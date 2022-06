Traction Uranium und Fission 3.0 treffen erneut auf anomale Radioaktivität

Vancouver, 14. Juni 2022 - Traction Uranium Corp. (das Unternehmen oder Traction) (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K), ein in der Mineralexploration tätiger Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada - einschließlich seiner zwei Vorzeige-Uranprojekte in der weltweit bekannten Athabasca-Region - gerichtet ist, und Fission 3.0 Corp. (Fission 3) freuen sich, das folgende Update zu den Bohrungen auf dem Projekt Lazy Edward Bay in der Region südöstliches Athabasca-Becken bereitzustellen, die am 17. Mai 2022 begonnen haben. Die Bohrungen auf dem Leiter Horse West trafen mit Bohrloch LEB22-007 in der Nähe einer 11,7 m mächtigen Verwerfung im Grundgestein mit einer ausgeprägten Ton- und Chloritalteration, rund 10 m weiter unten im Bohrloch, auf anomale Radioaktivität. Das derzeitige Ziel der Bohrungen ist diese bedeutende Struktur entgegen dem Einfallwinkel bei der Diskordanz.- Die Bohrungen stoßen nach wie vor auf günstige Strukturen, Alterationen und anomale Radioaktivität in der Nähe des historischen Bohrlochs LE-73 auf dem Leiter West Horse.- LEB22-004 traf in der Nähe der Diskordanz zwischen Sandstein und Grundgebirge in 164,6 m Tiefe auf eine erhöhte Radioaktivität, die mit einer antithetischen Verwerfung in Zusammenhang steht (siehe Pressemeldung vom 31. Mai 2022).- LEB22-007 traf im unteren Sandstein in 169,75 m Tiefe auf eine erhöhte Radioaktivität von 380 cps (Counts per Second - gemessen mit einem tragbaren Spektrometer), was mit den Messungen der Gammasonde im Bohrloch korrelierte, die eine erhöhte Radioaktivität von >500 cps von 168,5 bis 169,5 m Tiefe mit einem Höchstwert von 1.177 Counts sowie von 171 bis 171,5 m einen Höchstwert von 1.063 cps ergab.- Die Diskordanz wurde in 173 m Tiefe durchteuft, die große Verwerfungszone von 178,4 m bis 190,1 m.- Entlang des Western Horse Corridor wurden auf Grundlage der Neuinterpretation einer VTEM-Flugmessung, die dem Programm hinzugefügt werden soll, zusätzliche Bohrziele abgegrenzt.- Eine günstige Struktur und Alteration sind zusammen mit erhöhten Strahlungswerten Schlüsselindikatoren für die Identifizierung von hochgradigen Uranlagerstätten vom Diskordanztyp, die für das Becken typisch sind.Bohrloch LEB22-008 ist im Gange, um eine 11,7 m breite Grundgebirgsstruktur mit starker Ton- und Chloritalteration zu erproben, die zusammen mit einer proximalen anomalen Radioaktivität in Bohrloch LEB22-007 entgegen dem Einfallwinkel durchschnitten wurde, wo es die Diskordanz durchschneidet. Dies ist das sechste Bohrloch in unmittelbarer Nähe des historischen Bohrlochs LE-73 entlang des Leiters Western Horse. Bohrloch LEB-007 zielte auf dieselbe Struktur etwa 50 m entlang des Streichens in nördlicher Richtung ab.Lester Esteban, Chief Executive Officer, sagt dazu: Unser Bohrprogramm bei Lazy Edward Bay übertrifft unsere Erwartungen; durch die Optimierung der Logistik war unser Team in der Lage, die Kosteneinsparungen für die Bohrungen zu verwenden. Wir hoffen, mehr Löcher als geplant bohren zu können, und zwar mit einem Bohrvolumen von insgesamt über 3.000 m, anstatt des ursprünglichen Ziels von 8 Bohrlöchern mit 2.000 m. Dies ermöglicht es uns, die Mineralisierung auf weiteren gut aussehenden geophysikalischen Zielen entlang des Leiters Western Horse zu verfolgen, bevor wir das Programm in den nächsten Wochen abschließen.Die natürliche Gammastrahlung im Bohrkern, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurde mit einem tragbaren RS-125-Szintillometer von Radiation Solutions in Counts per Second (cps, Zählimpulse pro Sekunde) gemessen. Die natürliche Gammastrahlung in den Bohrlochuntersuchungen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurde in Counts per Second (cps) mit einer QL40-GRA-Bohrloch-Gammasonde von Mount Sopris Instruments gemessen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die Szintillometer-Messwerte nicht direkt oder gleichförmig mit den Urangehalten der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein von radioaktivem Material verwendet werden sollten. Alle Abschnitte befinden sich im Bohrloch. Alle angegebenen Tiefen der Radioaktivitätsmessung an Bohrkernabschnitten sind nicht immer repräsentativ für die wahre Mächtigkeit.Das Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay befindet sich auf halbem Weg zwischen der von Cameco betriebenen Mine Key Lake und der Uranlagerstätte Centennial; es beherbergt nach Nordosten streichende leitfähige Korridore, die jenen ähneln, die mit den Vorkommen bei Key Lake und Centennial in Zusammenhang stehen. Die wichtigsten Uranlagerstätten im östlichen Teil des Athabasca-Beckens, einschließlich Key Lake, McArthur River und Cigar Lake, erstrecken sich entlang der nach Nordosten verlaufenden Übergangszone Wollaston-Mudjatik und des damit verbundenen leitfähigen Korridors. Im Westen des Konzessionsgebiets befindet sich die Lagerstätte Centennial entlang des nach Nordosten streichenden leitfähigen Korridors Virgin River, der sich durch das gesamte Athabasca-Becken zieht. Die Mine Key Lake, die rund 50 km östlich des Konzessionsgebiets liegt, ist über den Provincial Highway 914 erreichbar, ist an das Stromnetz der Provinz angeschlossen und verfügt über eine in Betrieb befindliche Mühlenanlage, in der das Erz aus McArthur River verarbeitet wird.Traction finanziert das laufende Arbeitsprogramm gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung zwischen Fission 3 und Traction, welcher zufolge Traction eine Beteiligung von bis zu 70 % am Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay erwerben kann (siehe Fission 3-Pressemeldung vom 10. Dezember 2021). Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über zwei Uran-Vorzeigeprojekte in der Region Athabasca.Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren. Fission 3.0 Corp. ist ein Unternehmen, das Uranprojekte generiert und erkundet und sich auf Projekte im Athabasca-Becken konzentriert, in dem einige der weltweit größten hochgradigen Uranentdeckungen lagern. Fission 3 verfügt derzeit über 16 Projekte im Athabasca-Becken. Mehrere der Projekte von Fission 3 befinden sich in der Nähe von großen Uranentdeckungen, unter anderem nahe den Lagerstätten Arrow, Triple R und Hurricane. Fission 3 plant derzeit ein Winter-Explorations-/Bohrprogramm für sein PLN-Projekt.https://twitter.com/Fission3CorpDie technischen Informationen dieser Pressemeldung wurden gemäß den behördlichen Bestimmungen Kanadas gemäß National Instrument 43-101 erstellt und von Raymond Ashley, P.Geo., Vice President, Exploration von Fission 3.0 Corp., im Namen des Unternehmens geprüft.Für das Board of DirectorsLester Esteban, Chief Executive Officer+1 (604) 561 2687info@tractionuranium.comHaftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. 