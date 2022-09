Neometals Ltd.: Primobius gibt technische Kostenstudie für Phase-1-Recyclinganlage mit Kapazität von 50 tpd bekannt

Posten Annahme/Leistung

Jährlicher Durchsatz (Zufuhr) 21.000 tpa, bestehend aus 70 % Modulen

und 30 % einzelnen Zellen



(bestehend aus 8.340 t schwarze Masse)

Jährliche Produktion (schwarze Masse) 7.130 tpa

Betriebskosten pro t Zufuhr 1.400 USD/t

Investitionskosten (einschließlich 20 % Rücklagen)103,9 Mio. USD

- Abschluss von technischer Kostenstudie von Primobius für Phase-1-Zerkleinerungsanlage (die Spoke) von potenziellem integriertem Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingbetrieb mit Kapazität von 50 tpd auf unbebauter Fläche in Deutschland- Neues Design umfasst erste integrierte Entlade- und Demontageanlage in Europa, die es ermöglicht, abgesehen von Zellproduktionsabfällen auch größere Module aus Garantierückläufen und Elektrofahrzeugen (EV) zu verarbeiten- Geschätzte Betriebskosten von 1.400 USD/t Zufuhrmaterial (angenommene Mischung von 70 % Modulen und 30 % Zellen)- Kapitalkostenschätzung von 103,9 Mio. USD (einschließlich 20 % Rücklagen), einschließlich Land, Gebäude, Anlagen und Ausrüstung, Installation, Infrastruktur, Vorproduktion und Eigentumskosten (einschließlich EPC)- Technische Kostenstudie für hydrometallurgische Phase-2-Raffinerie (das Zentrum) soll in Dezember 2022 fertig sein Neometals Ltd. (ASX: NMT) (Neometals oder das Unternehmen), ein aufstrebender Hersteller von nachhaltigen Batteriematerialien, freut sich bekannt zu geben, dass die Primobius GmbH (Primobius), jenes Joint-Venture-Unternehmen, das sich zu 50:50 im Besitz von Neometals und der SMS group GmbH (SMS group) befindet, seine interne technische Kostenstudie (die ECS) (Genauigkeit von +30 bzw. -10 %) für eine Phase-1-Zerkleinerungs-Spoke eines potenziellen Recyclingbetriebs für Lithium-Ionen-Batterien (LIB) auf einer unbebauten Fläche in einem bestehenden Industriepark in Deutschland abgeschlossen hat.Abb. 1: Integrierter LIB-Recyclingprozess von Primobius mit Spoke-ECS, gekennzeichnet durch die gestrichelte Liniehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67418/20220913_Neometals_DEPRcom.001.jpegDie ECS wird in zwei Teilen geliefert: (1) eine Zerkleinerungs-Spoke und (2) ein hydrometallurgisches Raffineriezentrum, die gemeinsam auf einer unbebauten Fläche in einem Industriepark in Deutschland untergebracht sind. Die ECS wird nach ihrer Fertigstellung im Dezember 2022 die Bewertung eines vollständig integrierten Spoke-and-Hub-Betriebs ermöglichen. Die zeitliche Planung und die gestaffelte Lieferung der Studien ermöglichen es Primobius, das Angebot für kommerzielle Anlagenlieferabkommen für eine 10-tpd-Spoke an Mercedes-Benz und eine 50-tpd-Spoke an Stelco Holdings Inc. (Stelco) zu priorisieren. Die Abkommen hinsichtlich der Lieferung kommerzieller Anlagen für die jeweiligen Raffineriezentren beider Vertragsparteien werden für das Jahr 2023 erwartet. Das gestaffelte Liefermodell ermöglicht auch die Produktion und den Verkauf von gemischten Nickel-/Kobalt-Zwischenprodukten (schwarze Masse) von Spokes während der Errichtung und der Inbetriebnahme der Raffineriezentren.Die Spoke-ECS wurde mit einer Genauigkeit von +30 bzw. -10 % erstellt - gegenüber den früheren ±35 %, die in der früheren AACE®-ECS der Klasse 4 für einen integrierten LIB-Recyclingbetrieb angewandt wurden (siehe Pressemitteilung von Neometals mit dem Titel Primobius Recycling JV - Operating and Capital Cost Estimates vom 7. Mai 2021). Die Schätzungen der Investitions- und Betriebskosten sind in USD unter Anwendung eines Wechselkurses von 1 EUR zu 1 USD angegeben. Eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Annahmen und Ergebnisse ist in der nachstehenden Tabelle angegeben.Das Design und die Masse-Energie-Bilanz der Spoke-ECS wurden durch umfassende Demonstrationstestläufe und die tatsächliche Leistung der kommerziellen 10-tpd-Spoke-Anlage von Primobius in Hilchenbach in Deutschland (Hilchenbach-Spoke) beeinflusst.Die Steigerung der Investitions- und Betriebskosten in der Spoke-ECS gegenüber der integrierten ECS der Klasse 4 ist in erster Linie auf die Integration einer umfassenden Lagerung, Entladung und Demontage von LIB-Modulen zurückzuführen, um die Verarbeitung größerer Module aus ausgedienten Elektrofahrzeugen (EV) zu