Investieren im Krisenzyklus

Übermäßige Staatsverschuldung

erzerrende Geldpolitik

Geopolitische Unwägbarkeiten

Letztes Jahr habe ich eine Reihe von Artikeln geschrieben, in denen ich verschiedene Ideen über wiederkehrende Zyklen in der Geschichte untersucht habe. Alle vier Autoren, die ich besprochen habe, und auch Ihr bescheidener Analytiker, sagen alle eine große Krise/Umwälzung gegen Ende dieses Jahrzehnts voraus. Wir wissen jedoch nicht, wie die Krise tatsächlich aussehen wird.Die meisten der von mir untersuchten Theorien sehen einen Krieg als Möglichkeit an. Ganz zu schweigen von der sich anbahnenden Staatsschuldenkrise, die ihre eigene Dynamik entwickeln wird. Wir wissen wirklich nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wer wird politisch das Sagen haben? Welche Kompromisse müssen inmitten der Krise geschlossen werden und wie werden sie sich auf unser Leben und unsere Portfolios auswirken?Eine entscheidende Frage ist, wie wir so viel Kaufkraft wie möglich vom Beginn der Krise bis zur Überwindung der Krise erhalten können. Ein Teil der Antwort ist Warren Buffetts Ermahnung, niemals gegen Amerika zu wetten. Besser ist es, es ihm gleichzutun und in bestimmte Teile Amerikas zu investieren. Anfang dieses Jahres habe ich angekündigt, dass ich mein Portfoliomanagement und meine Partnerschaft auf eine unabhängige Anlageberatungsfirma namens The Bahnsen Group übertragen werde, die von David Bahnsen gegründet wurde.Ich kenne David seit über einem Jahrzehnt persönlich und kannte seinen Vater (den brillanten Theologen Greg Bahnsen), der sogar einige seiner Bücher veröffentlicht hat. David und ich trafen uns 2010 am Set der CNBC-Sendung Fast Money und entdeckten diese persönliche Verbindung. Unsere Freundschaft hat sich seitdem zu einer sehr engen Freundschaft entwickelt.David betreibt eine Mischung aus Dividendenwachstumsaktien, Alternativen und Sondersituationen. David und sein umfangreiches Research-Team zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Unternehmen finden, auf die man setzen möchte und die auch nach der Krise noch existieren werden. David konzentriert sich auch auf die Art von "Alternativen", die bereits den Großteil meines eigenen Portfolios ausmachen. Warum also TBG nutzen, wenn ich theoretisch Experte genug bin, um es selbst zu tun? Weil David über 5 Milliarden Dollar verwaltet und Zugang zu hochwertigen Managern und Fonds hat, zu denen ich einfach keinen Zugang habe.Ich habe viel Zeit damit verbracht, David und sein Team zu beobachten. Sein schnell wachsendes Unternehmen ist mit über 60 Mitarbeitern und Niederlassungen in sieben Staaten außerordentlich gut geführt. Sie sind in der Lage, maßgeschneiderte Portfolios zu erstellen, Steuern und Nachlassplanung zu betreiben, Family Offices zu verwalten und eine große Anzahl von besonderen Gelegenheiten zu erkennen. Es ist fast eine Kunstform, wie sie diese Gelegenheiten und Manager für kleinere akkreditierte Investoren zugänglich machen können.David ist einer der brillantesten Denker, die ich kenne. Die Fakten perlen einfach an ihm ab. Philosophisch gesehen stimmen wir in fast allen wichtigen Punkten überein. Ich bin davon überzeugt, dass er sich an alle Änderungen, die in der Zukunft vorgenommen werden müssen, und das werden wahrscheinlich viele sein, in einer Weise anpassen kann, mit der ich mich wohl fühlen werde. Außerdem bin ich 75 und Shane ist jünger. Ich muss dafür sorgen, dass mein Portfolio mich überdauert und dass es jemanden gibt, der sich um Shane kümmert, wenn ich nicht da bin. Ich vertraue David, dass er das schafft, sowohl aus persönlicher Sicht als auch als Geschäftsmann.Heute beginnen David und ich eine Reihe von Artikeln über den Aufbau von Portfolios mit Dividendenwachstumsaktien in Verbindung mit Alternativen. Dies ist nicht der einzige Weg, um die Krise, die ich kommen sehe, zu bewältigen, aber es ist der Weg, den ich nutzen werde.Der einfache Teil bei der Analyse der gegenwärtigen Situation besteht darin, die Risiken zu erkennen. Die "Dreiergruppe" von Bedenken, auf die ich mich am meisten konzentriere, ist weder mysteriös noch undurchsichtig, und sie ist nicht einmal neu. Jede der Problemkategorien umfasst mehrere Nuancen und Schichten von Unterkategorien, und jede hat sich in den letzten Jahren anders manifestiert. Noch wichtiger ist, dass sich die Art und Weise, wie sich all diese Themen in den kommenden Jahren entwickeln werden, von dem unterscheiden wird, wie sie sich jetzt anfühlen und aussehen.In diesem Beitrag möchte ich darlegen, was diese "Dreiergruppe" von Bedenken aus meiner Sicht als Asset Allocator und Portfoliomanager ausmacht, und die Argumente für Dividendenwachstumsaktien als eine wichtige Waffe im Kampf gegen diese Risiken und Bedenken darlegen. Die wichtigsten Kategorien, die ich in dieses Dreiergespann einbeziehe, sind:Alle drei Kategorien haben neue Dimensionen angenommen. Als ich vor 35 Jahren zur Schule ging, betrug die Staatsverschuldung 1 Billion Dollar; heute sind es 34 Billionen Dollar. Die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP betrug 62%, als wir 2008 in die Finanzkrise gerieten; heute liegt sie bei 120%. Die Bilanz der Federal Reserve belief sich vor der Finanzkrise auf 600 Milliarden Dollar, heute sind es 7,5 Billionen Dollar.Wir haben einen Großteil der 1960er und 1970er Jahre in einem Kalten Krieg mit der Sowjetunion verbracht (mit ernsten nuklearen Bedenken); jetzt sehen wir dem russischen Abenteurertum in der Ukraine und einem ungewissen Ausgang des Krieges zwischen Israel und der Hamas entgegen. Aber Sie werden feststellen, dass alle diese "neuen" Entwicklungen auch ein "altes" Element enthalten. Damals wie heute haben wir eine übermäßige Staatsverschuldung, eine interventionistische Zentralbank und eine geopolitisch gefährliche Welt. Die neuen Erscheinungsformen dieser alten Kategorien haben ein neues Paradigma geschaffen.