anhaltender Kursschwäche, müsste man unterhalb von 2,28 USD mit einem weiteren Ausverlauf bis mindestens 1,90 USD rechnen. Dort findet sich die untere Trendlinie des großen Abwärtstrendkanals seit 2017 und sollte zumindest einen Halt bzw. vielmehr eine Gegenbewegung einleiten können.Das charttechnische Bild wirkt grundsätzlich bullisch. Somit könnte sich bei einem erneuten Anstieg über 3,24 USD, weiteres Potenzial bis zum letzten Zwischenhoch bei 3,47 USD entfalten, bevor darüber der Widerstandsbereich von 4,05 USD interessant wird. Im Nachgang würde dann das Level bei 5,35 USD auf eine Attacke warten.Eine Abschwächung im gegenwärtigen Umfeld erscheint kaum möglich und doch sollte man bei einem Rückgang unter 2,69 USD Vorsicht walten lassen. Denn Notierungen darunter könnten eine Verkaufswelle bis mindestens 2,38 USD initiieren, bevor darunter das Niveau von 1,90 USD im Sinne eines Tests anvisiert werden dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.