ermöglichen. Dies spiegelt sowohl das Bestreben von Primobius wider, sein Produktangebot für EV-Automobilhersteller zukunftssicher zu machen, als auch den aktuellen LIB-Rohstoffmix, der in unserem Hilchenbach-Spoke-Betrieb einlangt. In der früheren ECS der Klasse 4 wurde angenommen, dass die einzelnen Zellen zu 100 % aus Produktionsabfällen stammen. Typische beständige Abfallraten bei führenden Zellherstellern liegen bei etwa 10 % und werden in Zukunft einen immer geringeren Prozentsatz der gesamten adressierbaren Marktmöglichkeiten ausmachen.Abb. 2: Globaler Recycling-Pool nach Quelle, GWhhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67418/20220913_Neometals_DEPRcom.002.jpegMit der Spoke-ECS können wir die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der größten Batterierecyclinganlage Europas, die eigens für die größeren Batteriemodule aus Elektrofahrzeugen konzipiert wurde, besser einschätzen und kontrollieren. Das Hinzukommen eines großen manuellen Entlade- und Demontagebetriebs für Module ist mit Kosten verbunden, die mittel- bis langfristig durch den Zugang zu einem größeren Markt wettgemacht werden. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass wir zurzeit für die Verarbeitung von Modulen bezahlt werden, während viele amerikanische Recyclingunternehmen um den Erwerb einzelner Zellen konkurrieren.Das Team von Primobius richtet sein Hauptaugenmerk nun auf die Lieferung der ECS für das Zentrum (Hub) und bietet Mercedes-Benz und Stelco im Dezember dieses Jahres Anlagenlieferabkommen an. Die ECS für das Zentrum ist der Schlüssel bei den Überlegungen von Primobius, seine Option auf den Erwerb von bis zu 50 % der Beteiligung am LIB-Recyclinggeschäft von Stelco in Nordamerika auszuüben, was eine beträchtliche Möglichkeit darstellt.Unser eigenes Raffineriezentrum ist der größte Wertschöpfungsfaktor für Primobius und dessen Kunden. Das Zentrum verarbeitet die schwarze Masse zu hochreinen und hochwertigeren Batteriematerialien, die bei der Produktion neuer Batterien eingesetzt werden können. Das integrierte Recycling schließt den Kreislauf, reduziert den CO2-Fußabdruck neuer Zellen durch die Verwendung recycelter Rohstoffe und erfüllt die anstehenden EU-Vorschriften hinsichtlich der Verwendung eines Mindestanteils an recyceltem Material in neuen Lithium-Ionen-Batterien.Die Spoke-ECS, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurde durchgeführt, um die potenzielle technische und wirtschaftliche Machbarkeit von eigenständigen Zerkleinerungs- und Aufbereitungsbetrieben für das LIB-Recycling zu bewerten und um finanzielle Eckdaten für künftige Investitionsentscheidungen für integrierte Spoke-and-Hub-Recyclinganlagen bereitzustellen. Sie basiert auf technischen und wirtschaftlichen Bewertungen auf niedrigem Niveau, die nicht ausreichend sind, um eine endgültige Gewährleistung hinsichtlich eines wirtschaftlichen Entwicklungsfalls bereitzustellen oder die Gewissheit zu geben, dass die Schlussfolgerungen der ECS umgesetzt werden. Die Fertigstellung der ECS für das Zentrum und weitere Bewertungsarbeiten werden erforderlich sein, bevor Neometals in der Lage sein wird, die Machbarkeit künftiger Recyclinganlagen zu ermitteln und das Wachstumspotenzial bzw. die Wachstumsprognose von Primobius genau zu definieren.Angesichts der damit in Zusammenhang stehenden Ungewissheiten sind alle angegebenen Zahlen, Kosten und Schätzungen Näherungswerte und liegen innerhalb der Fehlerspanne, die in den entsprechenden Abschnitten in dieser Pressemitteilung angegeben ist. Investoren sollten keine Investmententscheidungen treffen, die ausschließlich auf den Ergebnissen der Spoke-ECS basierenWie oben beschrieben, besteht der nächste Schritt von Primobius in der Fertigstellung der ECS für das 50-tpd-Zentrum, die die Bewertung eines vollständig integrierten Zerkleinerungs- und Raffinierbetriebs zunächst in Nordamerika mit Stelco und später möglicherweise in Deutschland ermöglichen wird. Zusammen mit den detaillierten technischen Studien von Stelco hinsichtlich der Integration einer Anlage von Primobius in die bestehenden Gebäude und die Infrastruktur des Stahlwerks Hamilton wird dies die Basis für die Überlegungen hinsichtlich einer Investitionsentscheidung von Primobius zum Erwerb von bis zu 50 % der Beteiligung am Batterierecyclinggeschäft von Stelco darstellen. Die Spoke-ECS hat Möglichkeiten zur Automatisierung und Optimierung unseres Zerkleinerungskreislaufs verdeutlicht, die weiterverfolgt werden, und die integrierte ECS wird auch die Basis für Investitionsentscheidungen aktueller und potenzieller Partner in der Geschäftsentwicklungspipeline darstellen.Abb. 3: Vorläufiger Projektzeitplanhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67418/20220913_Neometals_DEPRcom.003.pngAbb. 