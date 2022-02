Vizsla Silver: 1. Ressourcenschätzung für Silber-Gold-Projekt Panuco

KlassifizTonneDurchschnittsgehalt Enthaltenes Metall

ierung n



Ag Au Pb Zn AgÄqAg Au Pb Zn AgÄq

(Mio.(g/t(g/t)(%) (%) (g/t(Tause(Tause(Tause(Tause(Tause

t ) ) nd nd nd nd nd

) Unzen Unzen Unzen

) ) TonnenTonnen)

) )



Angedeute6,9 150 1,64 0,270,53370 33.178363 18 36 81.619

t



Vermutet 5,3 156 1,51 0,160,35334 26.604256 8 19 56.929

KlassifizieruTonneDurchschnittsgehalt Enthaltenes Metall

ng n



Ag Au Pb Zn AgEÄAg Au Pb Zn AgÄq

q



(Mio.(g/t(g/t(%) (%) (g/t(Tause(Tause(Tause(Tause(Tause

t ) ) ) nd nd nd nd nd

) Unzen Unzen Unzen

) ) TonnenTonnen)

) )



Angedeutet:

Napoleon 3,9 106 1,730,360,66358 13.365218,3 14,1 26,1 45.130

*einschließli0,7 268 4,040,390,62702 5.750 86,8 2,6 4,2 15.079

ch

Gallinero

Josephine 0,3 173 1,930,290,69437 1.503 16,8 0,8 1,9 3.798

Napoleon HW 0,6 104 0,930,190,51259 2.003 17,9 1,2 3,0 4.959

NP Gebiet ges4,8 110 1,640,330,65350 16.871253,0 16,0 31,0 53.888

amt



Tajitos 1,2 269 1,640,140,25443 9.951 60,8 1,6 2,9 16.400

Copala 0,4 280 2,120,040,08462 3.967 30,1 0,2 0,4 6.558

Tajitos HW3 0,3 202 1,330,100,33358 1.912 12,5 0,3 1,0 3.382

TJ Gebiet ges1,9 261 1,710,110,22435 15.830103,5 2,0 4,2 26.341

amt



Rosarito 0,2 69 0,990,180,53230 364 5,2 0,3 0,9 1.204

San Antonio 0,0 127 1,000,010,02212 112 0,9 0,0 0,0 187

Angedeutet, g6,9 150 1,640,270,53370 33.178362,6 18,4 36,1 81.619

esamt



Vermutet:

Napoleon 1,5 70 1,640,260,53290 3.444 81,2 4,1 8,1 14.301

Josephine 0,3 213 2,140,280,67490 1.858 18,7 0,8 1,8 4.281

Napoleon HW 0,8 93 0,980,180,50248 2.526 26,7 1,6 4,2 6.759

NP Gebiet ges2,7 92 1,480,240,53297 7.828 126,5 6,4 14,2 25.341

amt



Tajitos 0,7 201 1,170,170,29344 4.700 27,3 1,2 2,1 8.049

Copala 1,4 256 1,860,030,07416 11.73685,5 0,4 1,0 19.091

Tajitos HW3 0,4 172 1,140,090,28305 1.973 13,0 0,3 1,0 3.492

TJ Gebiet ges2,5 228 1,560,080,16379 18.409125,8 1,9 4,1 30.632

amt



Rosarito 0,1 78 1,010,170,49234 259 3,3 0,2 0,5 778

San Antonio 0,0 114 0,870,010,03188 108 0,8 0,0 0,0 178

Vermutet, ges5,3 156 1,510,160,35334 26.604256,5 8,5 18,8 56.929

amt

KlassifiziTonnenDurchschnittsgehalt Enthaltenes Metall

erung



COG AgÄq

Ag Au Pb Zn AgÄqAg Au Pb Zn AgÄq

(Mio. (g/t(g/t(%) (%) (g/t(Tause(Tause(Tause(Tause(Tause

t) ) ) ) nd nd nd nd nd

Unzen Unzen Unzen

) ) TonnenTonnen)

) )



Indicated:

