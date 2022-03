Super-Waffen, Super-Gifte & Unglaubliches am Südpol

Als Zeichen des Stresses im Finanzsystem bleiben Gold und Silber stark gesucht. Nicht nur hier, sondern auch bei den Lebensmitteln setzen sich die Preissteigerungen fort. Durch hohe Preise und Mangel an Kunstdünger zeichnet sich eine Hungerkrise ab.In der Ukraine setzt Rußland erstmals "Kinzhal" Hyperschallraketen ein und der ukrainische Präsident Selenskyj spricht vom möglichen 3. Weltkrieg, wenn es zu keiner Einigung kommt. Um die Luftwaffe zu verstärken, soll sich die Ukraine angeblich um die hochmoderne S400 Luftabwehr bemühen, die Rußland an die Türkei geliefert hat.Mit Hilfe von KI gelang es Wissenschaftlern von Collaborations Pharmaceutical bei der Spiez Konferenz, 40.000 tödliche Stoffe zu entwickeln, die in ihrer Wirkung teilweise VX übertreffen. Der Südpol wird seit letztem Freitag von einer "Hitzewelle" heimgesucht, die es es so noch nie geb. Große Veränderungen finden statt. Treffen Sie Ihre Vorbereitungen!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)