4: Kernprojektpipeline von Primobiushttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67418/20220913_Neometals_DEPRcom.004.jpegAbb. 5: Prognostizierte Umsatzeinnahmen pro Tonne an häufigen Batterierohstoffchemikalien, wobei der reine Spoke-Betrieb mit dem integrierten Zentrum verglichen wird und die Wertschöpfung aus der weiteren nachgelagerten Verarbeitung hervorgehoben wird.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67418/20220913_Neometals_DEPRcom.005.jpegAbb. 6: Ideenskizze der Anlagengebäude (Maßstab: Gebäudedach ist 140 m lang), angrenzendes Land links neben den Gebäuden für das hydrometallurgische Phase-2-Raffineriezentrum.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67418/20220913_Neometals_DEPRcom.006.pngAbb. 7: Ideenskizze der Zerkleinerungs-Spoke im Inneren des Hauptgebäudeshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67418/20220913_Neometals_DEPRcom.007.pngDer Schwerpunkt von Neometals Ltd. liegt auf der kontinuierlichen Entwicklung und Kommerzialisierung unserer firmeneigenen innovativen Technologien mit starken globalen Partnern, um durch die nachhaltige Produktion von Batteriematerialien einen Mehrwert zu schaffen.Die Nachfrage nach umweltfreundlichen und ethisch unbedenklichen Batterierohstoffen wird weiter zunehmen, wobei vor allem Energiespeichersysteme als Wegbereiter für die Energiewende angesehen werden. Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und resiliente Lieferketten sind die wichtigsten Herausforderungen für die Versorgungskette von Energiespeichern und Elektrofahrzeugen. Unsere Technologien, insbesondere auf dem Gebiet des Recyclings und der Rückgewinnung von Batteriematerialien, verringern die Abhängigkeit von der herkömmlichen Förderung und Verarbeitung und unterstützen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft.Neometals verfügt über drei Kerngeschäfte mit Schwerpunkt auf Batterierohstoffen zur Vermarktung der kostengünstigen und klimaneutralen Verarbeitungstechnologien des Unternehmens:- LiLithiumionenbatterie (LIB) Recycling (50 %-Eigenkapitalbeteiligung) - Herstellung von Nickel, Kobalt und Lithium aus Produktionsschrott und ausgedienten LIBs im Rahmen eines Joint Ventures mit dem weltweit führenden Anlagenbauer SMS group. Das Primobius-Gemeinschaftsunternehmen betreibt einen kommerziellen Entsorgungsdienst in seinem 10-Tonnen-Shredder ''Spoke'' in Deutschland und ist der Recycling-Technologiepartner von Mercedes Benz. Die Investitionsentscheidung für den ersten operativen Betrieb von Primobius mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag in Zusammenarbeit mit Stelco in Kanada wird voraussichtlich im Dezember 2022 getroffen.- Vanadiumrückgewinnung (Erwerb einer 50 %-Eigenkapitalbeteiligung) - Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid durch die Verarbeitung von Nebenprodukten der Stahlherstellung ("Schlacke"). Abschluss von Evaluierungsstudien für einen operativen Betrieb mit einer Kapazität von 300.000 Tonnen pro Jahr in Pori, Finnland, und ein potenzielles Joint Venture mit Critical Metals, das durch eine 10-jährige Vereinbarung über die Lieferung von 2 Mio. Tonnen Schlacke (zusammen mit der potenziellen Verfügbarkeit von weiteren 1,1 Mio. Tonnen) mit dem führenden skandinavischen Stahlhersteller SSAB gestützt wird. Investitionsentscheidung voraussichtlich Ende Dezember 2022. Eine Vereinbarung mit H2Green Steel über bis zu 4 Mio. t Schlacke untermauert einen potenziellen zweiten operativen Betrieb in Boden, Schweden; und- Lithiumchemikalien (Erwerb einer 35 %-Eigenkapitalbeteiligung) - zur Herstellung von Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Hartgestein unter Verwendung des patentierten ELi®-Elektrolyseverfahrens von RAM. Kofinanzierung einer Pilotanlage und von Evaluierungsstudien für einen operativen Betrieb mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr in Estarreja, Portugal, im Rahmen eines 50:50-Joint-Ventures zwischen RAM (70 % NMT, 30 % Mineral Resources Ltd. ) und Portugals größtem Chemieproduzenten Bondalti Chemicals S.A. 