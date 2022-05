Goldinvestitionen im Aufwind

Die Nachfrage nach Goldinvestitionen steigt, da die Händler zunehmend den erstaunlichen fundamentalen Hintergrund dieses führenden alternativen Vermögenswerts begreifen. Der größte Inflationsschub seit den 1970er Jahren führt zu einer unaufhaltsamen Aushöhlung der Kaufkraft, während die in einer Blase bewerteten US-Aktienmärkte in einen längst überfälligen Bärenmarkt übergehen. Daher strömen die Anleger zurück zu Gold, was den Preis in die Höhe treibt und noch mehr Händler anlockt, die auf der Jagd nach diesen Gewinnen sind.Der aktuelle säkulare Bullenmarkt bei Gold begann Mitte Dezember 2015, als die Federal Reserve ihren letzten Zinserhöhungszyklus einleitete. In den 6,4 Jahren, die seither vergangen sind, konnte Gold bis zum bisherigen Höchststand Anfang August 2020 einen Zuwachs von 96,2% verzeichnen. Das ist immer noch recht wenig und übertrifft den vorangegangenen säkularen Bullenmarkt des Goldes, das zwischen April 2001 und August 2011 um 638,2% gestiegen ist, bei weitem! Die starke Investmentnachfrage treibt diese großen Bullenmärkte an.Die weltweiten Zuflüsse von Anlagekapital in Gold sind jedoch undurchsichtig und schwer zu verfolgen. Die besten verfügbaren Daten werden nur vierteljährlich vom ehrwürdigen World Gold Council in seinen ausgezeichneten Berichten über die Goldnachfragetrends veröffentlicht. Leider reichen diese spärlichen Aktualisierungen nicht aus, um die Angebots- und Nachfragedaten aktiv zu nutzen, wenn es um Aufschwünge und Korrekturen bei Gold geht. Zum Glück gibt es einen großartigen täglichen hochauflösenden Ersatz dafür.Die kombinierten physischen Goldbullion-Bestände der führenden und dominierenden amerikanischen GLD SPDR Gold Shares und IAU iShares Gold Trust Gold Exchange Traded Funds spiegeln die weltweiten Goldinvestitionsströme genau wider. Sie werden täglich veröffentlicht und geben Aufschluss darüber, ob amerikanisches Börsenkapital in oder aus Gold fließt. Wenn das gelbe Metall in Bewegung ist, dominieren die GLD+IAU-Bestände in der Regel die vierteljährlichen Goldinvestitionen.Betrachten Sie zwei der letzten Quartale, in denen der Goldpreis in die Höhe schoss und wieder sank. Im 2. Quartal 20 schoss es um 12,9% in die Höhe, als es sich von der Pandemie-bedingten Aktienpanik erholte. Die Daten des WGC zeigen, dass die weltweite Goldnachfrage in diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 98,8% oder 290,4 Tonnen in die Höhe schoss. Der enorme vierteljährliche Zuwachs von 276,8 Tonnen bei den GLD+IAU-Beständen allein machte mehr als 19/20tel davon aus! Diese börsengehandelten Fonds sind Goldmarkt-Schwergewichte.Später im 1. Quartal 21 fiel der Goldpreis nach einem massiven Anstieg um 10,0%, was eine gesunde, stimmungsausgleichende Korrektur zur Folge hatte. Der WGC gab bekannt, dass die weltweite Goldnachfrage im Jahresvergleich um 66,9% oder 372,4 Tonnen eingebrochen ist! Die GLD+IAU-Bestände erlitten in diesem Quartal einen enormen Abzug von 154,4 Tonnen, da die amerikanischen Anleger flohen. Ein Jahr zuvor hatte das vergleichbare Q1'20 noch einen Zuwachs von 104,7 Tonnen verzeichnet. Zusammengenommen machten diese 259,1 Tonnen GLD+IAU 7 Zehntel des Gesamtvolumens aus.In den meisten Quartalen folgen die GLD+IAU-Bestände eng den umfassenden globalen Angebots- und Nachfragedaten des WGC. Das macht sie zu einem