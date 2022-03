Ein bedeutender Höchststand an den Aktienmärkten in harter Währung

Gold ist von Natur aus eine stärkere Währung als der US-Dollar. Das liegt daran, dass das Gesamtangebot an Gold jedes Jahr um etwa 1,5% zunimmt, während das Gesamtangebot an US-Dollar selten um weniger als 4% im Jahr wächst und regelmäßig zweistellige jährliche Zuwachsraten verzeichnet. Infolgedessen sollte der US-Aktienmarkt seinen Höhepunkt in Gold erreichen, lange bevor er seinen Höhepunkt in US-Dollar erreicht, was in der Vergangenheit auch geschehen ist.Der folgende Wochenchart zeigt den S&P500 Index in Gold seit 1980. In den letzten 25 Jahren wurden die beiden Spitzenwerte im September 2018 und im Juli 1999 erreicht. Im ersten Fall lag der Höchststand des SPX/Gold-Verhältnisses etwa 16 Monate vor dem nominalen Dollar-Höchststand des SPX (der SPX erreichte seinen Höchststand in Dollar erst im Februar 2020). Im zweiten Fall lag der Höchststand des SPX/Gold-Verhältnisses etwa 8 Monate vor dem nominalen Höchststand des SPX in Dollar (der SPX erreichte seinen Höchststand in Dollar im März 2000).Der letzte Höchststand des SPX/Gold-Verhältnisses wurde Anfang Dezember 2021 erreicht. Angesichts der aktuellen monetären und wirtschaftlichen Entwicklungen gehen wir davon aus, dass es sich um ein großes Hoch handelt (ein Hoch, das mindestens 3 Jahre lang hält). Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es jedoch mit einem Pullback auf den 200-wöchigen gleitenden Durchschnitt zu tun, was entweder mit einer zwischenzeitlichen Korrektur innerhalb eines laufenden größeren Aufwärtstrends oder mit der ersten Etappe eines neuen größeren Abwärtstrends vereinbar wäre.Der Punkt, auf den wir heute hinweisen wollen, ist, dass selbst wenn der Rückgang des SPX/Gold-Verhältnisses in den letzten drei Monaten die erste Etappe eines neuen großen Abwärtstrends war (unserer Meinung nach das wahrscheinlichste Szenario), es nicht ungewöhnlich wäre, dass der SPX in der zweiten Hälfte dieses Jahres oder in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ein neues Allzeithoch in Dollar erreicht.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 22. März 2022 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.