Gold, Silber und Goldaktien

Der Goldpreis konnte gestern die Gewinne vom Vortag ausbauen. Eine gute erste Bewegung nach oben. Wichtig wird nun, wie sich Gold im nächsten Rücksetzer verhält. Im Idealfall hält die Region um 1.750 USD und nach einem erfolgreichen Test von oben geht es dynamisch weiter:Silber zog ebenfalls gut an und prozentual auch stärker als Gold (das ist, was wir sehen wollen). Auch hier wird es vermutlich bald einen Rücksetzer geben, der im Idealfall nicht tiefer als in die Region von 19,20 - 19,50 USD geht. Erfolgt dieser Test von oben und setzt Silber dann die Aufwärtsbewegung fort, dann dürfte die lange und nervende Abwärtsbewegung beendet sein:Die Goldaktien sind leider noch nicht ganz so weit und die Bewegung wurde im Bereich 26,50 USD beim GDX ausgebremst. Ich denke, dass sich der Sektor weiterhin in einer Bodenbildung befindet:In den vergangenen zwei bis drei Tagen haben sich im Gold und Silber schöne Strukturen gebildet, die für einen Abschluss der Abwärtsbewegung sprechen. Silber zeigt sich stärker als Gold, was nun noch fehlt, sind die Goldminen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.