fantastischen Fenster, das nahezu in Echtzeit zeigt, wie es um die Nachfrage nach Goldinvestitionen bestellt ist. Und die ist in letzter Zeit wirklich stark angestiegen, da amerikanisches Börsenkapital wieder in das gelbe Metall fließt. In diesem Chart werden die GLD+IAU-Bestände mit der technischen Entwicklung des Goldes in den letzten Jahren überlagert.Die breiteren Aufschwünge und Korrekturen dieses Goldbullenmarktes haben sich als hoch korreliert mit dem Schicksal dieser mächtigen amerikanischen Gold-ETFs erwiesen. Gold steigt, wenn amerikanisches Börsenkapital hineinfließt, und sinkt, wenn es wieder abgezogen wird. Die börsengehandelten Goldfonds fungieren effektiv als Kanäle für die riesigen Kapitalpools der Aktienmärkte, die in physische Goldbarren hinein- und herausschwappen. Das ist notwendig, damit ihre Anteile den Goldpreisen folgen können.Angebot und Nachfrage bei Gold-ETF-Anteilen sind unabhängig vom Goldpreis. Das bedeutet, dass sich die Preise der ETF-Anteile schnell von den Goldpreisen abkoppeln, wenn es zu unterschiedlichen Käufen oder Verkäufen im Vergleich zu Gold kommt. Die einzige Möglichkeit, die Spiegelung des Goldpreises aufrechtzuerhalten, besteht darin, überschüssiges Angebot oder überschüssige Nachfrage nach Gold-ETF-Anteilen direkt in das zugrunde liegende Metall selbst umzuleiten. Gold-ETF-Manager gleichen die Kapitalströme durch die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aus.Wenn beispielsweise GLD-Anteile schneller gekauft werden als Gold, werden sich die GLD-Preise bald nach oben hin von den Goldpreisen abkoppeln. Um dies zu verhindern, geben die GLD-Manager genügend neue Aktien aus, um die über dem Goldpreis liegende Nachfrage auszugleichen. Der Erlös aus diesen Aktienverkäufen wird dann sofort in den Kauf weiterer physischer Goldbarren gesteckt. Steigende GLD-Bestände zeigen also, dass Börsenkapital in Gold fließt.Wenn GLD-Anteile unter unterschiedlichem Verkaufsdruck stehen, drohen ihre Preise, sich nach unten vom Goldpreis zu entfernen. Daher halten die GLD-Manager den Kurs im Auge, indem sie genügend Aktien zurückkaufen, um das Überangebot zu absorbieren. Das Geld für diese Rückkäufe von GLD-Anteilen beschaffen sie sich durch den Verkauf eines Teils der Goldbarren dieses börsengehandelten Fonds. Rückläufige GLD-, GLD+IAU- oder andere physisch besicherte Gold-ETF-Bestände zeigen also, dass Kapital abfließt.Ein solcher Exodus von Aktienanlegern aus Gold-ETF-Anteilen hat das gelbe Metall im vergangenen Jahr geplagt. Goldinvestitionen fielen 2021 noch stärker in Ungnade, nachdem der Goldpreis zunächst nach unten stürzte und dann mit einem Verlust von 3,6% seitwärts tendierte. Da es kaum noch Aufwärtsimpulse gab, verloren die Anleger das Interesse und stießen so viele GLD- und IAU-Aktien ab, dass ihre Bestände um 13,5% oder 229,2 Tonnen fielen! Ende Dezember erreichten sie mit 1.464,6 Tonnen ihren Tiefpunkt und damit ein 20,0-Monatstief.Die Kapitalflüsse bei Gold verzögern sich bei Aufschwüngen und Korrekturen, da die Anleger einige Zeit brauchen, um die zwischen ihnen liegenden großen Trendwenden zu erkennen und zu bestätigen. Der letzte Ausverkauf von Gold, der fast einer Korrektur gleichkam, erreichte seinen Tiefpunkt bei 1.725 Dollar einige Monate zuvor, Ende September. Nach dieser letzten Kapitulation war Gold stark überverkauft und befand sich in einer weit verbreiteten Bärenstimmung - ein perfekter Nährboden für einen neuen großen Aufwärtstrend.