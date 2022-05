Core Assets mobilisiert Team für 1. 5.000 m umfassendes Diamantbohrprogramm auf Blue

Vancouver, 31. Mai 2022 - Core Assets Corp. , (Core Assets oder das Unternehmen) (CSE: CC) (FWB: 5RJ) (OTC.QB: CCOOF) gibt bekannt, dass es Teams für die erste, 5.000 Meter umfassende Diamantbohrkampagne des Unternehmens auf seinem großflächigen Konzessionsgebiet Blue (das Konzessionsgebiet) mobilisiert hat. Ziel ist hochgradige Mineralisierung an mehreren Bohrstandorten auf dem Skarn-Porphyr-Projekt Laverdiere (Laverdiere) und dem CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime (Silver Lime) im Bergbaubezirk Atlin im Nordwesten British Columbias.- Core Assets hat Teams für seine vollständig finanzierten, 5.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramme auf dem Konzessionsgebiet Blue, das von Dorado Drilling Ltd, unterstützt wird, mobilisiert.- Der Aufbau des Diamantbohrers auf dem Projektgebiet Laverdiere wird bis zur ersten Juniwoche abgeschlossen sein und es sollen bis zu 1.500 Meter an drei verschiedenen Bohrstandorten niedergebracht werden.- Nach Abschluss der Bohrkampagne auf dem Projekt Laverdiere werden die Teams zum Projekt Silver Lime gebracht werden, um dort weitere 3.500 Meter an Diamantbohrungen abzuschließen.- Hochgradige Fe-Cu-Au-Skarnmineralisierung, die bei Prospektionsarbeiten und historischen Bohrungen zwischen den südlichen und nördlichen Stollen auf Laverdiere ausgemacht wurde, ist über 800 Meter an der Oberfläche und 300 Meter in die Tiefe nachweisbar und in alle Richtungen hin offen.- Das Karbonatverdrängungsprojekt Silver Lime weist zurzeit durchschnittliche Oberflächengehalte (365 Gesteinsproben) von 4,9% Zn, 2% Pb, 0,33% Cu und 92g/t Ag in dem umfangreichen, 6,6km x 1,8km großen mineralisierten Korridor auf, was es zu dem größten bekannten, ungetesteten Aufschluss an Karbonatverdrängungsmineralisierung weltweit macht.- Diamantbohrungen werden in der ersten Juniwoche 2022 starten.Core Assets President und CEO Nick Rodway sagte: Wir freuen uns sehr darüber, unser erstes Explorations-Diamantbohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Blue beginnen zu können. Nach Abschluss der Bohrungen auf Laverdiere werden wir das Team zum Projektgebiet Silver Lime, das die Entdeckungszone von 2021 beherbergt (Grizzly Manto, Jackie sowie Sulphide City), bringen. Das wird das erste Diamantbohrprogramm in diesem Gebiet überhaupt sein.Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz # 46541) (Berufszulassung # 100359) ist President, CEO und Director des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrumtent 43-101. Herr Rodway überwachte die Erstellung der technischen Information in dieser Pressemeldung.Core Assets Corp. ist ein in der Akquisition und Entwicklung von Mineralprojekten in British Columbia, Kanada, tätiges Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt derzeit 100 % des Konzessionsgebiets Blue, das eine Grundfläche von 111,648,8 Hektar (~1.116 km²) umfasst. Das Projekt liegt im Atlin Mining District, einem bekannten Goldminengebiet, das sich auf dem nicht abgetretenen Territoriums der Taku River Tlingit First Nation und der Carcross/Tagish First Nation befindet. Das Konzessionsgebiet Blue enthält eine große Strukturformation, die als The Llewellyn Fault Zone, LFZ (die Verwerfungszone Llewellyn) bekannt ist. Diese Struktur ist ungefähr 140 Kilometer lang und erstreckt sich von der Scherzone Tally-Ho im Yukon aus nach Süden durch das Konzessionsgebiet Blue bis zum Eisfeld Juneau im Alaskan Panhandle in den Vereinigten Staaten. Core Assets glaubt, dass das südliche Gebiet Atlin Lake und die LFZ seit den letzten großen Explorationskampagnen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurden. Die LFZ spielt eine wichtige Rolle in der Mineralisierung oberflächennaher Metallvorkommen auf dem Konzessionsgebiet Blue. In den letzten 50 Jahren wurden wichtige Fortschritte im Verständnis von Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungsvorkommen, sowohl weltweit als auch im Golden Triangle von British Columbia, erzielt. Das Unternehmen nutzte diese Information zur Anpassung eines bereits erwiesenen Explorationsmodells für das Konzessionsgebiet Blue und glaubt, dadurch eine wichtige Entdeckung zu ermöglichen. Core Assets freut sich darauf, zu einem der bedeutendsten Explorationsunternehmen im Bergbaubezirk Atlin zu werden, und sein Team glaubt an wichtige Möglichkeiten zu Entdeckungen und Entwicklung in diesem Gebiet.Für das Board of Directors Core Assets Corp. Nicholas Rodway, President & CEOTel: 604.681.1568Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen das zukünftige Ziel des Unternehmens, ein führender Explorer zu werden; dass das Explorationsmodell des Unternehmens eine große Entdeckung auf dem Konzessionsgebiet Blue ermöglichen kann; dass das Konzessionsgebiet Blue Potenzial für Kupfer-, Zink- und Silbervorkommen hat; dass Core Assets weitere Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Blue durchführen wird; einschließlich Bohrtests und dass das Konzessionsgebiet Blue beträchtliche Möglichkeiten für eine Entdeckung und Erschließung bietet. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören, dass weitere Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden, dass sich die Mineralien-Claims als unwirtschaftlich erweisen, dass es keine wirtschaftlichen Mineralienressourcen gibt, dass sich bestimmte Explorationsmethoden, einschließlich des von uns vorgeschlagenen Explorationsmodells für das Konzessionsgebiet Blue, von denen wir annahmen, dass sie effektiv sind, in der Praxis oder auf unseren Claims nicht bewähren, dass wirtschaftliche, wettbewerbsbedingte und behördliche Risiken bestehen, geopolitische, umweltbezogene und technologische Faktoren die operativen Betriebe, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens beeinflussen können; unsere spezifischen Pläne und Zeitpläne für Bohrungen, Feldarbeiten und andere Pläne können sich ändern; wir haben möglicherweise aufgrund von Kostenfaktoren, der Art des Geländes oder der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Technologie keinen Zugang zu Mineralien oder sind nicht in der Lage, diese zu erschließen; und wir können auch nicht genügend Mittel aufbringen, um unsere Pläne durchzuführen oder abzuschließen. Weitere Risikofaktoren werden im Abschnitt Risikofaktoren in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Risikofaktoren nach dem Datum dieses Dokuments nicht aktualisieren oder überarbeiten bzw. korrigieren, um dem Eintreten unerwarteter Ereignisse in der Zukunft Rechnung zu tragen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!