Newrange Gold Corp. beginnt mit Bohrungen im North-Birch-Projekt

VANCOUVER, 17. Februar 2022 - Newrange Gold Corp. ("Newrange" oder das "Unternehmen") (TSXV: NRG, US: NRGOF, Frankfurt: X6C) freut sich, bekanntgeben zu können, dass mit Diamantbohrungen in dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen North-Birch-Projekt im Birch-Urchi-Grünsteingürtel nordöstlich des Red Lake, Ontario begonnen wurde. Ungefähr 2.000 Meter sind geplant, wobei mit den ersten fünf Löchern eine drei Kilometer lange Streichlänge des Hauptzielhorizonts geprüft werden soll, die als ein gescherter Ast einer gefalteten Eisenformation interpretiert wird (siehe Abbildung 1)."Wir freuen uns, mit dem anfänglichen Bohrungsprogramm an dem Hauptziel der Eisenformation in North Birch zu beginnen," erklärte Robert Archer, Präsident & CEO von Newrange. "Dieses Ziel wurde nie durch Bohrungen getestet, aufgrund des überall auf dem Gelände vorkommenden Golds und der nahegelegenen Argosy-Goldmine und der Springpole-Ablagerung ist es jedoch relativ wahrscheinlich, dass wir etwas finden werden."Abbildung 1: Luftgestützte magnetische Karte des North-Birch-Projekts mit der hervorgehobenen gefalteten Eisenformation (in rot/lila), Goldvorkommen und dem primären Zielhorizont für das Bohrungsprogramm 2022Das 3.850 Hektar umfassende North-Birch-Projekt beinhaltet eine gefaltete und gescherte Eisenformation, die strukturell ähnlich der 185 Kilometer nordöstlich gelegenen Musselwhite Mine von Newmont ist, welche außerdem die größte Lagerstätte ihrer Art in Kanada mit einer vergangenen Produktion und Reserven, die 7 Millionen Unzen übersteigen, ist (Ontario Geological Survey and Newmont Corp.). Der Pickle Lake District, in dem nächsten Grünsteingürtel östlich von Birch-Urchi, umfasst mehrere Lagerstätten von Gold in einer Eisenformation und benachbarten Felsen und hat seit 1935 zusammen 2,9 Millionen Unzen Gold produziert (MNDM-Archive).Der in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Inhalt wurde durch David Hladky, P. Geo., Leitender Geologe für Newrange und als qualifizierte Person wie gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Newrange konzentriert sich auf Explorationsaktivitäten auf Distriktebene in vorteilhaften Gerichtsbarkeiten, einschließlich Nevada und Ontario. Das Pamlico-Projekt des Unternehmens in Nevada beinhaltet ein groß angelegtes mehrphasiges polymetallisches Mineralisierungssystem, wobei mehrere Gold- und Kupfervorkommen sich auf mehr als 5.700 Hektar verteilen. In dem sehr produktiven Red Lake Distrikt von Nordwest-Ontario bleibt die ehemals produzierende hochwertige Argosy Goldmine in der Tiefe offen, während das benachbarte North-Birch-Projekt zusätzliches Blue-Sky-Potential bietet. Mit der Fokussierung auf die Entwicklung des Unternehmenswerts durch Exploration und Entwicklung von Schlüsselprojekten engagiert sich das Unternehmen für den Aufbau nachhaltiger Werte für alle Interessenvertreter. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.newrangegold.com.Unterschrieben: "Robert Archer"Präsident & CEOSharon Fleming, Corporate Communications ChiefTelefon: 760-898-9129E-Mail: info@newrangegold.comDave Cross, Financial Officer and Corporate SecretaryTelefon: 604-669-0868E-Mail: dcross@crossdavis.comWebseite: www.newrangegold.comWeder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada (Regulierungsbehörde der Investmentbranche von Kanada) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Bekanntmachung.Zukunftsgerichtete Aussage: Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen, die inhärente Risiken und Unsicherheiten beinhalten, welche die Geschäftsaktivitäten von Newrange Gold Corp. beeinträchtigen. Tatsächliche Ergebnisse können sich wesentlich von den Ergebnissen unterschieden, die in Aussagen dieser Art vorausgesagt werden.