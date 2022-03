Warten auf die Fed

Gold & Fed-Bilanz

"Wenn die Geldschöpfung die tatsächlichen und voraussichtlichen Renditen von Bargeld und Schuldtiteln hinreichend beeinträchtigt, treibt sie die Geldströme aus diesen Vermögenswerten in inflationsgesicherte Anlagen wie Gold, Rohstoffe, inflationsindexierte Anleihen und andere (auch digitale) Währungen. Dies führt zu einem sich selbst verstärkenden Rückgang des Geldwerts. Wenn die Zentralbank vor der Wahl steht, entweder zuzulassen, dass die Realzinsen (d. h. der Zinssatz abzüglich der Inflationsrate) zum Schaden der Wirtschaft (und zum Ärger der meisten Bürger) steigen, oder zu verhindern, dass die Realzinsen steigen, indem sie Geld druckt und diese Barmittel und Schuldtitel kauft, wird sie den zweiten Weg wählen. Dies verstärkt die schlechten Renditen, die mit dem Halten von Bargeld und diesen Schuldtiteln erzielt werden."

Ray Dalio (Bridgewater Associates)

"Jeder weiß, dass er einen sicheren Hafen braucht, aber jeder weiß auch, dass die traditionellen Anleihen (Staatsanleihen) diesen sicheren Hafen nicht mehr bieten. Das führt uns zu Gold, dem einzigen Vermögenswert, der seit 3.000 Jahren die Kaufkraft schützt." - Merryn Somerset Webb, Leitartikel der Financial Times."Die größten Käufer an den Anleihemärkten stehen kurz davor, zu Verkäufern zu werden", schreiben Tommy Stubbington und Kate Duguid in einem kürzlich erschienenen Artikel der Financial Times, "da die Zentralbanken, die seit der Finanzkrise von 2008 Anleihen im Wert von Billionen Dollar gekauft haben, damit beginnen, ihre riesigen Portfolios abzubauen." Wenn die Fed ihr Programm zur quantitativen Straffung durchzieht, wird sie ein geldpolitisches System umstoßen, das seit dreizehn Jahren in Kraft ist.Ein Londoner Händler, der in dem FT-Artikel zitiert wird, sagt, der Anleihemarkt befinde sich derzeit "im Wolkenkuckucksheim" - die Anleger hätten die Auswirkungen einer quantitativen Straffung in keiner Weise eingepreist. Wie wird also das Ergebnis aussehen, wenn der QT-Tag tatsächlich eintritt? Wird die Fed, wenn es hart auf hart kommt, wirklich aggressiv werden (wie etwa die Hälfte der Finanzwelt inzwischen glaubt), oder wird sie in Wirklichkeit taubenhaft bleiben (wie die andere Hälfte der Finanzwelt inzwischen glaubt)?Peter Boockvar von der Bleakley Advisory Group sieht so oder so ein positives Ergebnis für Gold und Silber. "Der heutige Consumer Price Index war besser als erwartet, und der Februar-Wert könnte es auch sein, aber auch hier ist es für die Märkte entscheidend, in welchem Ausmaß er sich abschwächt", sagt er in einem Bloomberg-Update, das kürzlich bei YahooFinance veröffentlicht wurde."Ich werde dies als weitere Gelegenheit nutzen, um meine optimistische Haltung gegenüber Gold und Silber zum Ausdruck zu bringen. Entweder strafft die Fed die Geldpolitik zu stark und das Wachstum verlangsamt sich, was zu einem Rückzieher der Fed führen würde, was sich positiv auf Gold auswirken würde, oder die Fed strafft die Geldpolitik immer noch zu langsam, die realen Zinssätze bleiben deutlich negativ, was sich positiv auf Gold auswirken würde."Wie der nachstehende Chart zeigt, gibt es einen historischen Präzedenzfall für Boockvars zinsbullisches "Rückwärtsszenario". Die Fed hat Ende 2017 versucht, ihre Anleihebestände zu reduzieren. Im Jahr 2019 war sie jedoch gezwungen, das Programm aufzugeben, als ernsthafte Liquiditätsprobleme einen Zusammenbruch des Kreditmarktes bedrohten - eine Situation, die den Herausforderungen, mit denen die Fed heute konfrontiert ist, nicht unähnlich ist.Gold hielt sich in der Anfangsphase des Programms gut, verlor aber etwa 15%, als es an Fahrt gewann. Nachdem die Fed angedeutet hatte, dass sie Anfang 2019 einen Richtungswechsel bei der quantitativen Lockerung vornehmen könnte, stieg der Goldpreis um 25% und kletterte auf ein Allzeithoch (2.050 Dollar je Unze), nachdem die Fed die Liquidationen schließlich ganz einstellte und die quantitative Lockerung wieder aufnahm.Das wahrscheinlichere Szenario ist jedoch Boockvars zweite Alternative - eine Fed, die absichtlich hinter der Inflationskurve bleibt, indem sie die Zinssätze anhebt und ihre Anleihebestände vorsichtig - sehr vorsichtig - auflöst. Kurz gesagt, was wäre, wenn die Fed am Ende wie ein Falke redet, aber wie eine Taube läuft, indem sie die realen Zinssätze tief im negativen Bereich hält? In Samuel Becketts oft zitierter Kurzgeschichte "Warten auf Godot" geht es darum, dass Godot nie auftaucht. Was wäre, wenn die Welt auf eine Fed wartet, die nie auftaucht? Man muss kein Paul Volcker sein, um die Implikationen zu verstehen."Es kommt nicht oft vor, dass ein Tag mit einem derartigen Schock beginnt", schreibt John Authers in seiner regelmäßigen Bloomberg-Kolumne. "Ich habe viele Meinungen zu Russlands Einmarsch in der Ukraine. Die Auswirkungen auf die Märkte stehen für mich persönlich weit unten auf der Liste der Sorgen. Aber es ist mein Job, über sie zu berichten, und es ist zu erwarten, dass dies große Auswirkungen haben wird. Innerhalb Europas ist dies der größte negative Schock für die internationale Ordnung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und er wird tiefgreifende Folgen haben."