>=300 ppm 2,9 257 2,840,300,54578 24.317268,6 8,9 16,0 54.666

>=250 ppm 3,9 217 2,410,300,55504 27.143301,2 11,6 21,4 62.996

>=200 ppm 5,0 186 2,050,290,54442 29.800328,0 14,3 27,0 70.748

>=150 ppm 6,9 150 1,640,270,53370 33.178362,6 18,4 36,1 81.619

>100 ppm 8,7 125 1,350,250,50316 35.063376,3 21,5 43,1 88.259

Inferred:

>=300 ppm 2,0 276 2,600,140,32536 17.519165,3 2,8 6,4 34.047

>=250 ppm 2,8 228 2,220,150,35462 20.202196,4 4,2 9,6 40.864

>=200 ppm 3,8 190 1,850,160,36395 23.284226,4 6,0 13,5 48.413

>=150 ppm 5,3 156 1,510,160,35334 26.604256,5 8,5 18,8 56.929

>100 ppm 6,7 132 1,250,160,34287 28.594271,5 10,5 22,7 62.214

Vancouver, 28. Februar 2022 - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla oder das Unternehmen) freut sich, die erste Mineralressourcenschätzung (die Ressourcenschätzung) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Silber-Gold-Vorzeigeprojekt Panuco (das Projekt oder Panuco) in Sinaloa, Mexiko, bekannt zu geben.Die angedeuteten Mineralressourcen werden auf 6,9 Millionen Tonnen (Mio. t) mit einem Gehalt von 150 Gramm pro Tonne (g/t) Silber, 1,64 g/t Gold, 0,27 % Blei und 0,53 % Zink (370 g/t Silberäquivalent (AgÄq)) geschätzt. Die Ressourcenschätzung umfasst angezeigte Ressourcen von 33,2 Millionen Unzen (Mio. Unzen) Silber, 362.600 Unzen Gold, 18.000 Tonnen Blei und 36.000 Tonnen Zink (81,6 Mio. Unzen AgÄq).Die vermuteten Mineralressourcen werden auf 5,3 Mio. t mit einem Gehalt von 156 g/t Silber, 1,51 g/t Gold, 0,16 % Blei und 0,35 % Zink (334 g/t AgÄq) geschätzt. Die Ressourcenschätzung umfasst vermutete Ressourcen von 26,6 Mio. Unzen Silber, 256.500 Unzen Gold, 8.500 Tonnen Blei und 18.800 Tonnen Zink (56,9 Mio. Unzen AgÄq).Die Ressourcenschätzung basiert auf einer Gesamtbohrdatenbank bestehend aus 445 Bohrungen (124.915 Meter), die von Vizsla zwischen November 2019 und Dezember 2021 niedergebracht wurden.Diese erste Ressourcenschätzung ist ein wichtiger Meilenstein für Vizsla Silver, kommentierte Michael Konnert, President und CEO von Vizsla Silver. Sie etabliert Panuco als einen äußerst hochwertiges Silber- und Goldbezirkt, da es eine seltene Kombination aus Größe, Gehalt und Mächtigkeit aufweist, mit beträchtlichem Raum für Wachstum. Jeder in der Ressourcenschätzung enthaltene Erzgang bleibt für eine Erweiterung offen. Die Gehalt-/Tonnagekurve zeigt, dass die Lagerstätte relativ unempfindlich auf höhere Cut-off-Gehalte reagiert, und innerhalb des Erzganges Napoleon wurde eine hochgradige Unterzone mit 15,1 Millionen Unzen und einem Gehalt von 702 g/t AgÄq, genannt Gallinero, abgegrenzt. Die Ressource wurde nur 18 Monate nach der ersten Entdeckung mit Gesamtexplorationskosten von 0,18 USD pro Unze geschätzt. Das Unternehmen plant, diese erste Ressource in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf der Grundlage des laufenden 120.000 Meter umfassenden Infill-/Entdeckungs-Bohrprogramms zu aktualisieren. Ich möchte dem gesamten Team von Vizsla Silver, einschließlich unserer Auftragnehmer und der lokalen Gemeinden, für ihr Engagement und ihren Beitrag zu diesem Erfolg danken.Vizsla Silver wird am Donnerstag, dem 3. März, um 11:30 Uhr PT einen Webcast veranstalten, um die Ressourcenschätzung zu diskutieren. Um sich zu registrieren, klicken Sie bitte hier.Ein technischer Bericht wird in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 (NI-43-101) erstellt und innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR verfügbar sein. Der Stichtag der Ressourcenschätzung ist der 25. Februar 2022.Anmerkung: AgÄq = gedeckelte ppm Ag + (((gedeckelte ppm Au x Au-Preis/Unze) + (gedeckelte % Pb x Pb-Preis/Tonne) + (gedeckelte % Zn x Zn-Preis/Tonne))/Ag-Preis/Unze). Die angenommenen Metallpreise sind 20,70 USD/Unze Silber, 1.655 USD/Unze Gold, 1.902 USD/Tonne Blei und 2.505 USD/Tonne Zink.*Gallinero ist eine hochgradige Unterzone des Erzganges Napoleon, die in einem Polygon begrenzt ist. Der Cut-off-Gehalt von 150 AgÄq wurde auch für diese Unterzone verwendet.- Die Ressourcenschätzung entspricht den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM), die durch Verweis in NI 43-101 enthalten sind. Der Stichtag der Ressourcenschätzung ist der 25. Februar 2022.