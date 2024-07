Capricorn Metals: Quartalsbericht

Goldproduzent Capricorn heute mit dem Quartalsbericht zum Geschäftsjahresende: Link Im Quartal wurden 26.835 Unzen Gold zu AISC von 1.548 AUD (ca. 1.015 USD) produziert. Die Kosten muss ich als branchenführend bezeichnen, da mir kein Produzent in Australien einfällt, der für rund 1.000 USD je Unze produzieren kann:Im Gesamtjahr wurden 113.007 Unzen zu AISC von 1.421 AUD (ca. 930 USD) gefördert, womit die vorher etwas reduzierte Prognose erreicht wurde. Die Kosten auch hier der "Knaller".Für das neue Geschäftsjahr (01.07.24 – 30.06.25) sieht das Management eine Goldproduktion von 110.000 – 120.000 Unzen Gold zu AISC von 1.370 AUD bis 1.470 AUD. Im Grunde eine Replik des vorherigen Geschäftsjahrs mit der Aussicht auf sehr niedrige Produktionskosten.Im Quartal konnte Capricorn Metals Ltd. 24,6 Millionen AUD Cash generieren. Allerdings ist die Cash-Position im Vergleich zum Vorquartal gefallen, da, wie berichtet, viele der Gold-Absicherungen aufgelöst wurden. Diese Kosten von knapp 70 Millionen AUD wurden in diesem Quartal verbucht. Ende Juni hatte Capricorn 125 Millionen AUD Cash auf der Bank.Die zweite Mine MT Gibson soll erstmals im Kalenderjahr 2025 Gold produzieren und im Idealfall kommen dann pro Jahr 150.000 Unzen Gold hinzu.Ein sehr solides Geschäftsjahr für Capricorn und auch der Ausblick ist ordentlich. Die Goldpreis-Absicherungen, die man anfangs zum Bau der Mine tätigen musste, waren eine teure Geschichte für die Firma. Der Blick nach vorne zeigt eine mögliche Verdopplung der Goldproduktion, sobald Mt Gibson "online" geht.Die Firma kostet rund 2 Milliarden AUD und ist nicht günstig. Allerdings zahlt der Markt das Premium für das gute Management und die sehr niedrigen Produktionskosten. Ich halte die Aktie.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.