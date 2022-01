Evergold modelliert die GL1 Hauptzone und hebt die sich entwickelnden hochgradigen Bereiche hervor

Toronto, 18. Januar 2022 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) (Evergold oder das Unternehmen) (www.evergoldcorp.ca) freut sich, den Abschluss der ersten geologischen 3D-Modellierung der GL1 Main Zone bekanntzugeben, die sich auf dem Golden Lion Projekt in der Toodoggone-Region im Norden von British Columbia, Kanada, befindet. Bilder des Modells sind auf den Abbildungen 1 bis 4 im Anhang enthalten. Das auf den Abbildungen gezeigte Gebilde ist eine äußere Begrenzungsfläche, die grob die derzeit bebohrte Ausdehnung der Mineralisierung umreißt, welche die GL1 Main Zone über etwa 400 Meter definiert, da sie sich innerhalb eines größeren, etwa 2,7 Kilometer langen Trends von geochemischen Oberflächenanomalien befindet (Abbildung 1). Es umfasst alle bedeutenden mineralisierten Abschnitte, die bisher in 19 Evergold-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 3.458 Metern und 9 historischen Newmont-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 1.224 Metern gebohrt wurden, und umfasst stellenweise interne Zonen mit vernachlässigbaren Gehalten. Die Umrisse sind nicht mit Schätzungen von Mineralressourcen zu verwechseln. Die Golden Lion Liegenschaft beherbergt derzeit keine NI 43-101-konformen Ressourcen.Das Modell hebt den Standort des ersten hochgradigen Bereichs, der auf der Liegenschaft gebohrt wurde, rot hervor und wurde vom Unternehmen in den letzten 3 Bohrlöchern des Programms in 2021 durchschnitten. Dieser hochgradige Bereich, der an die Oberfläche kommt und die höchsten Gehalte von Edel- und Basismetallen lieferte, die bisher bei Bohrungen auf Golden Lion festgestellt wurden, wird im Mittelpunkt der Folgebohrungen in der Feldsaison 2022 stehen. Die Bohrungen auf diesem Gebiet ergaben (siehe News vom 16. November 2021) mehrere hochgradige polymetallische Abschnitte mit einer Mineralisierung im Großtonnage-Stil, einschließlich beispielsweise 2,81 Meter mit 10,35 g/t Au, 651,3 g/t Ag, 10,9% Zink und 3,7% Blei innerhalb von 11,3 Metern mit 5,4 g/t Au, 62 g/t Ag, 3,2% Zn, 1,3% Pb und 40,3 Meter mit 1,99 g/t Au, 23,7 g/t Ag, 1,2% Zn, 0,5% Pb in Loch GL-21-025. Die Programmhöchstwerte für einzelne Bohrkernproben mit einer Länge von jeweils 0,5 bis 0,6 Metern erreichten 44,70 g/t Au, 924,0 g/t Ag, 20,2% Zn und 10,0% Pb.Das letztjährige Programm hat gezeigt, dass die GL1 Hauptzone hohe unterirdische Gehalte beherbergt, sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. Die Ergebnisse am Ende der Saison stellen einen Wendepunkt für das Golden Lion Programm dar und bereiten uns, unterstützt durch die Modellierung, die uns dabei helfen wird, eine höhere Qualität zu erreichen, auf ein großartiges Jahr 2022 vor. Die Art und Weise dieser großen epithermalen Systeme deutet darauf hin, dass mehr davon gefunden werden, wenn wir die Exploration des Systems in die Tiefe und entlang des Gesteinslaufs fortsetzen.- Die Richtung des Gesteinslaufs der Zone verläuft von NNW-SSO und die Neigung beträgt etwa 75 Grad ONO- Die durchschnittliche wahre Breite der Zone übersteigt 100 Meter- Die Mineralisierung ist entlang des Gesteinslaufs nach Nordwesten und Südosten sowie bis in die Tiefe neigungsabwärts nach Nordosten offen- Verwitterung und Gehalte scheinen in allen 3 vom Unternehmen im Jahr 2021 gebohrten Abschnitten neigungsabwärts zuzunehmen- Frühere Betreiber haben sich in der Vergangenheit geirrt, indem sie an ihren Löchern keine Hinterschnitte mit flachem Winkel ausgeführt haben- Wie der Bohrabschnitt GL21-23/24/25 aus dem Jahr 2021 bestätigt, können und sollten hohe Gehalte an die Oberfläche kommen- Die Bohrdichte muss sowohl in seitlicher als auch in vertikaler Richtung erhöht werden, um die hochgradigen Bereiche zu finden und abzugrenzen; Die Bohrungen müssen sowohl in die Tiefe als auch entlang des Gesteinslaufs vordringen- Die geochemische Anomalie (Au-Ag-Zn-Pb-Cu) erstreckt sich entlang einer Gesteinslänge von etwa 2,7 km nach Nordwesten und Südosten von GL1 Main, was auf ein starkes Erweiterungs-/Explorationspotenzial der Zone hindeutet- Die Ag-Au-Zoneneinteilung ist durch Bohrergebnisse und Oberflächenprobenergebnisse sichtbarDer technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Charles J. Greig, P.Geo., technischer Berater und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt. Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia und in Nevada konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. feiern, welches in 2021 von Newmont akquiriert wurde. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen C.J. (Charlie) Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball-Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone-Region gelegen. Golden Lion befindet sich nördlich der Lawyers-Liegenschaft von Benchmark Metals (WKN: A2JM2X). Barrick Gold (WKN: 870450) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt. Kevin Keough, Präsident und CEOTel: +1 613 622 1916Email: kevin.keough@evergoldcorp.caWebseite: https://www.evergoldcorp.caEnglische Originalmeldung: https://www.evergoldcorp.ca/news/ 