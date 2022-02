Yara meldet Ergebnisse für Q4 2021

Norwegens Yara International ASA gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 bekannt. Den Angaben zufolge verzeichnete das Unternehmen während der drei Monate einen Nettoverlust in Höhe von 26 Mio. USD. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 246 Mio. USD verzeichnet.Weiterhin meldete das Unternehmen ein EBITDA (ohne Sondereffekte) von 765 Mio. USD, verglichen mit 511 Mio. USD im Dezemberquartal des vergangenen Jahres.Yara plant, bei der Jahreshauptversammlung eine Dividende in Höhe von 30 NOK pro Aktie vorzuschlagen.© Redaktion MinenPortal.de