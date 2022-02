Benchmark Metals: 3,05 m mit 73,60 g/t Gold und 1.738,50 g/t Silber bzw. 95,33 g/t Goldäquivalent

Bohrloch von bis Abschnitt Au Ag AuÄq (g

(m) (m) (m)* (g/t) (g/t)/t)



21CCDD01 22,04 23,78 1,74 4,27 109,915,64

0



88,00 118,0030,00 1,28 60,01 2,04

einsch103,34110,006,66 3,09 206,885,68

l



einsch107,00109,002,00 7,38 592,5014,78

l



140,00149,969,96 0,29 14,64 0,48

175,00177,002,00 1,08 47,50 1,67

21CCDD02 42,54 43,49 0,95 2,28 30,76 2,66

3



247,00248,401,40 1,81 33,74 2,23

260,00281,0021,00 0,54 21,16 0,80

einsch267,00274,007,00 1,15 54,15 1,82

l



einsch272,00273,001,00 3,61 115,005,05

l



290,67329,0038,33 4,18 117,325,64

einsch290,67291,170,50 6,00 115,007,44

l



und 293,00297,004,00 8,80 433,7514,22

und 317,00319,002,00 40,45 725,0049,51

und 321,00322,001,00 5,02 97,60 6,24

21CCDD03 7,00 26,00 19,00 0,77 6,90 0,86

8



einsch15,00 16,00 1,00 9,59 41,70 10,11

l



149,80189,8540,05 0,93 33,62 1,35

einsch155,68169,2113,53 2,03 70,30 2,91

l



einsch168,40169,210,81 9,18 299,0012,92

l



21CCDD04 43,00 61,00 18,00 0,82 42,70 1,35

7



einsch48,00 49,00 1,00 4,13 56,60 4,84

l



187,00340,00153,00 1,24 17,73 1,46

einsch213,56220,006,44 2,51 54,94 3,19

l



or 333,77334,791,02 89,50 154,0091,43

21CCDD04 12,33 45,00 32,67 0,30 3,46 0,34

8



einsch12,33 13,31 0,98 2,83 40,40 3,34

l



168,00241,0073,00 1,92 45,37 2,49

einsch170,00171,001,00 45,10 1250,060,73

l 0



and 228,00229,001,00 17,30 67,00 18,14

21CCDD05 117,40130,0012,60 0,72 17,67 0,94

0



einsch117,40118,270,87 1,67 188,004,02

l



165,00283,52118,52 0,94 29,39 1,31

einsch225,00225,450,45 16,35 488,0022,45

l



und 280,00282,082,08 8,13 326,7612,22

21CCRC04 12,19 51,82 39,62 1,17 43,60 1,71

1



einsch27,43 42,67 15,24 2,64 99,80 3,89

l



einsch38,10 39,62 1,52 15,10 643,0023,14

l



80,77 111,2530,48 8,96 233,0411,87

einsch80,77 96,01 15,24 17,59 454,3323,27

l



einsch89,92 92,96 3,05 73,60 1738,595,33

l 0

Edmonton, 4. Februar 2022 - Benchmark Metals Inc. (TSX-V: BNCH, OTCQX: BNCHF, WKN: A2JM2X) (Benchmark oder das Unternehmen) freut sich, neue Ergebnisse von sieben Ergänzungs- und Erweiterungsbohrlöchern im nördlichen Teil der Lagerstätte Cliff Creek (Cliff Creek North - CCN) bekannt zu geben. Die Bohrungen ergaben breite Zonen mit großen Tonnagen und hochgradiger Mineralisierung. Die Abschnitte definieren weiterhin Zonen mit hochgradigen großen Tonnagen, einschließlich einer Kernlänge von 30,48 m mit 8,96 g/t Gold und 233,04 g/t Silber bzw. 11,87 g/t Goldäquivalent* mit 3,05 m mit 73,60 g/t Gold und 1.738,50 g/t Silber bzw. 95,33 g/t Goldäquivalent* in Bohrloch 21CCRC041 (Abbildung 1). Die neuen Bohrergebnisse verdeutlichen beträchtliches Expansionspotenzial mit einer kontinuierlich starken Mineralisierung entlang der Ränder des 2021 modellierten Grubenmodells. Die Ergebnisse liefern ein Vektorenwerkzeug zur Modellierung und Erweiterung weiterer solider, hochgradiger mineralisierter Systeme in Richtung Süden (Abbildung 2). Die Zone Cliff Creek North ist weiterhin offen und weist eine starke Beständigkeit von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von über 550 m