Great Atlantic Resources startet in seiner Konzession Keymet mit dem Explorationsprogramm 2022

VANCOUVER, 7. Juli 2022 - Great Atlantic Resources Corp. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich bekannt zu geben, dass im unternehmenseigenen (100 %) Edelmetall-Basismetall-Konzessionsgebiet Keymet im Nordosten der Provinz New Brunswick das Explorationsprogramm 2022 eingeleitet wurde. Die Umsetzung des Programms erfolgt innerhalb einer bzw. rund um eine Zone, die im Jahr 2021 aufgefunden wurde und Bodenproben mit anomalen Goldwerten lieferte. Die Zone mit den Goldanomalien erstreckt sich über ein Areal von rund 850 Meter x 500 Meter Größe und ist in allen Richtungen offen. Rund 66 % der im Jahr 2021 innerhalb dieser Zone gewonnenen Bodenproben lieferten anomale Goldwerte zwischen 0,005 und 0,067 ppm (parts per million) (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 10. Dezember 2021). Derzeit finden Prospektionen und geochemische Probenahmen aus dem Erdreich statt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66611/NR-GR-July-7-2022-KeymetworkAnomaly_DE_PRocm.001.pngDas aktuelle Programm wird in der zentralen Region des Konzessionsgebiets Keymet sowohl innerhalb als auch rund um eine Zone mit geochemischen Goldanomalien im Boden durchgeführt. Derzeit werden geochemische Bodenproben entnommen, um die Goldanomalien genauer zu definieren und die Ausdehnung der Goldanomalien zu bestimmen. Es finden zudem Prospektionen und geochemische Probenahmen aus dem Gestein statt, um nach dem möglichen Ursprung der Goldanomalien im Boden zu suchen und die Zielzonen für Grabungen und Bohrungen genauer einzugrenzen. Diese Region des Konzessionsgebiets ist noch sehr wenig exploriert. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass dieses Gebiet aufgrund seiner Lage entlang der Nordost-Südwest-Kontaktzone, die sich laut Berichten zwischen den Gesteinsformationen der Fournier Group (Ordovizium-frühes Silur) und der Chaleurs Group (Silur) befindet, sehr wahrscheinlich Goldvorkommen beherbergt. Goldlagerstätten finden sich rund 4,5-5 Kilometer südwestlich dieses Messgebiets und westlich der unternehmenseigenen Konzession Keymet unweit dieser geologischen Kontaktzone.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66611/NR-GR-July-7-2022-KeymetworkAnomaly_DE_PRocm.002.pngDie geochemischen Bodenprobenahmen 2021 in der zentralen Region des Konzessionsgebiets Keymet wurden entlang von vier in Nordwest-Südost-Richtung verlaufenden Streckenzügen innerhalb einer rund 850 Meter langen und rund 600 Meter breiten Zone vorgenommen. Es wurden insgesamt 91 Proben entnommen. Hier die wichtigsten Eckdaten:- Sechzig der insgesamt 91 Bodenproben lieferten anomale Goldwerte von 0,005 ppm und höher.- Eine oder mehrere Proben aus jeder der vier Streckenzüge wiesen einen Goldgehalt von über 0,010 ppm auf; 12 Proben lieferten Goldwerte zwischen 0,011 und 0,067 ppm.- Fünf von sieben Proben, die unmittelbar nacheinander entlang eines rund 150 Meter langen Streckenzugabschnitts entnommen wurden, ergaben Goldwerte zwischen 0,014 und 0,067 ppm.- Diese Anomaliezone ist in allen Richtungen offen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66611/NR-GR-July-7-2022-KeymetworkAnomaly_DE_PRocm.003.pngDie 2021 gewonnenen Bodenproben wurden an das Labor von ALS Canada Ltd. übergeben, wo eine Goldanalyse (Brandprobe-Atomabsorption) und eine Mehrelementanalyse (Aufschluss aus vier Säuren und ICP-AES-Verfahren) vorgenommen wurden. ALS Canada Ltd. steht in keinem Nahverhältnis zu Great Atlantic. Das Programm 2021 wurde von einem qualifizierten Sachverständigen beaufsichtigt.Westlich des Projekts