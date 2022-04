Ein altes dänisches Sprichwort, das später allen von Mark Twain über Nostradamus bis Yogi Berra zugeschrieben wurde, besagt: "Vorhersagen sind schwierig, vor allem, was die Zukunft betrifft." Ich würde es ein wenig verfeinern: Vorhersagen sind eigentlich ziemlich einfach. Genaue Vorhersagen sind sehr schwierig. Wir können die Zukunft nie kennen, weil sie noch nicht da ist. Wir können nur fundierte Vorhersagen machen, und selbst die besten liegen manchmal falsch. Dennoch ist der Prozess der Vorhersage von großem Wert. Er hilft uns, die Möglichkeiten zu durchdenken und zu überlegen, wie wir gegebenenfalls reagieren können.Meine Wirtschaftsprognose besagt, dass wir derzeit in eine inflationäre Rezession oder "Stagflation" eintreten. Ich glaube, dass dies zu einem Bärenmarkt führen wird, wie es bei allen Rezessionen der Fall ist. Ich habe Ihnen in den letzten Wochen eine Menge Beweise dafür geliefert. Ich bin immer noch einigermaßen zuversichtlich, was diese Prognose angeht... aber ich muss auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen.Heute werden wir die Risiken für meine Stagflationsprognose betrachten. Wohlgemerkt, das ist etwas anderes als die Risiken meiner Prognose, sollte sie sich als richtig erweisen. Diese habe ich bereits beschrieben, aber es ist wichtig zu fragen, wie ich mich irren könnte. Wie Sie sehen werden, sind die anderen Möglichkeiten nicht nennenswert besser. Sie sind nur auf unterschiedliche Weise schlecht. Nun, mit Ausnahme des Szenarios der sanften Landung, dem ich eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit einräume.Dieser gesamte Artikel muss in einen Kontext gestellt werden. Die Federal Reserve hat das Problem geschaffen, das sie jetzt zu lösen versucht. Ben Bernanke hat QE2 und QE3 explizit entwickelt, um die Bewertungen der Aktienmärkte zu erhöhen. Das ist keine Spekulation meinerseits; wir haben Zitate, Namen und Zeiten. Damals schrieb ich, dass es ironisch sei, dass genau die Leute, die Ronald Reagans "Trickle-Down-Wirtschaft" ablehnten, alle für eine "Trickle-Down-Geldmenge" waren.Natürlich hat es funktioniert. QE und niedrige Zinsen haben den Aktienmarkt eindeutig beflügelt. Powell hat 2020 dasselbe Konzept angewandt, um dem Aktienmarkt zu helfen, seinen freien Fall umzukehren. Ich denke, das war tatsächlich legitim, ebenso wie QE1. Das Problem war, dass QE weit über sein Verfallsdatum hinaus fortgesetzt wurde und die Zinsen viel zu lange bei Null gehalten wurden. Powell schuf die Voraussetzungen für die Inflation, die er jetzt bekämpft, unterstützt durch massive steuerliche Anreize.Da ich glaube, dass die Wirtschaft und die amerikanischen Unternehmen 2% Zinsen verkraften können und es einige Zeit dauern wird, bis wir dieses Ziel erreichen, bin ich der Meinung, dass die quantitative Straffung das Instrument ist, auf das man achten sollte. QE hat dem Aktienmarkt eindeutig Auftrieb gegeben. Warum sollten wir glauben, dass die Umkehrung dieser Maßnahme nicht den gegenteiligen Effekt haben wird? Dies ist ein Teil der Zukunft, den wir herausfinden werden.Beginnen wir mit einem Überblick über das, was wir wissen. Wir wissen, dass die Inflation den höchsten Stand seit den 1970er Jahren erreicht hat und in Wirklichkeit noch höher ist, da die Benchmarks die Immobilienpreise unterbewerten. Die Arbeitslosenquote hat fast wieder den Stand von vor COVID erreicht. In der Wirtschaft gibt es viel mehr offene Stellen als verfügbare Arbeitskräfte, was ein starkes Lohnwachstum zur Folge hat. Dies sind die "Flation"-Seiten der Stagflation.Was die Stagflation betrifft, so werden wir die offizielle Schätzung für das BIP des ersten Quartals am 28. April erhalten. Das GDPNow-Modell der Atlanta Fed schätzt (Stand: 5. April), dass es 0,9% betragen wird. Der Blue-Chip-Konsens der Wirtschaftswissenschaftler liegt eher bei 2%. Jeder Wert in diesem Bereich wäre für die Zeit nach 2008 ungefähr der Durchschnitt. Bislang sehen wir zumindest keinen gewaltigen Einbruch des BIP-Wachstums.Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Spanne von 1,5% bis 2%, in der das BIP nach der Rezession von 2008 jahrelang verharrte, historisch gesehen nicht beeindruckend war. Nach der COVID-Rezession sahen wir viel höhere Zahlen, aber das scheint jetzt zu Ende zu gehen. Wenn flaches Wachstum + hohe Inflation = Stagflation, dann sieht es so aus, als ob wir fast am Ziel sind.Das optimistische Szenario geht davon aus, dass sich die Wirtschaft in etwa auf dem derzeitigen Stand stabilisiert. Höhere Verbraucherpreise werden schmerzen, aber die Menschen werden Arbeit haben und sich über Wasser halten. Die Inflation wird sich allmählich abschwächen, da die Fed ihre Geldpolitik strafft und die Energiemärkte sich auf die Russland-Sanktionen einstellen.Diese beiden Faktoren - die Fed und die Energiepreise - sind die wichtigsten Variablen, die wir näher betrachten sollten. Die Zinssätze sind traditionell das wichtigste Instrument der Fed zur Inflationsbekämpfung. Sie kontrolliert die Tagesgeldzinsen, die die Liquidität und Kreditvergabe der Banken bestimmen. Durch eine Anhebung der Zinssätze kann sie die Kreditaufnahme verteuern und so die inflationstreibende Wirtschaftstätigkeit hemmen.Das ist zumindest die Theorie. Und sie hat in der Vergangenheit gut funktioniert, wenn auch nicht schnell. Außerdem beginnen wir im Wesentlichen bei 0%. Ich glaube nicht, dass ein Leitzins von 1% das Wachstum hemmen oder die Kreditaufnahme erschweren wird. Der Zinsanteil ihres Werkzeugkastens zur Inflationsbekämpfung muss viel höher sein als 2%.