auf, die sowohl für den Tagebau als auch für den Untertagebau geeignet ist. Das Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Lawyers von Benchmark befindet sich in einer über Straßen zugänglichen Region des produktiven Gebiets Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia.CEO John Williamson sagte: Das Gebiet Cliff Creek North liefert weiterhin hochgradiges Gold- und Silbermaterial. Die neuen Ergebnisse füllen Lücken mit geringeren Bohrabständen, die eine Mineralisierung nachweisen, die die bevorstehende Mineralressourcenschätzung erweitern wird. Darüber hinaus verdeutlicht die hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung das Potenzial für ein erstes Abbaugebiet (Grube), das die Wirtschaftlichkeit in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) beträchtlich steigern könnte.- Zunehmend solidere Mineralisierung mit hochgradiger Mineralisierung innerhalb hochgradiger Tonnagezonen im oberen südöstlichen Teil von Cliff Creek North, was eine effektive Zielermittlung der modellierten hochgradigen Mineralisierung in Richtung Süden verdeutlicht, einschließlich 30,48 m mit 8,96 g/t Gold und 233,04 g/t Silber bzw. 11,87 g/t Goldäquivalent* mit 15,24 m mit 17,59 g/t Gold und 454,33 g/t Silber bzw. 23,27 g/t Goldäquivalent* in Bohrloch 21CCRC041- Tiefenuntersuchungen der südlichen Teile des für 2021 für 1.600 $ modellierten Grubenmodells bei Cliff Creek North ergaben eine Kernlänge von 38,33 m mit 4,18 g/t Gold und 117,32 g/t Silber bzw. 5,64 g/t Goldäquivalent mit 4,00 m mit 8,80 g/t Gold und 433,75 g/t Silber bzw. 14,22 g/t Goldäquivalent* in Bohrloch 21CCDD023- Hervorragende Beständigkeit der Ergänzungs- und Erweiterungsbohrungen innerhalb der Zone Cliff Creek North, einschließlich 153,00 m mit 1,24 g/t Gold und 17,73 g/t Silber bzw. 1,46 g/t Goldäquivalent mit 6,44 m mit 2,51 g/t Gold und 54,94 g/t Silber bzw. 3,19 g/t Goldäquivalent* in Bohrloch 21CCDD047Abbildung 1: Übersichtskarte Cliff Creek Zone mit den neuen Bohrergebnissen aus dem Jahr 2021.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64033/Benchmark040222_DEPRCOM.001.pngAbbildung 2: Längsschnitt durch die Zone Cliff Creek mit den Gold- und Silberergebnisse einer Serie von Bohrlöchern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64033/Benchmark040222_DEPRCOM.002.png*Bei der Berechnung der Goldäquivalente (AuÄq) wurde für das Verhältnis von Silber zu Gold ein Wert von 80:1 herangezogen.**Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 % der Kernlänge geschätzt.Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO/IEC 17025:2017-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Brandprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (über 10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die auf dem Projektgelände vorhandene Mineralisierung.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, weiterentwickelt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über 20 neue Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64033/Benchmark040222_DEPRCOM.003.pngwww.metalsgroup.comFÜR DAS BOARD OF DIRECTORSgez. John WilliamsonJohn Williamson, Chief Executive OfficerJim GreigE-Mail: jimg@BNCHmetals.comTelefon: +1 604 260 6977DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!