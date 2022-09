Bear Creek lotet 2015/2016 Niveaus aus

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. tauchte, wie zum Vormonat und der vergangenen Analyse vom 25. August bereits erwartet, weiter in Richtung 0,41 EUR ab. Mehr noch, im Tief wurde sogar der Tiefststand aus 2016 bei 0,33 EUR temporär unterschritten. Aktuell um 0,41 EUR notierend, sucht die Aktie gegenwärtig ihren Halt. Im Zuge einer möglichen Markterholung, könnte es daher jetzt zu schnelle Kurssteigerungen bis 0,53 EUR bzw. darüber in Richtung 0,67 EUR kommen.Sollten die Notierungen hingegen wieder unter 0,35 EUR zurückfallen, würden weitere Abgaben mitsamt Unterschreitung von 0,33 EUR drohen. Dabei wäre im weiteren Verlauf mit Anschlussverlusten bis 0,30 bzw. 0,22 EUR zu kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.