Keymet befinden sich drei Goldlagerstätten mit bestätigten Mineralressourcen, die als West Gabbro Zone (WGZ), Discovery Zone (DZ) und South Gold Zone (SGZ) bezeichnet werden. Diese Lagerstätten liegen laut Berichten in maximal zwei Kilometer Entfernung von der südwestlichen Grundstücksgrenze des Konzessionsgebiets Keymet. Micon International Limited hat in seinem Fachbericht zur Mineralressourcenschätzung für das Goldkonzessionsgebiet Elmtree (Gültigkeitsdatum: 4. März 2011) im Auftrag von CNRP Mining Inc. und Gorilla Resources Corp. für die WGZ, die SGZ und die DZ 43-101-konforme Mineralressourcen ausgewiesen. Hier ein Überblick über die gemeldeten Ressourcen:- WGZ: 1.611.000 Tonnen angedeutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,91 g/t- WGZ: 2.053.000 Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,67 g/t- SGZ: 2.367.000 Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 0,74 g/t- DZ: 741.000 Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,18 g/tLaut Angaben von Micon International Limited wurde die Ressourcenschätzung anhand einer dreidimensionalen Blockmodellierung durchgeführt. Für jede Mineralisierungszone wurden Drahtgittermodelle (Wireframes) ausgehend von den geologischen Kreuzungsgrenzen erstellt. In der WGZ wurde der Erzgehalt anhand einer ID3-Interpolation ermittelt, während in der DZ und der SGZ aufgrund begrenzt verfügbarer Bohrlochdaten eine NN-Interpolation (Nächster Nachbar) gewählt wurde. Der Goldwert wurde mit 0,5 g/t gedeckelt. Great Atlantic hält keine Anteile an diesen drei Lagerstätten.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung in der West Gabbro Zone, der South Gold Zone und der Discovery Zone nicht zwingend Rückschlüsse auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Keymet zulässt. Die Leser werden außerdem darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66611/NR-GR-July-7-2022-KeymetworkAnomaly_DE_PRocm.004.jpegDas Konzessionsgebiet Keymet beherbergt die historische Mine Keymet, die Mitte der 1950er Jahre in Betrieb war und aus der Blei, Zink, Kupfer sowie Silber gefördert wurden (siehe Datenmaterial aus der New Brunswick Department of Natural Resources and Energy Development Mineral Occurrence Database). Der Produktionsbetrieb wurde nach Ausbruch eines Feuers am Standort im Jahr 1956 stillgelegt. Die historische Mine Keymet befindet sich in der nordwestlichen Region des Konzessionsgebiets. Ein Großteil der früheren Arbeiten von Great Atlantic konzentrierten sich auf das Gebiet nordwestlich der historischen Mine Keymet. Das Unternehmen hat in dieser Region goldführende Lesesteine bzw. goldführendes Wirtsgestein sowie polymetallische Erzgänge mit hochgradigen Zink-, Kupfer- und Silberanteilen ermittelt (Einzelheiten zu den Ergebnissen aus diesen Arbeiten finden Sie in den jeweiligen Pressemitteilungen des Unternehmens).Das Konzessionsgebiet Keymet ist über asphaltierte Straßen, die quer durch das Konzessionsgebiet verlaufen - darunter auch eine Provinzstraße - bestens erreichbar. Das Konzessionsgebiet umfasst eine Grundfläche von rund 3.400 Hektar und ist zu 100 % im Besitz des Unternehmens.David Martin, P.Geo. (New Brunswick und Newfoundland und Labrador), VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich. Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Gold, Kupfer, Zink, Nickel, Kobalt, Antimon und Wolfram.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66611/NR-GR-July-7-2022-KeymetworkAnomaly_DE_PRocm.006.jpegFür das Board of DirectorsChristopher R AndersonChristopher R. Für das Board of DirectorsChristopher R AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & Director 