- Die Ressourcen werden unverwässert und an Ort und Stelle dargestellt und es wird davon ausgegangen, dass sie angemessene Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau haben, wobei Metallpreise von 20,7 USD pro Unze Silber, 1.650 USD pro Unze Gold, 1.902 USD pro Tonne Blei und 2.505 USD pro Tonne Zink angenommen werden.- Die Datenbank umfasst insgesamt 445 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 124.915 Metern, die von Vizsla Silver zwischen November 2019 und Dezember 2021 niedergebracht wurden.- Die Ressourcenschätzung umfasst insgesamt 13 subvertikale edelmetallreiche Domänen, die jeweils durch einzelne Drahtgittermodelle definiert sind, mit einer wahren Mindestmächtigkeit von 2,0 Metern für Napoleon (2 Drahtgittermodelle) und Tajitos (3 Drahtgittermodelle) und 1,5 Metern für die sechs anderen Strukturen (8 Drahtgittermodelle).- Die Proben wurden innerhalb der mineralisierten Domänen zu 1,50 Meter langen Sammelproben zusammengesetzt.- Anhand der zusammengesetzten Daten wurde eine hochgradige Deckelung vorgenommen und mittels einer statistischen Analyse pro Zone für Silber, Gold, Blei und Zink festgelegt.- Es wurde ein Cut-off-Gehalt von 150 g/t AgÄq verwendet, der auf den Kosten von Minen mit ähnlicher Mineralisierung basiert. Angenommene Kosten: 45 USD für den Abbau, 30 USD/Tonne für die Aufbereitung, 20 USD/Tonne für G&A und Gewinnungsraten von 93 % für Silber, 90 % für Gold und 94 % für Blei und Zink.- Die durchschnittlichen Dichtewerte wurden pro Zone basierend auf 256 Proben, die von ALS in Zacatecas, Mexiko, analysiert wurden, zugewiesen.- Für alle Strukturen wurde die ID2-Interpolation (Inverse Distance Squared) verwendet. Alle Schätzungen basieren auf einer Blockgröße von 2 m x 10 m x 5 m und auf Schätzungsparametern, die durch Variografie bestimmt wurden.- Das Modell wurde um den historischen Bergbau und einen 5 m mächtigen Scheitelpfeiler bereinigt.- Die Ressourcenschätzung wird wie folgt in die Kategorien angedeutet und vermutet eingeteilt:- Die Mineralressourcenkategorie angezeigt wird durch Gebiete definiert, in denen der Bohrabstand in der Regel weniger als 50 m beträgt, Blöcke durch mindestens zwei Bohrungen begrenzt werden und eine angemessene geologische Kontinuität und Kontinuität des Gehalts nachgewiesen wird. In den Erzgängen Copala, Tajitos HW, Rosarito und San Antonio wurden die angedeuteten Mineralressourcen basierend auf Bohrabständen von weniger als 30 Metern definiert.- Die Mineralressourcenkategorie vermutet wird durch Gebiete definiert, in denen der Bohrabstand weniger als 100 Meter beträgt, die Blöcke durch mindestens zwei Bohrungen begrenzt werden und eine angemessene, jedoch nicht verifizierte geologische Kontinuität und Kontinuität des Gehalts zu beobachten ist. In den Erzgängen Copala, Tajitos HW, Rosarito und San Antonio wurden die vermuteten Mineralressourcen basierend auf Bohrabständen von weniger als 60 Metern definiert.- Die vermutete Mineralressource in dieser Schätzung weist ein geringeres Vertrauensniveau auf als eine angedeutete Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass die vermuteten Mineralressourcen im Zuge weiterer Explorationsarbeiten zu einer angedeuteten Mineralressource aufgewertet werden könnten.- Die Schätzungen erfolgen in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen und g/t). Der Metallgehalt wird in Feinunzen angegeben (metrische Tonne x Gehalt / 31,10348).- T. Maunula & Associates Consulting Inc. ist sich keiner bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitischen oder Vermarktungsprobleme oder anderer relevanter Probleme bewusst, die nicht im technischen Bericht aufgeführt sind und die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.- Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um die oben aufgeführten vermuteten Ressourcen als angedeutete oder nachgewiesene Mineralressourcen zu definieren. Es gibt keine Garantie dafür, dass irgendein Teil der hier beschriebenen Mineralressourcen in Zukunft in eine Mineralreserve umgewandelt werden kann.Die Ressourcenschätzung konzentriert sich auf den westlichen Teil von Panuco und umfasst ca. 4,2 km der bekannten 75 km langen kumulativen Streichlänge der Erzgänge im Bezirk. Das Bohrprogramm 2022 zielt darauf ab, 13 Bohrgeräte einzusetzen, um 1) die anfängliche Ressourcenbasis des Projekts zu aktualisieren und zu erweitern und 2) fortgeschrittene Explorationsziele in den westlichen, zentralen und östlichen Bereichen des Projekts zu überprüfen. In Abhängigkeit von den laufenden Explorationserfolgen beabsichtigt das Unternehmen, in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung zu veröffentlichen. Es besteht keine Gewissheit, dass die in der Ressourcenschätzung enthaltenen vermuteten Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in höhere Vertrauenskategorien umgewandelt werden können.Bis dato hat das Unternehmen insgesamt etwa 24,5 Millionen USD an Explorationskosten für die Lebensdauer des Projekts aufgewendet. Dies entspricht Entdeckungskosten von etwa 0,18 USD pro Unze Silberäquivalent für die in der Ressourcenschätzung definierten Ressourcen.Insgesamt hat das Unternehmen seit seiner Gründung im September 2018 Ausgaben in Höhe von etwa 98,6 Millionen USD getätigt. Dies umfasst alle Projekterwerbskosten (Aktien und Bargeld), Explorationskosten und Unternehmensausgaben. Dies entspricht Gesamtentdeckungskosten von etwa 0,71 USD pro Unze Silberäquivalent für die in der Ressourcenschätzung definierten Ressourcen.Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist ein hochgradiges, in der Vergangenheit produzierendes Projekt im südlichen Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 9.386,5 Hektar große Gebiet profitiert von den sich über 75 km erstreckenden Erzgängen, einer Mühle mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag, Untertageminen mit insgesamt 35 km Länge, Abraumanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.Der Bezirk beherbergt epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustendehnung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Bei den Wirtsgesteinen handelt es sich hauptsächlich um kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation in Zusammenhang gebracht wird.Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts Panuco in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Bis dato hat Vizsla bei Panuco Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 120.000 Meter niedergebracht, die zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Erzgänge führten. Für das Jahr 2022 hat Vizsla +120.000 Meter an auf Ressourcen und Entdeckungen fokussierten Bohrungen budgetiert, die zur Aufwertung und Erweiterung der ersten Ressource sowie der Überprüfung anderer vorrangiger Ziele im gesamten Gebiet konzipiert wurden.Bohrkern- und Gesteinsproben wurden an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko und in North Vancouver, Kanada, zur Probenvorbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver verschickt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Aufschlusses mit vier Säuren und anschließendem ICP-Verfahren analysiert, und Gold wurde in einer 30-Gramm-Brandprobe mittels Atomabsorptionsspektroskopie (AA") analysiert. Gehalte von Silber, Blei und Zink über dem Analysengrenzwert wurden mittels eines Aufschlusses in vier Säuren und anschließendem AA-Verfahren erneut analysiert.Kontrollproben, die aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Blindproben bestanden, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und als Teil des Qualitätssicherung-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.Die unabhängige qualifizierte Person für die Ressourcenschätzung ist Tim Maunula, P.Geo., Principal, T. Maunula & Associates Consulting Inc. der den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Gemäß NI 43-101 ist Martin Dupuis, P.Geo., Vice President of Technical Services, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß NI 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterscheidet. Die in diesem Video verwendeten Begriffe nachgewiesene Mineralressource", angedeutete Mineralressource und vermutete Mineralressource beziehen sich auf die in den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Standards (die CIM-Definitionsstandards) definierten Bergbaubegriffe, deren Definitionen von NI 43-101 übernommen wurden. Dementsprechend sind die in diesem Video enthaltenen Informationen, die unsere Mineralvorkommen gemäß NI 43-101 beschreiben, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von anderen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie nicht davon ausgehen sollten, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralressourcen jemals in Reserven umgewandelt wird. Gemäß den CIM-Definitionsstandards sind vermutete Mineralressourcen der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Solche geologischen Nachweise reichen aus, um die geologische Kontinuität und den Gehalt oder die Qualität zu implizieren, aber nicht zu verifizieren. Eine vermutete Mineralressource besitzt ein geringeres Vertrauensniveau als eine angedeutete Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der vermuteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden könnten. