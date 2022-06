Goldaktien: Shake-Out

Obwohl Gold gestern nur leicht nach unten tendierte, kam Druck in die Goldaktien. Der GDX rutschte unter das Tief und dies ist aus meiner Sicht die letzte Shake-Out-Phase im Sektor. Diese letzte Welle nach unten sollten Trader nun ganz genau beobachten. Das Abwärtspotenzial erachte ich als begrenzt (ca. 5%) und eine dynamische Bewegung über 30,30 - 31 USD könnte die nächste starke Aufwärtswelle einläuten:Der Gold Miners Bullish Percent Index auf Niveaus, die in den vergangenen Jahren ein Tief markiert haben:Und gestern dann auch der wichtige Kapitulationspunkt, dass keine einzige Aktie im GDX mehr über der 200-Taglinie notiert. Dieser Indikator hat so gut wie nie ein Fehlsignal geliefert:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.