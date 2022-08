Gold gibt aufgrund steigender Risikobereitschaft nach, Kupfer erreicht 5-Wochen-Hoch

Die Goldpreise gaben am Donnerstag nach, da die Befürchtungen einer US-Rezession durch schwache Inflationsdaten gemildert wurden, während die Kupferpreise aufgrund des rückläufigen Dollarkurses auf einem 5-Wochen-Hoch verharrten, berichtet Investing.com . Der Goldpreis war am Mittwoch auf ein Monatshoch gestiegen, nachdem Daten gezeigt hatten, dass der Inflationsdruck in den USA im Juli nachgelassen hatte, was den Dollar schwächte. Sie waren jedoch kurz darauf wieder von ihrem Höchststand zurückgekommen, da die Daten eine weit verbreitete Rally bei risikobehafteten Anlagen auslösten.Die Goldpreise scheinen nun zwischen einem schwächelnden Dollar und einer verbesserten Risikobereitschaft hin- und hergerissen zu sein. Die US-Erzeugerpreisinflation, die am Donnerstag um 08:30 Uhr ET erwartet wird, könnte dem gelben Metall weitere Impulse geben. Es wird erwartet, dass die Erzeugerpreisinflation einen Rückgang der Verbraucherpreise widerspiegelt. Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend nicht auf die Fabrikpreise erstreckt, könnten jedoch die Risikobereitschaft beeinträchtigen.Der schwache Dollar und die zunehmenden Wetten auf eine geringere Zinserhöhung durch die US-Notenbank im September gaben den Preisen für Industriemetalle Auftrieb. Der Anstieg der Preise für Industriemetalle erfolgt jedoch trotz eines weltweiten Rückgangs der Produktionstätigkeit. Die Erzeugerpreisinflation in China ging bis Juli zurück, während die Produktionstätigkeit angesichts der COVID-19-Lockdowns zurückging. Auch in den USA und der Eurozone ist die Industrietätigkeit infolge der steigenden Rohstoffpreise und der zunehmenden Probleme in der Lieferkette zu Beginn dieses Jahres rückläufig.© Redaktion GoldSeiten.de