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von vermuteten Mineralressourcen nur in seltenen Fällen die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bilden. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass alle oder ein Teil einer vermuteten Mineralressource wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist. Die Offenlegung der in einer Ressource enthaltenen Unzen ist nach den kanadischen Vorschriften zulässig; die SEC gestattet es Emittenten jedoch normalerweise nur, gemäß den SEC-Standards Mineralisierungen. die keine Reserven" darstellen, in Form von Tonnage und Gehalt vor Ort ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten zu melden.Die kanadischen Standards, einschließlich der CIM Definition Standards und NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Standards des SEC Industry Guide 7. Mit Wirkung vom 25. Februar 2019 hat die SEC neue Offenlegungsregeln für den Bergbau gemäß Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (die SEC-Modernisierungsregeln) verabschiedet, die ab dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, eingehalten werden müssen. Die SEC-Modernisierungsregeln ersetzen die im SEC Industry Guide 7 enthaltenen Offenlegungsanforderungen für historische Liegenschaften. Infolge der Verabschiedung der SEC-Modernisierungsregeln erkennt die SEC nun Schätzungen von nachgewiesenen Mineralressourcen, angedeuteten Mineralressourcen und vermuteten Mineralressourcen an. Informationen über Mineralressourcen, die in diesem Video enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-Standards berichten. Obwohl die SEC-Modernisierungsregeln den CIM-Definitionsstandards im Wesentlichen ähnlich sein sollen, werden die Leser darauf hingewiesen, dass es Unterschiede zwischen den SEC-Modernisierungsregeln und den CIM-Definitionsstandards gibt. Dementsprechend gibt es keine Garantie dafür, dass alle Mineralressourcen, die das Unternehmen als nachgewiesene Mineralressourcen, angedeutete Mineralressourcen und vermutete Mineralressourcen gemäß NI 43-101 ausweist, auch so aussehen würden, wenn das Unternehmen die Ressourcenschätzungen gemäß den Standards der SEC-Modernisierungsregeln erstellt hätte.Michael Konnert, President and Chief Executive OfficerTel: (604) 364-2215E-Mail: info@vizslasilver.caWebsite: www.vizslasilvercorp.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration, Erschließung und Produktion bei Panuco, einschließlich der Bohrprogramme und der Mobilisierung der Bohrgeräte, sowie der möglichen Aktualisierung der Ressourcenschätzung in der zweiten Hälfte des Jahres 2022.Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralienproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla Silver, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla Silver und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation des Schweregrades der COVID-19-Pandemie; Explorations- und Erschließungskosten; die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten; die Fähigkeit von Vizsla Silver, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und die Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.Diese Aussagen spiegeln Vizsla Silvers derzeitige Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla Silver hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Verordnungen, die die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit regeln; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und den handwerklichen Bergarbeitern; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Vizsla Silvers Management Discussion and Analysis identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!